Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

ЗСУ вчергове атакували позиції російських окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому розпочали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом налякали, але в районі 01:30 влучили чітко в боєкомплект "Смерчу" та детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", - пише Арестович.

"Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.) Словом, Чорнобаївка 7,5

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович