Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ
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Група хакерів та активістів Anonymous зламали сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Anonymous.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022
Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становить 10 Гб.
Топ коментарі
+96 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.03.2022 17:29
+50 Палиця Василь
показати весь коментар22.03.2022 17:29
+33 Андрюша Украинец
показати весь коментар22.03.2022 17:29
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@roizmangbn
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19 бер.
Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
взяти винагороду з нестле за розшифрування..
надати ключ"Нестле,..издуй за російським кораблем!"
Україна має гарну кібер підтримку ☺️
Офигееееть.... Просто нереальные репутационные потери! Завтра аж интересно будет на их акции на бирже глянуть, на сколько упадут... Жадность фраера сгубила, потеряют еще больше, чем боялись потерять от ухода с оркостана!
А самі сайти працюють як і працювали .
щоби всі бачили
як під санкціями з 14-того року німці вооружали Фуйла
это чё в папке пассворд всего 129 юзеров чё так мало и не всё выложили