Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш
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Цю війну неможливо виграти; рано чи пізно вона має перейти з поля бою за стіл переговорів.
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Питання лише в тому, скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб має впасти? Скільки Маріуполів має бути зруйновано? Скільки українців та росіян буде вбито, перш ніж усі зрозуміють, що у цій війні немає переможців – є лише ті, хто програв? Скільки ще людей має загинути в Україні та скільки людей у всьому світі мають зіткнутися з голодом, щоби це припинилося? Продовження війни в Україні є морально неприйнятним, політично невиправданим і безглуздим з військового погляду", - сказав він.
Гутерріш нагадав, що місяць тому російська федерація розпочала масоване вторгнення на суверенну територію України, порушуючи Статут ООН.
Відтоді ми стали свідками жахливих людських страждань та руйнувань у містах, селищах та селах, додав він.
"Систематичні бомбардування, що тероризують цивільне населення, обстріли лікарень, шкіл, житлових будинків та укриттів - усе це посилюється, з кожною годиною стає все більш руйнівним та непередбачуваним", - сказав Генсек.
За його словами, 10 млн українців змушені покинути свої домівки.
Уже понад два тижні Маріуполь оточений російською армією, його невпинно бомбардують, обстрілюють та атакують, зазначив він.
"Для чого? Навіть якщо Маріуполь упаде, Україна не може бути завойована місто за містом, вулиця за вулицею, будинок за будинком. Єдиний результат усього цього – ще більше страждань, ще більше руйнувань та жаху…" - наголосив Гутерріш.
Український народ переживає "справжнє пекло", зазначив він, і відлуння цього відчувається у всьому світі: стрімке зростання цін на продовольство, енергоносії та добрива загрожує перерости у "глобальну голодну кризу".
Він зауважив, що водночас намітилися "елементи дипломатичного прогресу з кількох ключових питань". На столі є все необхідне для припинення воєнних дій і серйозних переговорів уже зараз.
"Цю війну неможливо виграти. Рано чи пізно вона має перейти з поля бою за стіл переговорів", - додав Генсек.
Настав час покласти край цій абсурдній війні, переконаний він.
Будь ласка, зачекайте...
генсек ООН Гутерріш - зроби щось!!
І війна років на 10-15 припиниться.
Коли він вже вийде на трибуну ООН і скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
А сісти за переговори з фашистом це нормально?
І як потім дивитися в очі рідним і близьким тих, хто загинув від бомбардіровок гітлєра 21 сторіччя?
Тільки суд! В Харкові або в Маріуполі! Тільки смертна кара!
путін,шойгу,лавров,а далі по списку!
вибачте за нецензкрну мову
Якого біса агресор і терорист має право вето в вашому сраному ООН?
А оце блаблабла мы вже 100 раз чули. Що Папа Римський що Генсек ООН.
Ніхто вас ні в що не ставить.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш известная российская проститутка.
По словам министра экономического развития Польши Петра Новака, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену», - заявил Новак.
Ставить і українців і москальських нелюдів на одну вагу.
Це ти що, пропонуєш українцям здатися на милість *****, що мріє українців стерти з лиця землі, як заповідано його кремлядськими пращурами-папередніками?
Стерво запроданське.
Розказую, що треба зробить, що на ізі вирішує всі питання:
адин. Вигнати на *** з ООН рашку, форева енд ева.
два. Ввести миротворців ООН на південь України.
три. Через 1 і 2 ввійти в історію не як нікчемна підарасня імпотентна, а як рівень Черчиллю, Вашингтону та іншим політикам, які чудово розуміли, що як хочеш кінця війні, треба думать про перемогу, а не про мир.
Ну, або дальше продовжувати робити безпомічне, нікчемне бла бла бла, від якого соромно всім навкруги.
Дофига переговоров вели с сербскими преступниками, устроившими геноцид в Боснии и Косово? Не поймали Милошевича после геноцида боснийцев - он устроил геноцид косовским албанцам. А с исламскими террористами переговаривались? С ИГИЛ много переговоров провели?
ООН, Совет Европы - на свалку истории вслед за командой обезьяны-лилипутина.
Але ж він не може бути консольною балкою для однієї божевільної дупи на кінці цієї консолі ....
Перемовини це для тих , хто має людський розум , хоча й підступний , чи брехливий .
З рептілойдом ****** які можуть бути перемовини ?!
- Одну Москву, но в труху!
Які можуть бути переговори із країною, яка хоче знищити нашу державу і перетворити нас на малоросів
Я саркастично шучю со злостью, конечно... Идиот намикает что это вина Украины что не хотят соглашаться на условия Кремля... Он кого-то мне напоминает...
Мир для нашего поколения