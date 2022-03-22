За 2-3 дні армія РФ зробить дуже сильну спробу повністю захопити Маріуполь, - Грозєв
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Зараз російська армія використовує передишку для накопичення сил для нової атаки на Маріуполь з метою повністю взяти місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Те умовне затишшя, яке відбувається зараз і яке супроводжується атаками на цивільні об'єкти і мирне населення, він вважає заповненням часу до того часу, коли "нова стратегія дасть свої плоди".
За його словами, зараз Росія використовує передишку для поповнення логістичних арсеналів та самої армії РФ:
"Так виглядає, що ця передишка триватиме ще 2-3 дні. Називати її передишкою жорстоко, бо у той же час помирають люди, але з воєнної точки зору це саме це. Очікую, що через 2 дні буде дуже сильна спроба реально захопити Маріуполь повністю, а не тільки обмежити і знищувати цивільне населення. За нашими даними, це завдання, яке Путін дав Генштабу. Так само як колись було завдання взяти Київ.
Триває накопичення військ з 41-ї і, здається, з 30-ї армії, південної, східної та центральної армій - щоб заповнити діри", - сказав він.
На його думку, вся техніка, яка зараз підтягується до українського кордону, дійде приблизно за 2 дні.
Будь ласка, зачекайте...
Хотите повангую, после Марика они замкнут линию с юга наверх через Славянск на Изюм, и также героически сдадим восток под крики , "запад закрой небо". И получится, что 300тыс группировка поставит половину 40млн. страны раком. Капитуляция вопрос времени.
Или мы будем всей страной их ******* по всем направлениям СЕЙЧАС! или можете успокаивать себя арестовичем и дальше.
P.s стрелять не умею, умею копать и точить снаряды, Но это нахер никому не нужно.
То что наша армия дерётся как волки - факт, я это слышу. Но также каждый день я вижу продвижение врага на юге и востоке.
У меня нет паники, но страна должна стать в ружьё и дать конкретной пи#ды. Или сейчас, или ещё 100 лет рабства.
Сейчас наша задача - сплотиться вокруг нашего лидера Президента Владимира Зеленского и не дать врагу посеять смуту и раздор в наших рядах.
И все заслуги ВСУ являются также и заслугами президента, как их руководителя.
А ты, видимо, пытаешься публично умалить достижения органов власти Украины и посеять в обществе недоверие к президенту. Тем самым ты льёшь воду на мельницу врага и пытаешься внести раскол в единство украинцев, которые в трудную минуту сплотились вокруг своего лидера Президента Владимира Зеленского, чтобы дать отпор оккупантам и агрессорам. Остаётся только вопрос, делаешь ли ты это по глупости или умышленно. Но, надеюсь, компетентные органы разберутся в этом вопросе и дадут твоим действиям надлежащую правовую оценку.
Іноді здається що це якийсь договорний театр, але потім розум каже що у любому випадку кацапів треба знищити на території України.