Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", сформувати та розосередити по країні запаси палива та закуповувати зброю для тероборони, - Корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан просить керівництво держави закупити тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн, щоб зробити армію мобільною, сформувати та розосередити суттєві запаси палива та закуповувати необхідне озброєння.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні керівники держави, оскільки зараз утруднена комунікація, хотілося б сконцентрувати вашу увагу на таких критичних питаннях.

1. Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", для цього ми зобов'язані зробити нашу армію та територіальну оборону мобільною в найкоротші терміни. Необхідно закупити тисячі пікапів та джипів. Поліпшити військово-цивільну логістику та придбати тисячі вантажівок тоннажем 5-10 тонн. Це дасть нам суттєву тактичну перевагу перед супротивником.

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2. Необхідно сформувати та розосередити суттєві запаси палива. Порти перекриті, переробляти нафту немає можливості. Настав час заздалегідь про це подбати, оскільки необхідно забезпечити життєдіяльність мільйонів людей у ​​центральній та східній Україні.

3. І останнє. Озброєння необхідно закуповувати. Просити допомогу це правильно, але малоефектно. Країни Східної Європи готові продавати нам озброєння за гроші. Озброєння для ТРО можна закуповувати через Військові Адміністрації. Територіальна оборона повинна практикуватися та навчатися із застосуванням різних видів озброєння. Інакше ми не досягнемо якості боєздатності людей.

Прошу взяти до уваги! Війна не закінчиться швидко", - закликав Корбан.