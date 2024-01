Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ

Група хакерів та активістів Anonymous зламали сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Anonymous.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj