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Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві попри війну РФ проти України
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Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря компанії.
Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".
Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.
Renault має контрольний пакет акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).
На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur та позашляховик Nissan Terrano.
Топ коментарі
+76 Костянтин Пелагін
показати весь коментар22.03.2022 16:14
+29 Константин См
показати весь коментар22.03.2022 16:17
+23 wittmann1980
показати весь коментар22.03.2022 16:14
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Моветон - цього не знати.
А что до бойкотов и черных списков, то тут обольщаться не стоит. Обыватели такими категориями не мыслят.
А что до автомобилей, так всё равно из всего объема произведенных компанией Рено машин, в рашке продавалось менее трети. Остальные собранные в Москве и Тольятти автомобили шли на экспорт в восточную Европу и страны СНГ. Так что французам еще и выгода: рубль упал, затраты на сборку снизились. А выручка от продажи в валюте.