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хакер (828) Nestle (12) Anonymous (25)

Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

anonymous,nestle?

Група хакерів та активістів Anonymous зламали сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Anonymous.

Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становить 10 Гб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ
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Топ коментарі
+96
Анонімусам-респект.Не зупиняйтесь...
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22.03.2022 17:29
+50
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
19 бер.



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
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22.03.2022 17:29
+33
Спасибо Анонимусу
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22.03.2022 17:29
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Анонімусам-респект.Не зупиняйтесь...
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22.03.2022 17:29 Відповісти
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
19 бер.



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
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22.03.2022 17:29 Відповісти
Або іншими словами - Vам *****
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22.03.2022 18:37 Відповісти
Vова Zе
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22.03.2022 20:05 Відповісти
🤣🤣🤣👍
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22.03.2022 18:58 Відповісти
Спасибо Анонимусу
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22.03.2022 17:29 Відповісти
РЕСПЕКТ
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22.03.2022 17:30 Відповісти
Оце і є реальна Третя Сила цього світу.
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22.03.2022 17:30 Відповісти
Це колись грошва не смерділа
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22.03.2022 17:31 Відповісти
Це просто поглкдили далі треба зашифрувати нахер усі данні і не дати ключа
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22.03.2022 17:31 Відповісти
зашифрувати..
взяти винагороду з нестле за розшифрування..
надати ключ"Нестле,..издуй за російським кораблем!"
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22.03.2022 17:40 Відповісти
хорошо бы шекели nestle перевести на рахунок всу...
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22.03.2022 17:32 Відповісти
Погладили
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22.03.2022 17:32 Відповісти
На стороні світла ! І це хлопці бачить Бог 👍🏼
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22.03.2022 17:34 Відповісти
Клас, за ними і Рено зламали:"Ей, Renault, пакуй валізи і забирайся з росії. Ми стежимо за тобою 💪🏼

Україна має гарну кібер підтримку ☺️
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22.03.2022 17:34 Відповісти
Так тримати !
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22.03.2022 17:36 Відповісти
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22.03.2022 17:36 Відповісти
так і Рено обклеїти щоб світ знав. і всі компанії які співпрцюють з рашистами інакше слова не помагають..на заході тільки так треба діяти..як тільки Зеленський показав в сенаті відеоролик з України до них дойшло і почали активніше реагувати
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22.03.2022 17:58 Відповісти
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26.03.2022 11:50 Відповісти
А рено, тоже хотелось бы
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22.03.2022 17:37 Відповісти
вже
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22.03.2022 18:21 Відповісти
там не токо рено,дня 2-3 назад читав шо і мерс і бумер не виходять
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22.03.2022 20:07 Відповісти
Мудаков бы из рено наказать
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22.03.2022 17:40 Відповісти
Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії.

Офигееееть.... Просто нереальные репутационные потери! Завтра аж интересно будет на их акции на бирже глянуть, на сколько упадут... Жадность фраера сгубила, потеряют еще больше, чем боялись потерять от ухода с оркостана!
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22.03.2022 17:41 Відповісти
так..репутація важливіша за гроші..і шоб вони не оправдовувались це вже велика кривава пляма на їх продукції
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22.03.2022 18:00 Відповісти
жадность и подлость должны быть наказаны.
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22.03.2022 17:44 Відповісти
Там треба компромат пошукати, 100% е якась корупція в верхах компанії. Хто працює з цапами не може бути не корумпованим.
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22.03.2022 17:46 Відповісти
І де ж цей взлом? Заходив. Працює як nestle.com так і nestle.ru ...
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22.03.2022 17:49 Відповісти
Не путай взлом с DDoS атакой.
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22.03.2022 17:55 Відповісти
Зламали базу даних . Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії. Джерело: https://censor.net/ua/n3327709
А самі сайти працюють як і працювали .
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22.03.2022 17:58 Відповісти
вот взлом это когда сливают данные с их сайта
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22.03.2022 19:14 Відповісти
респект
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22.03.2022 17:58 Відповісти
А ми вперше купили дітям не звичні вафельки Несквік, а інші, різні, щоб вибрати нові.
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Беручи до уваги усі репутаційні скандали, яки весь час супроводжували бізнес цієї компанії - аніскільки не дивує їх рішення
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22.03.2022 18:23 Відповісти
Теперь надо Бош
щоби всі бачили
як під санкціями з 14-того року німці вооружали Фуйла
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22.03.2022 18:32 Відповісти
Молодцы.
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22.03.2022 18:41 Відповісти
We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us
это чё в папке пассворд всего 129 юзеров чё так мало и не всё выложили
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22.03.2022 18:57 Відповісти
она была слита 21 марта в другом твите, а у анонимов 22 марта
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22.03.2022 19:11 Відповісти
Отримайте і розпишіться! Скуштуйте "Нутеллу", щоб підсолодити пілюлю...
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22.03.2022 19:14 Відповісти
Нескафе в унитаз на десятки лет и все остальной вредный и токсичный бутор этой конченой компании туд же. Всегда ненавидел их продукцию из за низкого качества
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22.03.2022 19:44 Відповісти
"Світоч" працює у звичному режимі?
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22.03.2022 19:58 Відповісти
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22.03.2022 20:41 Відповісти
Наразі існує клуб стерв'ятников і гієн цієї мерзенної війни та геноциду українців. Клуб любителів української крові складається із наступних країн: 1) Франція, 2) Німеччина, 3) Угорщина, 4) Ізраїль, 5) Китай! Решта шакалів дрібна шобла. Усі перелічені адвокати диявола та лицемірні шукачи свого зиску з вбивства України!
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22.03.2022 21:14 Відповісти
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23.03.2022 02:56 Відповісти
 
 