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війна (56389) Корбан (178) зброя (5751) паливо (408) тероборона (334)

Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", сформувати та розосередити по країні запаси палива та закуповувати зброю для тероборони, - Корбан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан просить керівництво держави закупити тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн, щоб зробити армію мобільною, сформувати та розосередити суттєві запаси палива та закуповувати необхідне озброєння.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні керівники держави, оскільки зараз утруднена комунікація, хотілося б сконцентрувати вашу увагу на таких критичних питаннях.

1. Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", для цього ми зобов'язані зробити нашу армію та територіальну оборону мобільною в найкоротші терміни. Необхідно закупити тисячі пікапів та джипів. Поліпшити військово-цивільну логістику та придбати тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн. Це дасть нам суттєву тактичну перевагу перед супротивником.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції, - Корбан про ситуацію на Дніпропетровщині. ВIДЕО

2. Необхідно сформувати та розосередити суттєві запаси палива. Порти перекриті, переробляти нафту немає можливості. Настав час заздалегідь про це подбати, оскільки необхідно забезпечити життєдіяльність мільйонів людей у ​​центральній та східній Україні.

3. І останнє. Озброєння необхідно закуповувати. Просити допомогу це правильно, але малоефектно. Країни Східної Європи готові продавати нам озброєння за гроші. Озброєння для ТРО можна закуповувати через Військові Адміністрації. Територіальна оборона повинна практикуватися та навчатися із застосуванням різних видів озброєння. Інакше ми не досягнемо якості боєздатності людей.

Прошу взяти до уваги! Війна не закінчиться швидко", - закликав Корбан.
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Топ коментарі
+40
Украинский язык получил статус будущего языка ЕС Европейский союз проголосовал за присоединение Украины к общему языковому пространству. Данное решение было принять единогласно.👌
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22.03.2022 16:58
+28
москалю, Корбан багато зробив аби таких свиней як ти було менше НА Україні...
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22.03.2022 17:02
+23
Яка тероборона?! Я, офіцер запасу, 3 (ТРИ!!!) військомати (центри комплектації) обійшов. І ніде я не знадобився! Ну то й що що мені 55. Я, принаймні, знаю як тримати в руках автоматичну зброю і знаю як прицілитись, щоб розірвати нутрощі кацапа! І я не один такий. Таких - тисячі!
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22.03.2022 17:04
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Украинский язык получил статус будущего языка ЕС Европейский союз проголосовал за присоединение Украины к общему языковому пространству. Данное решение было принять единогласно.👌
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22.03.2022 16:58 Відповісти
а ****** ?
******** головою об стіну ?
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22.03.2022 17:02 Відповісти
****** сидят обосранные - надеюсь не долго до следующих выборов
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22.03.2022 18:17 Відповісти
на счет тойот - вроде волонтеры с Латвии насобирали(накупили) до фига внедорожников пикапов или просто авто с 4x4 приводами для ВСУ
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22.03.2022 18:23 Відповісти
дофига не будет некогда
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22.03.2022 19:47 Відповісти
москалю, Корбан багато зробив аби таких свиней як ти було менше НА Україні...
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22.03.2022 17:02 Відповісти
Москалику,це ти про Ілловайськ
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22.03.2022 17:12 Відповісти
Не обращайте внимания. Пан Гудман всех кличет москалями. Тяжёлый день - не до склок.
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Я знаю що корбан робив, тому не сотвори собі кумира.
Ще один стратег, мля.
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22.03.2022 18:18 Відповісти
был председателем общественного совета, стал руководителем территориальной обороны, а кем руководит голова военной администрации??? цитрусом???)))
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22.03.2022 17:04 Відповісти
ідея дуже гарна !

на Тойоту можна поставити хоч блок НУРСІВ, хоч що !!!
а їх рухливість за наявності Стінгерів не дає можливості острілювати штурмовиками та гелікоптерами
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22.03.2022 17:05 Відповісти
НУРСи можна хиба що поставити, прицільно стріляти ними буде неможливо. Для штурмовиків та гелікоптерів тойоти - це ціль на один постріл. Стінгери тим і небезпечні, що знаходяться у піхотинця, якого не видно з повітря, на відміну від будь-яки ТЗ.
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22.03.2022 17:11 Відповісти
наші українські та польські хлопи мають геть дурні із своєю системою ZRN-01 Stokrotka («Ромашка»), здатна вражати наземні та повітряні цілі, зокрема безпілотники некерованими реактивними снарядами.


Для боротьби з дронами система обладнана системою виявлення цілей, яка включає радар, оптичні прилади та цифрову систему керування вогнем Topaz польського виробництва. Заявлялось, що Stokrotka може виявляти малі безпілотні апарати, зокрема й з композитних «прозорих» матеріалів, на відстані близько 10 км. За знищення цілей відповідають українські 80-мм некеровані ракети РС-80ПО від ДАХК «Артем» з програмованими підривачами.
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22.03.2022 17:24 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО!!!
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22.03.2022 17:27 Відповісти
так !

але, похерено Вєлічайшим....
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22.03.2022 17:53 Відповісти
а ця штука може так само вжарики по гелікоптеру такимми ж самими нурсами,

тільки оператор може знаходитись в кущах за півкілометра
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22.03.2022 17:55 Відповісти
а сколько такая прибамбаса стоит - хочу себе на огороде поставить
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22.03.2022 18:19 Відповісти
НУРС не Джава !

спецільно робили щоб дешево та сердито
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22.03.2022 18:43 Відповісти
Досить вже херню пороти, тик-токовий гиксперд
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22.03.2022 18:41 Відповісти
Еще в Афгане подобные штуки делали.
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22.03.2022 17:32 Відповісти
По-перше, це не пікап.
По-друге, ця установка має прицільну систему, яка випробувана і схвалена, а не тупо прийобаний до кузова блок.
По-третє, це авіаційні блоки Б-8, з яких виконуються пуски НАРів С-8, а це дуже дефіцитні **********, яких навіть для авіації не вистачає.

Ну і, звісно, ніякі повітряні цілі це недоРСЗО вражати не здатне.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Это если по стингеру на один километр приходится , а так передвижные группы ПВО вооружённые стингерами и на джипах у нас таки очень задействованы и успешны
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22.03.2022 17:32 Відповісти
У Стінгерах головне не де він знаходиться, а де він може знаходитись. Саме тому кацапські літуни так стримано атакують.
Якщо оператор ПЗРК не буде одразу знищений разом з джіпом, то ТЗ треба з початку зупинити, вийти з нього, прицілитися та атакувати. А ще знаходячись у джіпі, значно гірше чути та бачити наближення ЛА, а це головна складова успішної атаки.
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22.03.2022 18:46 Відповісти
закрий пiддувало, кацапе
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22.03.2022 17:11 Відповісти
А де там Валерійович затаївся? За ті гроші, що він вивів, можна було покращити Україну, чи ні?
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22.03.2022 17:00 Відповісти
кіоска фарбує.... у Хайфі, звісно ж
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22.03.2022 17:06 Відповісти
ти його там зустрчав?
Правильно робить, що не встявае
Досить ваша влада з нього познущалася.
Хоча я впевнений, що тихо робить свою справу на благо Украiни
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22.03.2022 17:14 Відповісти
притрушене прийми таблетки, козломордий
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22.03.2022 17:16 Відповісти
ваша влада ему отсасывала последние три года
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22.03.2022 18:20 Відповісти
Враховуючи те, як ви всi, "свдки сивочолого гетьмана",його пограбували та обiсрали пiсля всього що вiн зробив для рятунку Украiни в 201, не дивно, що йому не хочеться ще й в це встрявати.
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22.03.2022 17:07 Відповісти
яке ж ти кончене
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22.03.2022 17:12 Відповісти
Та нi, якщо ЩОСЬ кончене, то це ти
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22.03.2022 17:16 Відповісти
Есть такая игра: "Пограбуй Найбільшого Рейдера".
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22.03.2022 17:14 Відповісти
Игры всякие бывают. В некоторые не стоит садиться играть-100% проигрыш...
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22.03.2022 17:17 Відповісти
ая- -яй !
абіділся !
на кого ?
на Україну ?
то хай киздує на ПМЖ у Хайфу, а заводи ми націоналізуємо

Гетьман Сивочолий із 101 кримінальною справою воює,
Генерал Павловський (із кримінальною справою) - воює
Генерал Марчело (із кримінальною справою) - воює,
а бородата Бабушка - абідєлась
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22.03.2022 17:14 Відповісти
Вiн сам вирiшить, де та як
А ти можеш нацiоналiзувати вiд мертвого коня стертi пiдкови
Це все, дурнику.
Багатiй думкою
Будь ввiчливим з людьми
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22.03.2022 17:20 Відповісти
Приватбанк був націоналізований за 1 (одну) гривню - за копійочку, і ще Бог зна скільки мохнатая бабушка винна Україні

Порох прийде - бабушку виє..бе !
в мохнате рило
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22.03.2022 17:44 Відповісти
Тупориле зебільне кацабидло, пішло за хрюскім кораблем - НАХ...
Ідіоти вже за коломойшу виють, кінчені
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22.03.2022 17:15 Відповісти
На скільки мені відомо у США на Коломоймького також за фінансові махінації справи відкриті.
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22.03.2022 17:15 Відповісти
вот бы отобрали деньги Коломойского по всему миру и купили на них средства обороны от самолётов и ракет. Так Штаты могли бы и силу показать и справедливость восстановить и Украине и Европе помочь. Закласть жертвенного барашка Коломойского очень на руку Америке.
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Треба трохи зачекати, і ваш Канцлерський суд штата Делавер поверне йому все, що пограбував у нього сивочолий гетьман. Трохи потерпіть, недовго залишилося. Днів вісімсот.
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22.03.2022 17:16 Відповісти
Вивеси гроші українських вкладників це врятувати Україну? Скільки він танків придбав, може він ппо для Дніпра купив?
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22.03.2022 17:17 Відповісти
та обрізаний недоумок, таблетки закінчились чи з психушки втікло, втирати за коломойшу, який обікрав українців, може тільки кінчений псих
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22.03.2022 17:20 Відповісти
З зеКомандою асфальт стелять ще
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22.03.2022 17:34 Відповісти
Махновці Корбана на тойотчанках.
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22.03.2022 17:07 Відповісти
це повномасштабна війна, де основними засобами є дальнобійна артилерія, ракети, системи залпового вогню, авіація, беспілотники і танки. Не смішіть своїми тойотами, це не бородатих мужиків по пустелі ганяти.
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22.03.2022 17:02 Відповісти
Все він правильно сказав. Просто ти не все знаєш про засоби ******** війни.
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22.03.2022 17:10 Відповісти
Ну почему сразу народ смешить? Пикапы и малые грузовички - это терроризирование путей снабжения оккупантов, кочующие миномёты, оперативное перемещение малых подразделений, экономичная доставка небольших партий грузов для своих, патрулирование с возможностью огневого контакта. Поэтому идея неплохая, вот только фигура широко известно рейдера во всём этом настораживает
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22.03.2022 17:12 Відповісти
Ге, чувак, ти нічого, видать, не розумієш! Що, переграв в ігрульки-стрілялки? Уяви собі, що ти вийшов на позицію для стрільби своїми градами, а тили... не прийшли!!!) Іх зхавала тероборона! Немає палива, немає додаткових пакетів, немає жрачки. Нічого немає. Що будеш робити?
Інше: іде колона градів, смерчів і так далі. Іде полем, лісом, селом... І не доходить. Суворі українські селяни, із засідки, спалили на Тойотах всю цю колону і маневруючи, зникли у пітьмі ночі. Ну то як, чим будеш стріляти?
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22.03.2022 17:13 Відповісти
Как раз наоборот. Понятно что без "большой техники" вам не обойтись. Но пикапы и малые грузовички с возможностью внедорожного хода при правильном подходе незаменимы для снабжении своих частей и для перемещения малых групп бойцов и партизанов.
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22.03.2022 17:17 Відповісти
Це реальна військова історія з Чаду, де малочисельна армія перемогла ворога який мав артилерію, танки та бмп
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Руслан , наши уже вовсю применяют тактику тойот , и сожгли не мало тыловых колон,
жгут ( если возможно ) и коробки различных типов
так че Корбан прав
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22.03.2022 17:52 Відповісти
Ну таки поинтересуйся как танковые армии Каддафи были разбиты тойотами с рпг и ПТРК , война тойот и да ,правильно здесь не пустыня, здесь наоборот легче . Не ужели ни разу не видел как наши сейчас подъезжают стреляют по танкам в колонне с нлава и сразу сваливают
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22.03.2022 17:40 Відповісти
Авжеж! Мобільні групи потрібні, щоб підвезти Джавеліни на потрібну відстань до ворога. Це важко зробити на військовій техніці. Орки самі вже викрадають цивільні автомобілі, щоб маскуватися.
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22.03.2022 19:02 Відповісти
Яка тероборона?! Я, офіцер запасу, 3 (ТРИ!!!) військомати (центри комплектації) обійшов. І ніде я не знадобився! Ну то й що що мені 55. Я, принаймні, знаю як тримати в руках автоматичну зброю і знаю як прицілитись, щоб розірвати нутрощі кацапа! І я не один такий. Таких - тисячі!
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22.03.2022 17:04 Відповісти
Тоже самое ( Киев)
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22.03.2022 17:07 Відповісти
це дуже хрєново !

що ми не маємо елементарного калаша, броніка, каски та одягу !!!
ви б могли принаймні командувати загоном в теробороні...

але ж ми мали п-п-п-патужне Крадівництво
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22.03.2022 17:09 Відповісти
Сидіть і чекайте. Буде потреба-покличуть,а якщо ні-самі знайдете як бути корисним.
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22.03.2022 17:13 Відповісти
Сидіти й чекати?! Класно! Я - у місцевій теробороні. Але якщо мені відомі всі слабкі місця у кожному літальному апараті нацистів, якщо я по звуку можу визначити їх тип, напрямок звідки й куди летять, якщо знаю як буде діяти той чи інший льочик-нацист! То мені сидіти в теробороні!?
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22.03.2022 17:20 Відповісти
Тоді треба запропонувати командиру допомогти вам використати ваш досвід чи дати змогу навчити інших.
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22.03.2022 17:28 Відповісти
Розумію і підтримую. Тільки от - командири... Яких у нас і немає. А тероборона - на загальних і добровільних засадах. Більше нічого пояснювати не можу, щоб не сказати зайвого.
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22.03.2022 17:39 Відповісти
вибачайте, ми ж шашлик маринували, а не формували тероборону !
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22.03.2022 17:48 Відповісти
Сидіти со Стингером...бах..і усьо...пташка впала..
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22.03.2022 17:58 Відповісти
Влад , а ты кто по ВУСу , ибо умение стрелят с ак хорошо , но желательно быть специалистом
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22.03.2022 17:55 Відповісти
Сиди на жопе ровно, " коммерсант" сколько капусты,в 2014 умудрился накосить на 39,40 батальоне и Днепре 1, а тут " находчивый" паренёк ,решил масштабный бабос срубить
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22.03.2022 17:06 Відповісти
Корбан правильно говорит- рассредоточить
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22.03.2022 17:09 Відповісти
То й роби, мовчки! Нахіба розпатякався? Наступним кроком ще й мапу отих роззосереджених запасів палива виклади. Тьху.
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22.03.2022 17:12 Відповісти
Чому саме Тойоти? Незрозуміло.
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22.03.2022 17:14 Відповісти
Война тойот. А так думаю речь идет про любой пикап, темболее вчера было заявление от Корбана "что деньги есть" ищют кто-бы продал
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22.03.2022 17:22 Відповісти
Головне - завчасно через ФБ оголошення зробити. Щоб орки були готові до полювання на Тойоти і все, що на них якось схоже.
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22.03.2022 17:33 Відповісти
Ну таки не зря именно Тойоты пользуются таким спросом , очень выносливые, малоломкие , как внедорожники тоже неплохие , именно пикапы
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22.03.2022 17:47 Відповісти
Двигуни цих автомобілі практично вічні. Як і Фольксвагена.
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22.03.2022 19:03 Відповісти
У людей дійсно память як у рибок, вже за корбана хлопають, утирок запостив ахінею і все, малядєц
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22.03.2022 17:23 Відповісти
Утырок не утырок, как там было с Петром в 2014? На переправе коней не меняют? У нас так же само. Темболее мы видем результат по городу и области на тех же блок постах и по вооружению Тро
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22.03.2022 17:28 Відповісти
Ну да . Войну а гаражами ты нам уже устроил .
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22.03.2022 17:28 Відповісти
згайдай під час війни ще щось !

Порох зараз обома руками підтримує Зеленського, хоча мав би вже сидіти у буцигарні.
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22.03.2022 17:51 Відповісти
ага ага, хоч тут ти правий, зебіл вже давно мав сидіти, за свідоме та систематичне знищення армії, що воно і робило 3 роки, но хавайте гімно дальше
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22.03.2022 19:59 Відповісти
Нормально але навіщо піар , ну якооо біса ?

набрав Зе пояснив , набрав мін оборони пояснив , приступили до роботи тихенько ! ТИХЕНЬКО ! Ключове
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22.03.2022 17:49 Відповісти
Так про це багато говорили в перші дні війни. В вікіпедії статті є.... Це давно відомо !
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23.03.2022 00:48 Відповісти
Маневрові Тойоти це та сама Тачанка Нестора Махно! Ох і скажена зброя була!
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22.03.2022 17:56 Відповісти
Дуже вірні думки. Треба створювати летючі загони з таких собі новітніх тачанок. Один водій один з NLAW та один з ручним кулеметом для прикриття. Жалючими ударами знекровлювати ворога.
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22.03.2022 18:20 Відповісти
Амнезия и навязчивые идеи.
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22.03.2022 18:38 Відповісти
Зерно идеи в том, что надо гнать сюда б/у автомобили без растаможки.
И Тоёты, и всё подходящее.
Слово "евробляхи" - забыть.
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22.03.2022 19:18 Відповісти
зашийте рот цьому дебілу, а ще обдристовичу, піздоляку та іншій шоблі!!!!! ну і найвеличнішому потерпідару заодно
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22.03.2022 20:02 Відповісти
Шах и мат вашим тойотам!
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22.03.2022 21:02 Відповісти
Начпло доходи
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22.03.2022 22:02 Відповісти
начало доходить ушлепкам ср@ным стратегам в оп и гш? Шо дебилы конченые Большим распилом никак не выиграть? Ну мож когда еще пол страны плешивый расхерачит, то дойдет, шо для сдерж не достаточно только средн дальн? А нужны хотя бы тактически ЯЗ? Пс: когда вы уже ***** кучме яйца оборвете за просирание обороноспособности гос-ва?
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22.03.2022 22:09 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи. ЗСУ напевно використовує елементи такої тактики.
Але ж в тому і суть, що тут потрібно лише невеличка допомога від ЗСУ - решту можуть зробити волонтери з грошима і ТРО.
Якщо це не піар зі сторони Корбана - це дуже добре.
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23.03.2022 00:51 Відповісти
 
 