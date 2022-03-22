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Росія десятки років готувала цю війну. Україна - брама. Їхня мета – Європа, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Щоб зупинити Росію, потрібно запроваджувати ще більше санкцій проти держави-терориста.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яку Росія готувала давно. Яку одна людина готувала давно. Одна! Десятки років. Заробляючи шалені кошти на експорті нафти й газу та спрямовуючи їх на підготовку до війни. І не тільки проти України. Їхня мета – це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, руйнація ваших цінностей. Не тільки наших. Демократії, прав людини, рівності, свободи... Таких самих цінностей, як і в нас", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україна для російських військ – це брама Європи. Вони хочуть увірватися.

"Але варварство не повинне пройти. Українці одними з перших прийшли на допомогу вам, коли під ударами пандемії ковіду ви потребували цього. Ми направили своїх лікарів. Італійці одними з перших прийшли на допомогу нам, коли наші люди постраждали від жахливої повені. Ви підтримали нас – щиро, швидко. Не просивши нічого натомість. Ви допомагаєте нам і зараз – ми дуже цінуємо це. Але все ж...", - каже він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте усю нерухомість, рахунки та яхти впливових росіян. Підтримайте більші санкції

Зеленський нагадав, що вторгнення не зупиняється вже 27 днів. Майже місяць.

"Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії чи Сирії. Щоб Росія шукала мир. Щоб та сама одна людина шукала мир", - додав глава держави. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Прозрел)))
Любая империя захватывала территории, засыпала мозги маргинала превращая их в манкуртов и потом ими воевала захватывая новые территории и ресурсы.
Мы сейчас вынуждены воевать не только с лаптям и с дыровцами и крымчанами по той же причине.
Если будем сдавать Херсон , Мариуполь, потом будем воевать с херсонцами и Мариупольцами тоже.
И т.д.
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22.03.2022 14:33
+11
Дороги делали для лаптетанков.
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22.03.2022 14:34
+10
И ты зная об этом, три года вместо армии дороги делал?
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22.03.2022 14:58
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Україна для них то міст, то брама...може вже досить виробляти в нас комплекс неповноцінності, бо це, як виявилось, це безрезультатно.
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22.03.2022 14:30 Відповісти
Не читайте такі складні тексти- то не до вас звертаються, а до іноземців.
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22.03.2022 14:32 Відповісти
Ти вважаєш іноземців розумнішими за українців?
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22.03.2022 14:34 Відповісти
Ну від них дурних питань я тут не читав.
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22.03.2022 14:36 Відповісти
Ти хто по національності? я чистий українець.
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22.03.2022 14:37 Відповісти
А є брудні українці? Щось із вами негаразд. Гарного дня.
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22.03.2022 14:39 Відповісти
чіпляла до всіх - мабуть зачoта по технології здав, шо гарцюеш?
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22.03.2022 14:39 Відповісти
тренувався в арестовича )
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22.03.2022 15:06 Відповісти
То есть ты не видишь риторики у политического руководства в обвинении всех и вся - и НАТО и ЕС во всех грехах и ни слова о том, что же сделало политическое руководство Украины за последние два с половиной года для сближения с НАТО и ЕС.
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22.03.2022 14:41 Відповісти
Писком їх по неструганих дошках, писком!
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22.03.2022 14:30 Відповісти
Вопрос только один : если Раша готовила против нас войну ориентировочно ещё с 2008 года, то что тогда делали наши многочисленные гетманы и паны всё это время?
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22.03.2022 14:31 Відповісти
Казали про це практично глухому західному світу. І не тільки наша влада, а і опозиціонери з рашки, той самий вбитий Нємцов. І Новодворська. Та інші.
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22.03.2022 14:34 Відповісти
Дороги делали для лаптетанков.
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22.03.2022 14:34 Відповісти
Оці "дороги" нас і підвели... Побудували їх якісно як в Європі, а потім виявилось, що "Їх мета Європа!" Не здивуюсь, якщо полонені почнуть розповідати казки про "какая Украина??! мы думали, шта эта уже нато! Сматрите какие дароги!"
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22.03.2022 17:30 Відповісти
Прозрел)))
Любая империя захватывала территории, засыпала мозги маргинала превращая их в манкуртов и потом ими воевала захватывая новые территории и ресурсы.
Мы сейчас вынуждены воевать не только с лаптям и с дыровцами и крымчанами по той же причине.
Если будем сдавать Херсон , Мариуполь, потом будем воевать с херсонцами и Мариупольцами тоже.
И т.д.
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22.03.2022 14:33 Відповісти
"Одна людина"- це хіто?
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22.03.2022 14:36 Відповісти
Так чому тоді він так намагається поговорити з путіним ? В очі йому заглянути? Невже не зрозуміло, що 8 років домовлялися (мінські угоди), і не тільки наша влада, а й впливовіші за Зеленського лідери! І що це дало??? Про що, взагалі, можна говорити з хижаком, загнаним в кут !
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22.03.2022 14:37 Відповісти
Единственная санкция - это эмбарго на нефть и газ, что является значительной частью доходов в бюджет, но вряд ли на это пойдут, а новые яхты и дома олигархов арестованные не существенно повлияют
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22.03.2022 14:39 Відповісти
вова, не надо тебе лезть в историю - ты очень слаб в ней и не только в ней. А если из истории, то вспомни эбонитовые палочки.
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22.03.2022 14:50 Відповісти
Як планувала??? То тиж збирався на шашлики у травні !!!!?!///////
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22.03.2022 14:51 Відповісти
И ты зная об этом, три года вместо армии дороги делал?
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22.03.2022 14:58 Відповісти
Якби готувалася війна проти Європи, то навіщо кацапам йти вбік і повністю втрачати боєздатність воюючи в Україні?
Война готувалася саме проти України під носом у сліпої української влади яка до самого початку верещала амижебратья
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22.03.2022 15:01 Відповісти
воно й досі, після 25 днів повномасштабної війни з москалями, сцить назвати вголос ім"я *****, заміняє його словами "одна людина", рашку воно не називало окупантом та агресором, воно казало "та сторона"... і воно ще в чомусь звинувачує НАТО та захід??? жалюгідний нікчема ...
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22.03.2022 15:07 Відповісти
Ахереть. Куда смотрит дерьмак??? Шото зельдемар разошелся в оценках и прозрениях)). Шо ваще происходит? Премию мира уже ж не получит.
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22.03.2022 15:19 Відповісти
Та нє не Европа, їх мета панування світом разом з Китаєм, забравши в процесі Аляску, це була їх доктрина, про яку вони не скриваючи трублять. Але всі плани зруйнувала Україна, фініта ля комедія.
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22.03.2022 16:46 Відповісти
 
 