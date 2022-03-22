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Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві попри війну РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

renault

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря компанії.

Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".

Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.

Renault має контрольний пакет акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).

На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur та позашляховик Nissan Terrano.

Читайте також: Кулеба закликав до бойкоту компаній, які залишаються на російському ринку

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+76
бойкот рено в украине!
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22.03.2022 16:14
+29
Недарма на логотипі - піхва, ************ - вони такі...

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22.03.2022 16:17
+23
Макарон по этому звонит зайду каждый день. Вот такие они французы.
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22.03.2022 16:14
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жабоїди жабоїди і є - підтвержeно двома війнами.
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22.03.2022 16:39 Відповісти
порядний і вихований водій навіть не плюне на те лайно.
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22.03.2022 16:41 Відповісти
нужно на весь мир объявлять, чтобы люди не покупалиRenault во всем мире и это должен Зеленский заявлять на все новости мира!
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22.03.2022 16:41 Відповісти
Все.що потрібно знати українському народу .Німецькій курві важливі рашистська нафта і газ,а не Україна і її народ ,французькій курві рено,газ і нафта а не Україна і життя українців .Тріада ворогів України,котрі створили цю війну,
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22.03.2022 16:42 Відповісти
"Z"
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22.03.2022 16:44 Відповісти
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22.03.2022 17:16 Відповісти
Бойкот всем французским производителям. Они все остались в фашистской кацапии: Danone, Auchan, Decathlon, Renault и прочее лягушачье дерьмо. Французы поддерживают убийства украинских детей!!!
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22.03.2022 16:44 Відповісти
Продажные твари. Пишите им во Францию на все доступные контакты.
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22.03.2022 16:45 Відповісти
Путинских проституток исправит только их горящая жопа, и то не факт. История повторяется, другого от них глупо было ожидать☹️
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22.03.2022 16:47 Відповісти
вот вам и санкции
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22.03.2022 16:50 Відповісти
Рено-великє гімно
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22.03.2022 16:50 Відповісти
Зато Макрон регулярно звонит ВВХ,вместо военной помощи Украине,хотя деньги какие-то выделял
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22.03.2022 16:57 Відповісти
РЕНО більше не має права продавати в Україні. На державному рівні заборонити діяльність цих французьких посібників російських фашистів!
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22.03.2022 17:06 Відповісти
фу, что это? рено? какой моветон!
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22.03.2022 17:07 Відповісти
Це не моветон, а одна з найпопулярніших марок авто в світі.
Моветон - цього не знати.
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22.03.2022 17:47 Відповісти
Жаба задавила жабоїдів.
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22.03.2022 17:07 Відповісти
Я уже казав ,що зараз іде боротьба між здоровим глуздом і жлобством . Виграє жлобство. Якщо ,а я в цьому не сумніваюсь , Україна переможе,то вона повинна з тими небагатьма притомними державами створити союз щоб протистояти московитам і жлобам. Московити в середньому воюють раз на вісім років. Тому вони трішки оклигають і знову нападуть. Як правило на якусь слабу державу. Цей непотріб вважає себе супернацією ,але не тещо на сильного а навіть на рівного не полізе ( сцикотно). А якщо , недай Бог Україну знищить , тоді московит окрилений успіхом піде громити всіх підряд. І не треба думати що хтось йому буде протистояти. Жлоби порахують гроші і пояснять своєму плебсу як правильно , але я думаю що то уже буде до лампочки , тоді уже точно буде ядерна катастрофа і небуде здорового глузду це відвернути. Я думаю що навіть під атомним грибом вони будуть підраховувати капітали. Бути такими як українці їм не дано ,щоб все кинути і піти відстоювати свою землю. Тут багато хто взиває до їхньої совісті. Не тратьте на це час і сили вони взагалі не розуміють що це таке. Будемо триматись до поки нам вистачить сили.Я думаю що Бог нас не залишить , Слава Україні, слава нашій Армії , нашим найкращим у світі хлопцям і дівчатам .Ми переможемо , а потім у нас буде один тільки шанс і його не можна втратити. Щоб втрачене життя діточок , дівчат, жінок , чоловіків старих і молодих всіх хто загинув на цій страшній війні не було даремне. Ми повинні стати самою кращою державою , щоб всі побачили що добро і справедливість все таки є на світі.
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22.03.2022 17:32 Відповісти
То як довго вони зможуть збирати з наявних запчастин ті дастери? )))) Нема постачання, нема комплектуючих. За тиждень закінчаться всі комлпктуючі на заправках, вони стануть... Далі воно почне сипатися як лавіна.
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Хитрожопые французы возобновили поставки комплектующих для своих заводов в рашке в полном объеме. Они всего неделю не работали, как заявлялось "из за проблем с поставками". Видимо, уже нашли обходные маршруты в обход санкций и ограничений. Хотя в принципе санкции на автокомпоненты и не распространялись никогда. Но временные проблемы с логистикой, видимо, всё-таки возникли. Леруа и прочие французские компании тоже решили не закрываться и продолжить работу в рашке. А во французском правительстве вообще заявили, что сложившаяся ситуация дает окно возможностей для французского бизнеса расширить своё присутствие на рынках России.
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22.03.2022 17:57 Відповісти
Должен список компаний, которые зарабатывают кровавые деньги в России. Этим компаниям Нужно раскрутить бойкот по всему миру за сотрудничество с кровавым фюрером. И все. Приползут на коленях, когда посчитают ущерб. Плюс попадание в этот чёрный список это как нерукопожатные люди и фирмы. Думаю может получится
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22.03.2022 18:17 Відповісти
Уже больше половины иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, по тихому передумало. Некоторые продолжают работать как раньше, некоторые приостановили деятельность, но так, что нет сомнений, что это не надолго. Например, некоторые крупные компании хотя и не работают, но продолжают платить зарплату, чтобы не распускать коллектив. То есть они просто выжидают, когда страсти улягутся, и спокойно возобновят работу. Инвестиции и деньги терять никому не охота. Как говорится, война войной, а своя рубашка ближе к телу. Как это ни печально сознавать, но в мире по большому счёту всем глубоко плевать и на Россию, и на Украину, и на все что между ними происходит. Всех волнует только их личное благосостояние. Вон по всей Европе уже начались протесты против роста цен на топливо и продовольствие. Люди уже откровенно высказывают своим правительствам недовольство. Типа, почему мы должны страдать ради какой-то там Украины? И властям какой-нибудь Италии будет всё труднее объяснять простым итальянцам, почему им нужно потерпеть ради далёких для них украинцев. Это в рашке на мнение простых людей всем насрать, а в Европе демократические общества, власть выбирается народом и к мнению народа прислушивается. Вот кремлёвский карлик и ждёт, что жадные и привыкшие к сытой жизни европейцы будут потихоньку спускать введенные санкции на тормозах.
А что до бойкотов и черных списков, то тут обольщаться не стоит. Обыватели такими категориями не мыслят.
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22.03.2022 18:41 Відповісти
Питання в тому що з такою сракою в економіці вони на рено будуть гроші копить тепер років 100
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22.03.2022 18:29 Відповісти
А это в рашке никого не волнует. Простые ваньки нехай хоть с голоду сдохнут, их мнение никого не интересует.
А что до автомобилей, так всё равно из всего объема произведенных компанией Рено машин, в рашке продавалось менее трети. Остальные собранные в Москве и Тольятти автомобили шли на экспорт в восточную Европу и страны СНГ. Так что французам еще и выгода: рубль упал, затраты на сборку снизились. А выручка от продажи в валюте.
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22.03.2022 18:54 Відповісти
Ничего нового, как во второй мировой Луи Рено пресмыкался перед гитлеровцы, так и нынешнее руководство Рено пресмыкался перед путинцами. Гарантия что если бы завтра русня переступила границу эти бы бегом вывесили белые флаги.
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22.03.2022 17:45 Відповісти
Что и следовало ожидать от машины с логотипом *****
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22.03.2022 17:58 Відповісти
Гітлер теж використовував французькі потужності для своєї армії.
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22.03.2022 19:18 Відповісти
французы всегда были пи-да-ра-са-ми
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22.03.2022 19:28 Відповісти
На Сырецкой в Киеве у Рено здоровый офис как раз на линии Мозырь - Генштаб ВСУ, может и ракетка сбитая упасть и поделом!
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22.03.2022 20:02 Відповісти
полный бойкот в УКРАИНЕ этих тварей!
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22.03.2022 20:52 Відповісти
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