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Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ вчергове атакували позиції російських окупантів у Чорнобаївці.
Про це повідомив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому розпочали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом налякали, але в районі 01:30 влучили чітко в боєкомплект "Смерчу" та детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", - пише Арестович.
"Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.) Словом, Чорнобаївка 7,5
Топ коментарі
+70 ladyar
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+52 Стороннімв Богдан
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+47 Мистер Икс 00711c20
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Будь ласка, зачекайте...
@_Fashington
22 ч
Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
bylbayvka"
А ось чому саме звідти стріляли зі "Смерча" - то вже тільки зайвохромосомні можуть знати...)))
Британський снайпер-ветеран, який вийшов із пенсії, щоб приєднатися до армії хлопців, протистояти військам Путіна, каже, що Київ ніколи не впаде перед росіянами, тому що українці воюють «як Талібан на стероїдах»
Це, напевно, якась сакральна мета у рузьких.
і коли Зеленський на весь світ попалив рибне місце я аж розстроїлася, що винна подружці 100 грн.
а теперка виглядає так, що я таки можу ще й виграти.
ЧЕКАЮ, СЦУК, ВЕЛКАМ ТО ЧОРНОБАЇВКА!
війська рф??? )
- На нас наш самолет авиабомбы скинул.
- А, ну, это нормально...
https://youtu.be/nCzmjJijS-A?t=129
21 ч. ·
-Вот вам ребята соляра ровно до Чернобаевки
-а дальше как?
- не понял вопроса
"Війська РФ атакували позиції окупантів...." Хто тоді окупанти? Пишіть краще самі себе...
1. "войска рф запустили ракету" - так? так.
2. "Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки" - так? так.
а кто оккупанты - войска рф. так шо фсе ровно
Відкрию вам Велику Таємницю.
«Пекельна Машина діда Чорнобая»
В Чорнобаївці з прадавніх часів , ще за Змієвих Валів,встановлена велетенська невидима магнітна машина, яка діє в матеріальному і нематеріальному світі.
І місцевий старий дід Семен Чорнобай, із роду Чорнобаїв, Хранитель Магніту ,час від часу ,крутить корбу і запускає ротор, який при обертанні в статорі випромінює спеціальне магнітне притяжне поле.
А кожному українцю при народженні баба повитуха зав'язує пупчик спеціальним хитрим протимагнітним гудзичком, який нейтралізує дію того магнітного випромінювання.
А у якцапів такого гудзика нема.
От вони туди і злізаються. Підсвідомо. Хочуть чи не хочуть.
А під землею біля того магніту сидить Прадавня Багатоголова Змія Жеретія із роззявленою пащею. Вона ковтає те, що притягнулося магнітом і перетирає гнилими зубами. А потім все те рухається по стравоходу змії під землею за тисячу кілометрів, і виходить через анальний отвір Жеретії у вигляді рідкого гівна. А сам анальний отвір Змії знаходиться в московському кремлі.
І потім те гівно розливається в мізки якцапів по спеціальних невидимих трубочках. І якцапи збираються на мітинги і лізуть довгим ланцюжком назад в Чорнобаївку.
І таких голів Змії Жеретії багато по всій Україні.
І вона вночі пожирає сотні московських окупантів.
Так відбувається круговорот гівна в природі.
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Kd1hPSTY