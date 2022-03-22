Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві попри війну РФ проти України

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря компанії.

Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".

Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.

Renault має контрольний пакет акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).

На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur та позашляховик Nissan Terrano.

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