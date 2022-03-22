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Російські окупанти конфіскували гумдопомогу та автомобілі, що прямували до Вовчанська, а водіїв після доби полону відправили до Харкова пішки, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олег,синєгубов

Учора були звільнені з полону окупантів 5 водіїв та 1 медичний працівник, які відвозили гуманітарну допомогу до Вовчанська.

"Хочу наголосити, що автомобілі їхали за попередньо погодженим маршрутом – домовилися про "зелений коридор" з доставкою гуманітарної допомоги у Вовчанськ. Але наших людей зупинили ще в селищі Кутузівка, що за напрямком Вовчанська", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Усі автомобілі і гуманітарну допомогу конфіскували окупанти. Людей протримали майже добу в полоні на базі відпочинку, де тимчасово дислокуються російські війська. А на ранок відправили пішки в бік Харкова, це майже за 6 км.

"Коли водії та медик підійшли вже до українського блокпоста, їх там впізнали наші солдати і передали до медичних працівників для надання першої медичної допомоги", – зауважив голова ХОВА.

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За інформацією постраждалих, окупанти звинувачували їх у диверсіях та змушували перевіряти гуманітарний вантаж на ознаки отруєнь.

"Ми перебували фактично добу в постійній комунікації з Офісом Президента та з Віце-прем'єр-міністром – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, яка активно займалася питанням. Вражає те, що одразу після повернення, всі наші Герої як один сказали: знову готові їхати або в тому самому напрямку, або в будь-якому іншому, щоб доставити вантаж усім, хто цього потребує. Це сила волі наших українців, яку ніхто не зламає!", – зазначив Олег Синєгубов.
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Топ коментарі
+26
у орков проблема со снабжением? не проблема, мы их сами накормим! ..... у меня нет слов
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22.03.2022 14:42
+19
Я впевнений, що ці конвої робляться спеціально для солдат підорасвїї. Хтось сумнівається в "бувшій" підлеглій Медведчука верещук???...як і у всій ЗЕеній владі
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22.03.2022 14:48
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А могло быть по другому????????????
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22.03.2022 14:38 Відповісти
Верещучку под суд - за пособничество окупантам
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22.03.2022 18:48 Відповісти
Я впевнений, що ці конвої робляться спеціально для солдат підорасвїї. Хтось сумнівається в "бувшій" підлеглій Медведчука верещук???...як і у всій ЗЕеній владі
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22.03.2022 14:48 Відповісти
внатуре эта п..дла отпарвила кацапам бесплатный гум ковной прямо в руки ИДИОТКА
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22.03.2022 18:47 Відповісти
И они потом видосики снимают как раздают гуманитарку и как вывозят люд.
Потом своему быдлу показывают какие они хорошие.
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22.03.2022 14:39 Відповісти
конфисковали 5ть авто, а теперь конфискуйте 50ть фур на границе, ведь так же будет справедливо,как там шило на мыло, вы у нас 5ть мы у вас 50ть
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22.03.2022 18:17 Відповісти
СКОЛЬКО МОЖНО КОРМИТЬ ОРДУ ОРКОВ ОНИ ЖЕ БАНДА ОБОРВЫШЕЙ ГОЛОДНЫХ ЗЛЫХ ИМ БЫ ХОТЬ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЯДУ КАКОГО ТО БЕЗ ЗАПАХА ЕШЬТЕ ЛЮБИ ТВАРЮШКИ А ПОТОМ МОЛЧА СОБРАТЬ ВСЕХ трупиков И НА ПЕРЕГНОЙ....
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22.03.2022 14:41 Відповісти
Даже нет подходящих слов, как этих кацапов обозвать(!!!) можно…….
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22.03.2022 14:41 Відповісти
у орков проблема со снабжением? не проблема, мы их сами накормим! ..... у меня нет слов
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22.03.2022 14:42 Відповісти
Верещук: вот блин, не вышло...
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22.03.2022 14:42 Відповісти
Как раз таки вышло. Орки целуют и обнимают своего зампотыла из тыла. Украинского.
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22.03.2022 15:22 Відповісти
Готові й надалі доставляти вантаж «тому,хто потребує»? Як цей доставили? Панятнєнька..
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22.03.2022 14:46 Відповісти
Ну да, потому и отпустили, что б ещё везли им гуманитарку
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22.03.2022 14:46 Відповісти
Схоже, що так і планували ті, хто відправляв "гумдопомогу" чи допомогу для орків, прямесенько в руки ворогів. Тепер вони нажруться і знову будуть бомбити населення. Хоч би зрадники України загинули від рук орків
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22.03.2022 14:48 Відповісти
рано чи пізно добрі укродядьки розсердяться ,блєать, по настоящєму...
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22.03.2022 14:49 Відповісти
і основне гасло кацапського войска буде - "хавайся хто можєт"
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22.03.2022 14:53 Відповісти
ну так мінуйте цю гумдопомогу по розумному,замість порожняки гоняти, по факту!!!(((
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22.03.2022 14:50 Відповісти
Що це за така тактика надсилати гумдопомогу в руки ворогу, там же окупована територ1я, велик1 стратеги, бл1н.
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22.03.2022 14:52 Відповісти
Вы им еще водочки подгоните
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22.03.2022 14:55 Відповісти
Ця **** за людські гроші допомагає окупантам налагодити логістику замість того,щоб займатись евакуацією людей в міру можливості ! Невже це не видно? І це вже далеко не вперше. Що ви,*****,робите,зеленв хвойди?
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22.03.2022 14:59 Відповісти
верещук знову показала себе кацапською *************
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22.03.2022 15:03 Відповісти
В следующий раз Верещучку отправить сопровождать груз. Можно вместе с Подоляком.
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22.03.2022 15:03 Відповісти
"Вражає те, що одразу після повернення, всі наші Герої як один сказали: знову готові їхати або в тому самому напрямку, або в будь-якому іншому, щоб доставити вантаж усім, хто цього потребує. Це сила волі наших українців, яку ніхто не зламає "
А може їм тепер ще більшу винагороду пообіцяли, тепер бонуси ще від кацапів будуть? А готові списки чого потребують орки їм надали? Щоб наступного разу по всі пунктам забезпечити орків
Верещук негайно під варту
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22.03.2022 15:06 Відповісти
Тушение Рузвельта для Р АБссии на буде
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22.03.2022 15:10 Відповісти
Тушонки?
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22.03.2022 15:15 Відповісти
За інформацією постраждалих, окупанти звинувачували їх у диверсіях та змушували перевіряти гуманітарний вантаж на ознаки отруєнь. Джерело: https://censor.net/ua/n3327663

Такі сцуться на українській землі!
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Как по мне глупая затея, по факту просто обеспечили орков едой. Подвергали людей опасности. Разве путиноидам можно доверять? Разве ну учат зелёные коридоры для выхода из Дебальцево и прочие случаи?😡
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22.03.2022 16:53 Відповісти
это делают оккупанты, а в Харькове в пункте Новая почта где раздают гуманитарку, с главного входа стоят в очереди старики, а с черного входа подъезжают бугаи с ******* на машинах и вывозят сумками продукты. Почему нет контроля раздачи. Эти бугаи хуже мародеров.
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22.03.2022 17:28 Відповісти
 
 