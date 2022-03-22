УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 496 27
війна (56389) голод (103) Зеленський (17431) Італія (997) посівна (43)

Як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Низці країн загрожує голод, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

голод,хліб

Наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу. Не тільки у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн.

"Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані й захоплені наші порти. Кукурудза, рослинна олія, пшениця й багато-багато інших товарів. Життєво необхідних товарів, зокрема – для ваших сусідів. Через море", - зауважив глава держави у своєму зверненні.

Він нагадав, що ціни вже зростають.

Читайте також: Росія десятки років готувала цю війну. Україна - брама. Їхня мета – Європа, - Зеленський

"Тож скільки десятків мільйонів людей потребуватимуть допомоги? Навпроти ваших берегів...", - додає Зеленський. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Поки не будуть голодувати не зрозуміють нафіга їм той кацапський газ та нафта
показати весь коментар
22.03.2022 14:38
+14
Це так і є.
Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
показати весь коментар
22.03.2022 14:41
+6
Отоді настане час українців висловлювати глибоке занепокоєння, а різних там французів чи італійців відмовитися від кроасанів чи пасти заради голодуючих.
показати весь коментар
22.03.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки не будуть голодувати не зрозуміють нафіга їм той кацапський газ та нафта
показати весь коментар
22.03.2022 14:38 Відповісти
А от мені хочеться побачити як голодуватиме Індія.Нехай жеруть дешеву кацапську нафту.
показати весь коментар
22.03.2022 14:57 Відповісти
Так Европа голодать точно не будет, а вот в Африке будет жопа, и китайцы тоже могут напрячься, хотя у них запасы на год в перед есть
показати весь коментар
22.03.2022 14:58 Відповісти
китайца меньце кусать будет в этом году, однако

пусть скажут спасибо дядюшкам Ху и Си
показати весь коментар
22.03.2022 15:23 Відповісти
Це так і є.
Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
показати весь коментар
22.03.2022 14:41 Відповісти
Отоді настане час українців висловлювати глибоке занепокоєння, а різних там французів чи італійців відмовитися від кроасанів чи пасти заради голодуючих.
показати весь коментар
22.03.2022 14:42 Відповісти
То українців мають турбувати, поки їх вбивають, те, що зажрані не будуть мати що жерти? Так нехай нестле жеруть, купляючи в ашанах та метро
показати весь коментар
22.03.2022 14:44 Відповісти
Будуть голодувати не європейці, а Єгипет Ефіопія...
показати весь коментар
22.03.2022 15:09 Відповісти
Що це нафіг змінює? Я ще раз повторюю, чого українців, яких вбивають, має хвилювати чиясь срака? Треба було відразу думати про наслідки, а не нити тепер. Ще не хватало нам за ефіопців переживати, взагалі довбанулося.
показати весь коментар
22.03.2022 16:15 Відповісти
Значить будуть в ойропі біженці
показати весь коментар
22.03.2022 15:37 Відповісти
Не зрадофил, но если по честному так оценивать, получается типо такого: Закройте небо над Украиной, А то Африка и Восток помрут с голоду (Украинцев то не жалко, всех остальных в мире жалко), русня коридоры не даёт мирным, растреливает, а когда были иностранные граждане и студенты, им давали выход, они же не Украинцы, за них то переживают их страны
показати весь коментар
22.03.2022 14:45 Відповісти
Закрити над нами небо хер, а хлібчик їм дай....
показати весь коментар
22.03.2022 14:45 Відповісти
на Сумщині зараз польові роботи проводять лише фірми Анрея Деркача і Володимира Литвина !
показати весь коментар
22.03.2022 14:48 Відповісти
Никто кроме украинцев не вырастит урожая! Никогда! Не умеют нихера, не знают, понятия не имеют, что и где сеять, сколько и какого зерна! Они только жрать попривыкали. Ничерта они за нищие страны не переживают, а только прикрываются ними!

Если украинский мужик стреляет, то землю обработать он уже не сможет. Нам рано перековывать мечи на орала! И небо никто не закрывает, как назло.
показати весь коментар
22.03.2022 14:52 Відповісти
У європейських країнах та США врожаї набагато кращі і все що вирощувалось на українських землях - на 100% західні технології.
Чи це було звернення до свиномордих, які лише фураж для скотини можуть вирощувати?
показати весь коментар
22.03.2022 15:09 Відповісти
Так!

Я не в курсе, где еще могут вырастить такой вкусный хлебушек, кроме, как в Украине)
И если кому-то не терпится получить УКРАИНСКИЙ хлебушек, то пусть придушит главного упыря рабсеи! Хотя там и без него пи...ов хватает.
показати весь коментар
22.03.2022 15:18 Відповісти
Хлєбушек не вирощується, він робиться з муки та дріжджів. Український хліб непоганий (дарницька паляниця в чомусь унікальна) та вигідно відрізнялася від того гамна, що випікалося в інших регіонах часів совка, але лише з появою західних технологій та рецептів українці отримали різноманітність та справжню якість.
показати весь коментар
22.03.2022 15:23 Відповісти
Спасибо за урок.
показати весь коментар
22.03.2022 15:30 Відповісти
Будь-лазка, вся ця інформація у вільному доступі, до речі
показати весь коментар
22.03.2022 15:37 Відповісти
дякую ще раз
показати весь коментар
22.03.2022 15:41 Відповісти
Китай покупал в Украине 40 процентов зерна..,лавочку закрыто
показати весь коментар
22.03.2022 14:59 Відповісти
А от це непоганий аргумент, на відміну від сотні безглуздих попередніх
показати весь коментар
22.03.2022 15:06 Відповісти
Вот вот,и пусть думают.
показати весь коментар
22.03.2022 15:23 Відповісти
Та вони як раз добре думають, на відміну від наших можновладців, які лише язиком чесати здатні
показати весь коментар
22.03.2022 15:39 Відповісти
Референдум під час війни від жидо-москалів Зеленського-Коломойського та путіна- типу «закінчення війни за буд-яких умов» - то узаконення передачі Криму-Донбасу і можливо і Херсону - москалям...
показати весь коментар
22.03.2022 15:57 Відповісти
-Папа, теперь ты будешь меньше пить?
-Нет, сыночка, теперь ты будешь меньше кушать.
показати весь коментар
22.03.2022 16:13 Відповісти
Странно. Дороги во время войны, Зеля строить мог.....
показати весь коментар
22.03.2022 18:25 Відповісти
 
 