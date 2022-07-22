Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", сформувати та розосередити по країні запаси палива та закуповувати зброю для тероборони, - Корбан
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Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан просить керівництво держави закупити тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн, щоб зробити армію мобільною, сформувати та розосередити суттєві запаси палива та закуповувати необхідне озброєння.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні керівники держави, оскільки зараз утруднена комунікація, хотілося б сконцентрувати вашу увагу на таких критичних питаннях.
1. Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", для цього ми зобов'язані зробити нашу армію та територіальну оборону мобільною в найкоротші терміни. Необхідно закупити тисячі пікапів та джипів. Поліпшити військово-цивільну логістику та придбати тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн. Це дасть нам суттєву тактичну перевагу перед супротивником.
2. Необхідно сформувати та розосередити суттєві запаси палива. Порти перекриті, переробляти нафту немає можливості. Настав час заздалегідь про це подбати, оскільки необхідно забезпечити життєдіяльність мільйонів людей у центральній та східній Україні.
3. І останнє. Озброєння необхідно закуповувати. Просити допомогу це правильно, але малоефектно. Країни Східної Європи готові продавати нам озброєння за гроші. Озброєння для ТРО можна закуповувати через Військові Адміністрації. Територіальна оборона повинна практикуватися та навчатися із застосуванням різних видів озброєння. Інакше ми не досягнемо якості боєздатності людей.
Прошу взяти до уваги! Війна не закінчиться швидко", - закликав Корбан.
Будь ласка, зачекайте...
******** головою об стіну ?
Ще один стратег, мля.
на Тойоту можна поставити хоч блок НУРСІВ, хоч що !!!
а їх рухливість за наявності Стінгерів не дає можливості острілювати штурмовиками та гелікоптерами
Для боротьби з дронами система обладнана системою виявлення цілей, яка включає радар, оптичні прилади та цифрову систему керування вогнем Topaz польського виробництва. Заявлялось, що Stokrotka може виявляти малі безпілотні апарати, зокрема й з композитних «прозорих» матеріалів, на відстані близько 10 км. За знищення цілей відповідають українські 80-мм некеровані ракети РС-80ПО від ДАХК «Артем» з програмованими підривачами.
але, похерено Вєлічайшим....
тільки оператор може знаходитись в кущах за півкілометра
спецільно робили щоб дешево та сердито
По-друге, ця установка має прицільну систему, яка випробувана і схвалена, а не тупо прийобаний до кузова блок.
По-третє, це авіаційні блоки Б-8, з яких виконуються пуски НАРів С-8, а це дуже дефіцитні **********, яких навіть для авіації не вистачає.
Ну і, звісно, ніякі повітряні цілі це недоРСЗО вражати не здатне.
Якщо оператор ПЗРК не буде одразу знищений разом з джіпом, то ТЗ треба з початку зупинити, вийти з нього, прицілитися та атакувати. А ще знаходячись у джіпі, значно гірше чути та бачити наближення ЛА, а це головна складова успішної атаки.
Правильно робить, що не встявае
Досить ваша влада з нього познущалася.
Хоча я впевнений, що тихо робить свою справу на благо Украiни
абіділся !
на кого ?
на Україну ?
то хай киздує на ПМЖ у Хайфу, а заводи ми націоналізуємо
Гетьман Сивочолий із 101 кримінальною справою воює,
Генерал Павловський (із кримінальною справою) - воює
Генерал Марчело (із кримінальною справою) - воює,
а бородата Бабушка - абідєлась
А ти можеш нацiоналiзувати вiд мертвого коня стертi пiдкови
Це все, дурнику.
Багатiй думкою
Будь ввiчливим з людьми
Порох прийде - бабушку виє..бе !
в мохнате рило
Ідіоти вже за коломойшу виють, кінчені
Інше: іде колона градів, смерчів і так далі. Іде полем, лісом, селом... І не доходить. Суворі українські селяни, із засідки, спалили на Тойотах всю цю колону і маневруючи, зникли у пітьмі ночі. Ну то як, чим будеш стріляти?
жгут ( если возможно ) и коробки различных типов
так че Корбан прав
що ми не маємо елементарного калаша, броніка, каски та одягу !!!
ви б могли принаймні командувати загоном в теробороні...
але ж ми мали п-п-п-патужне Крадівництво
Порох зараз обома руками підтримує Зеленського, хоча мав би вже сидіти у буцигарні.
набрав Зе пояснив , набрав мін оборони пояснив , приступили до роботи тихенько ! ТИХЕНЬКО ! Ключове
И Тоёты, и всё подходящее.
Слово "евробляхи" - забыть.
Але ж в тому і суть, що тут потрібно лише невеличка допомога від ЗСУ - решту можуть зробити волонтери з грошима і ТРО.
Якщо це не піар зі сторони Корбана - це дуже добре.