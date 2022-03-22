УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11704 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
68 097 125
армія РФ (13470) Маріуполь (2820) Христо Грозєв (61)

За 2-3 дні армія РФ зробить дуже сильну спробу повністю захопити Маріуполь, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Зараз російська армія використовує передишку для накопичення сил для нової атаки на Маріуполь з метою повністю взяти місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Читайте також: ФСБ Росії затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова нібито через витік військової інформації, - Грозєв

Те умовне затишшя, яке відбувається зараз і яке супроводжується атаками на цивільні об'єкти і мирне населення, він вважає заповненням часу до того часу, коли "нова стратегія дасть свої плоди".

За його словами, зараз Росія використовує передишку для поповнення логістичних арсеналів та самої армії РФ:

"Так виглядає, що ця передишка триватиме ще 2-3 дні. Називати її передишкою жорстоко, бо у той же час помирають люди, але з воєнної точки зору це саме це. Очікую, що через 2 дні буде дуже сильна спроба реально захопити Маріуполь повністю, а не тільки обмежити і знищувати цивільне населення. За нашими даними, це завдання, яке Путін дав Генштабу. Так само як колись було завдання взяти Київ. 

Триває накопичення військ з 41-ї і, здається, з 30-ї армії, південної, східної та центральної армій - щоб заповнити діри", - сказав він.

На його думку, вся техніка, яка зараз підтягується до українського кордону, дійде приблизно за 2 дні.

Читайте також: Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+54
полк "Азов" зігне цю спробу в дулю.
а як серйозно, Марік потребуе терміновї допомоги всім - від води до Стінгерів.
показати весь коментар
22.03.2022 17:02
+48
показати весь коментар
22.03.2022 17:15
+40
Здохніть кацапські смердючі падли!
показати весь коментар
22.03.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
йшов двадцять п"ятий день дуже сильних спроб захоплення Маріуполя. Прямо Чернобаевка по всей стране
показати весь коментар
22.03.2022 17:32 Відповісти
Ничего смешного там нет. Азов оттеснили к морю. Помощи сказали не будет. Никаких попыток помочь нет. Зато по телеку - классный Зе. Герой разминировавший дорогу из Крыма.
показати весь коментар
22.03.2022 17:40 Відповісти
Если у тебя есть план, то почему он еще не в генштабе?
показати весь коментар
22.03.2022 18:04 Відповісти
план должен был быть у верховного зелено-командующего еще до войны - при первом сообщении от американцев о 100% начале вторжения пидорашки
показати весь коментар
22.03.2022 18:12 Відповісти
Еще один эксперт всезнающий . ЗСУ виднее чем тебе что там
показати весь коментар
22.03.2022 18:16 Відповісти
Сдавать Мариуполь ни в коем случае нельзя.
показати весь коментар
22.03.2022 17:44 Відповісти
Его сдали вместе с Азовом ещё до 24, февраля .
показати весь коментар
22.03.2022 18:00 Відповісти
Что Вы имеете в виду?
показати весь коментар
22.03.2022 18:04 Відповісти
Б..дь, да это очевидно же, но мы бережем резервы для Киева, да?
Хотите повангую, после Марика они замкнут линию с юга наверх через Славянск на Изюм, и также героически сдадим восток под крики , "запад закрой небо". И получится, что 300тыс группировка поставит половину 40млн. страны раком. Капитуляция вопрос времени.
Или мы будем всей страной их ******* по всем направлениям СЕЙЧАС! или можете успокаивать себя арестовичем и дальше.
P.s стрелять не умею, умею копать и точить снаряды, Но это нахер никому не нужно.
показати весь коментар
22.03.2022 18:10 Відповісти
- дуже надіюсь , що ОП на такий хід не розраховує ...
показати весь коментар
22.03.2022 18:44 Відповісти
Неправда. Победа украинских вооруженных сил уже близка. В настоящее время силы ВСУ завершают разгром и окончательное уничтожение войск агрессора на северном и восточном направлениях. Как только ВСУ закончит выполнение задач там, они немедленно выдвинутся на юг, деблокируют Мариуполь, освободят Мелитополь и Херсон и нанесут удар непосредственно по Крыму.
показати весь коментар
22.03.2022 18:59 Відповісти
Двумя руками за, но верится с трудом.
То что наша армия дерётся как волки - факт, я это слышу. Но также каждый день я вижу продвижение врага на юге и востоке.
У меня нет паники, но страна должна стать в ружьё и дать конкретной пи#ды. Или сейчас, или ещё 100 лет рабства.
показати весь коментар
22.03.2022 19:06 Відповісти
Нет никакого продвижения врага. Это всё вражеская пропаганда, нацеленная на то, чтобы посеять панику среди украинцев и сломить их волю к победе. Наоборот, силы ВСУ наносят котратакующие удары и раз за разом отбрасывают врага с их позиций к границе.
Сейчас наша задача - сплотиться вокруг нашего лидера Президента Владимира Зеленского и не дать врагу посеять смуту и раздор в наших рядах.
показати весь коментар
22.03.2022 19:12 Відповісти
Шаришь. Но президента заслуг нет. Только заслуги ЗСУ
показати весь коментар
22.03.2022 19:25 Відповісти
Если ты не знал, президент является главнокомандующим вооруженными силами Украины.
И все заслуги ВСУ являются также и заслугами президента, как их руководителя.
А ты, видимо, пытаешься публично умалить достижения органов власти Украины и посеять в обществе недоверие к президенту. Тем самым ты льёшь воду на мельницу врага и пытаешься внести раскол в единство украинцев, которые в трудную минуту сплотились вокруг своего лидера Президента Владимира Зеленского, чтобы дать отпор оккупантам и агрессорам. Остаётся только вопрос, делаешь ли ты это по глупости или умышленно. Но, надеюсь, компетентные органы разберутся в этом вопросе и дадут твоим действиям надлежащую правовую оценку.
показати весь коментар
22.03.2022 19:33 Відповісти
Ага . зато какие дороги! И украинские ракеты! Мельница
показати весь коментар
22.03.2022 19:37 Відповісти
Як гарно по них кацапо техніка мандрує Україною ....
Іноді здається що це якийсь договорний театр, але потім розум каже що у любому випадку кацапів треба знищити на території України.
показати весь коментар
22.03.2022 23:15 Відповісти
Атынбай Учербектдиной А вы уважаемый тудыт твою бай чьих будете? Уж больно активно топите,и в теме.В феврале и марте много новых Бабаев набежало ,поди разберись с каждым
показати весь коментар
22.03.2022 20:29 Відповісти
Наконец то понял , думал что просто тролль а это тролль на зарплате ну или безуглая . Не узнаю в гриме
показати весь коментар
22.03.2022 20:47 Відповісти
Воно то так, а Генштаб що не розуміє, чи думає що звичайні українці(без довгого вишколу) на полі боя то потенційний трупак?
показати весь коментар
22.03.2022 23:13 Відповісти
Хочу вірити, що це читають в генштабі теж і роблять висновки. Попередження теж зброя
показати весь коментар
22.03.2022 19:30 Відповісти
Народ включайте голову и учитесь работать с информацией. Хватит дрыстать эмоциями, прошли времена политических баталиц, война на дворе уже месяц. Грозев абсолютно прав, это и без него ясно если внимательно следить за новостями и правильно их складировать в мозгу. Доказательство в новостных лентах
показати весь коментар
22.03.2022 19:55 Відповісти
Да все так. Но только часть Украины в руинах и серпантин в карьере, с головы ну никак
показати весь коментар
22.03.2022 23:05 Відповісти
Чудово все бачимо все знаємо .Треба працювати над знищеням
показати весь коментар
22.03.2022 20:28 Відповісти
Генштаб, но хоча б Точки У покидайте на цих кацапо зомбі під Маріуполем ...
показати весь коментар
22.03.2022 23:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 