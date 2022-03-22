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Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грозєв

Головний редактор розслідувального сайту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війська російських окупантів зрозуміли, що їхній тил на українській території, не завжди є тилом, тому міняють стратегію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні.

Читайте також: Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

Він припускає, що цим можна пояснити високу кількість смертей серед російського генералітету на війні з Україною.

"Нова стратегія, яку вони готують, - практично кожна позиція повинна бути захищена двома кільцями. Тобто зовнішне кільце, яке нападаюче, і заднє кільце, яке буде охороняти перше кільце від українців, які атакують з тилу", - зазначив він.

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Топ коментарі
+57
русскій?.. нах*й!..

...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 18:02
+52
Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
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22.03.2022 18:01
+28
Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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22.03.2022 18:01
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Їх же багато. Всіх не вб'ють... думає путлєр
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22.03.2022 17:59 Відповісти
не верю я этому провокатору тоже бабка Ванга у штанах придурок ещё тот явно проплачен креммлем для психологических выбросов Цензор хватит публиковать этого дебильного дауна
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22.03.2022 18:06 Відповісти
100% ви праві, ще той експерд продажний.
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22.03.2022 19:20 Відповісти
я от дивлюсь за ним, щос нічогісінько з того що він говорить не збулося. Таке враження що він просто генерить якийсь треш. Які два кільця? У них баранів не вистачає по одному зробити
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22.03.2022 21:43 Відповісти
Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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22.03.2022 18:01 Відповісти
Чтобы такие окружения делать, там по 2-3 млн. солдат нужно в страну ввести.
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22.03.2022 18:21 Відповісти
згоден, щось з ним не то, мабуть потрібно заносити іншого
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22.03.2022 21:44 Відповісти
Христо досить хороший експерт, але тут не зрозуміло - хто буде прикривати зовнішнє кільце?
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22.03.2022 18:39 Відповісти
ещё одно кольцо и так до бесконечности, десятки тысяч колец
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22.03.2022 18:46 Відповісти
nea, - zagradotriad.
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22.03.2022 22:26 Відповісти
Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
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22.03.2022 18:01 Відповісти
А снаряд чи ракета через голови 2-го кільця перелитять,щоб бомбанути перше нападаючи?
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22.03.2022 18:01 Відповісти
бабы, даже орковские, не рожают такими темпами
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Два кільця, два кінця...)))
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22.03.2022 18:02 Відповісти
.. посредине трупы.
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22.03.2022 18:18 Відповісти
русскій?.. нах*й!..

...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 18:02 Відповісти
100 років не менше!
дітям, дітям дітей!
орки виховують орків.
жтити можеш, працювати і не більше!
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22.03.2022 18:11 Відповісти
В таком случае мне и моим родственникам придётся уехать из Украины. У меня часть родни в России (двоюродная сестра, которой недавно исполнилось 18 и т. д.). Кстати, некоторые россияне (по паспорту) уже состоят в браке, как бы.

Может, без перегибов?
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22.03.2022 18:20 Відповісти
Доведеться забути про родичів, нажаль, інакше ми приречені.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Чувак, мои родственники могут хоть песню спеть "Путин *****" и выложить в Интернет при пересечении границы с Украиной. Они никогда не поддерживали Путина, не поддерживают, ходили на митинги, поддерживали оппозицию, но не могли выехать: сначала ждали, пока исполнится 18 лет (дурной на голову родитель не давал разрешение на вывоз ребёнка), а потом были заперты из-за карантина (КОВИД). Сейчас бросили квартиры и дома, уехали в Грузию, где их разве что матом не кроют. Мне деньгами помогали, я часть уже волонтёрам перевела.

Можно организовать какую-то процедуру доказательств лояльности Украине и нелояльности России. Там, сделать что-то, что фашисты не простят, публично.

Но отказывать адекватным людям - это терять специалистов и терять бабки, которые они могут привезти в страну. Я лично против однозначного и категоричного суждения только по национальности, языку или месту происхождения. Человек не виноват в том, где он родился. Зато я лично за разные проверки. Можно сделать сложную процедуру прохождения этой самой проверки, продумать.
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22.03.2022 18:47 Відповісти
язык или национальность тут не при чем. речь про имперское вяличие. на роиссе многие могут не любить путена, но в то же время им это не мешает быть крымнашистами. и им пофиг при этом на Международное право и на международно признанные границы государств. пример: в 1992-м году не было у власти путена, но гибридная агрессия роисси по отношению к соседним странам с отторжением территорий (Абхазию от Грузии, Приднестровье от Молдовы, Карабах от Азербайджана) уже была.
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22.03.2022 19:13 Відповісти
обійдемося, а адекватні люди маю надію нарешті ************ у себе дома. у нас тут і так повно опозиціонерів, інших діячів, вони все одно ******* свою росію, і це нормально, от най її і далі *******, але в росії, не тут.
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22.03.2022 19:23 Відповісти
А они не любят и никогда не любили, хотели уехать, собирали деньги. В общем, я лично буду смотреть по ситуации. Если вариантов с переездом в Украину всех не будет, тогда мы (я и другие родственники в Украине) уедем. Надоело мотаться по странам, хочется хоть на старости лет где-то собраться. Если можно будет собраться тут, соберёмся. Но было бы обидно сидеть под обстрелами, а потом уезжать. С другой стороны, тащить родню в страну, где их будут ненавидеть за происхождение, не хочу.

И да, украинский я понимаю, но очень неграмотно на нём пишу (русскоязычная школа). Не хочу коверкать язык и не люблю суржик. Сейчас вот подтягиваю граматику.
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22.03.2022 21:02 Відповісти
Навіть, якщо це родичі, і, уявимо, Україна надала посвідку на проживання - такі люди мають бути позбавлені голосувати та обиратися на виборах, в принципі.
Це як мінімум має бути інститут негромадянства, як в Латвії. Без права набувати статусу громадянина України. Право голосу, до прикладу, може надаватися років за 20, не менше, після відповідних екзаменів.
Але, з нашою системою, ви знаєте як скоріше за всього буде - торгівля. Де за "чорний нал" "потрібним людям" будуть надавати будь-яку "корочку" одразу біля каси.
А "зелень" вона взагалі мріє сюди мільони росіян нагнати і зробити російську "другою державною" і дати їм право голосу і перетворити Україну за десятиліття на чергову Білорусь. Зі своїм, новим путіним, і з КГБ неприкритим. Коротше - перетворити Україну на Росію зсередини, коли вже не вийшло ззовні.
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22.03.2022 19:47 Відповісти
Да меня и моих родственников вполне бы устроил такой вариант, как вы говорите. В политику никто из них не хочет идти. Просто они славяне и не хотят куда-то уезжать подальше от православных и от славян. При этом хочется быть с кем-то адекватным и свободным. Мордор давно не нравился, попытки как-то раскачать на что-то народ не привели к успеху, только к арестам.

Мордор здесь и я не хочу. Но надеюсь, что эта война дала, хоть и страшную, но прививку от Мордора, безынициативности, трусливости и хатаскрайности.
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22.03.2022 21:04 Відповісти
Это перегиб???
Вот висилици на Хрещатике - это перегиб(и то, не факт)
А депортация - это жест милосердия
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22.03.2022 19:08 Відповісти
Потрібно щоб 300 років жоден кацап не мав права ступити на територію України, поголовно!
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22.03.2022 23:59 Відповісти
Теперь и в кацапской армии есть ударное и заднеприводное кольцо
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Це що, орків тепер гинутиме у два рази більше? 🤔
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Та шо он несёт, какие кольца?
Они обосраные, вшивые вообще не понимают, что происходит
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Де вони збираються стільки ресурсів узяти для двох кілець, людських та техніки, плюс забезпечення всього цього?
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22.03.2022 18:04 Відповісти
Вони ж не Україну збираються оточити, а себе. Вагенбурги по *********, але це неефективно, будуть в них сидіти і чекати удару?
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22.03.2022 18:07 Відповісти
цікаво, де вони стільки орків наберуть для цього?
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22.03.2022 18:04 Відповісти
Сенс який? Довше утримати позиції..? Це ж питання часу..
Більше схоже на "заградотряд"
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22.03.2022 18:05 Відповісти
Да это и есть заградотряды. Просто цивилизованному человеку не придет в голову, что кацапы могут свое мясо "стимулировать" расстрелом в случае бегства. Так что скорее всего Грозев прав про смену стратегии. Просто причины для него настолько дикие, что он не может их осознать.
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22.03.2022 18:12 Відповісти
где на 2 -ва кольца бомжей найдут ?
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22.03.2022 18:06 Відповісти
Більше схоже що друге кільце це загороджувальні загони
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22.03.2022 18:06 Відповісти
а хто буде захищати друге кільце? )) кацапи дибіли
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Для защиты кольца от кольца будет создано третье кольцо, и четвертое. Таким незатейливым способом кацапы вернут ауди. А там и олимпийская символика нарисуется.
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22.03.2022 18:09 Відповісти
Мощно задвинул! Ну, все! Теперь и мы, и кацапы знаем про кацапостратегию фсьо! Чувак нереально крут
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22.03.2022 18:07 Відповісти
Видимо Христо сливает этот бред само ФСБ. Гдет РФ столько техники и людей возьмёт. Да каждый город можно осадить , развалить и захватить. Сколько времени на это нужно и ресурсов.
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22.03.2022 18:07 Відповісти
А где орков столько набрать аж на два кольца?
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22.03.2022 18:07 Відповісти
"Два кольца, два конца, а посєрєдінє - БТР-80."
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22.03.2022 18:09 Відповісти
Догорающий.
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22.03.2022 18:23 Відповісти
Така собі тактика, залізти в степ, окопатись і оточити себе кільцями.
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22.03.2022 18:10 Відповісти
Ага ,и ещё одно кольцо кацапам в нос ,чтобы удобнее было тащить на убой ....у них и на одно то кольцо биомассы нет а уж на два ...
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22.03.2022 18:11 Відповісти
Хибна думка.
Як іноземець він не зміг встановити справжнє призначення ЗаградОтрядов!
А привласнити їм не властивих їм функції "другої лінії".
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22.03.2022 18:12 Відповісти
отож нуше ВСУ
стане "Властелином Колець"
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22.03.2022 18:14 Відповісти
Вони хотіли взяти Київ за 3 дні) Хай хочуть. Хотіти не заборониш
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22.03.2022 18:16 Відповісти
Два кільця рашистів навколо Чорнобаївки? Та їх трупаки там вже в кілька шарів лежать...
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Хто хоче оточити нас кільцями, отримає по три хрести на могилі
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Але братську.
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22.03.2022 19:12 Відповісти
Хотеть не вредно.
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22.03.2022 18:22 Відповісти
Просто геній прогнозування- от тільки як перестати реготати?
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22.03.2022 18:22 Відповісти
Все просто. И все. По старинке.Во втором кольце будет сидеть заградотряд. Вот и вся тактика мокшанских у е б а н о в.
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22.03.2022 18:23 Відповісти
Купа котлів з москаликами 🤣. Гуд, Вольдемар, гуд 🤣🤣🤣
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22.03.2022 18:26 Відповісти
Грозєв -піздюк
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22.03.2022 18:29 Відповісти
Швидко знайдуть іще 100 тисяч голів іхтамнєтов?
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22.03.2022 18:31 Відповісти
Второе кольцо - заградотряды для "поднятия духа" у первого кольца. Чтобы те не сбежали.
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22.03.2022 18:33 Відповісти
Спробують захистити свої обози . Ну нехай спробують. Хоч як їм п*зда! Ну нема в них орків на таку операцію. Про це їм казали одразу. Тому були сумніви що вони справді хочуть напасти. Ніхто не думав що вони такі тупі!
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22.03.2022 18:37 Відповісти
Шо малі діти.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Хрень какая-то. Киев уже за 3 дня взяли. Кольца обороны. Это всё не про кацапов.
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22.03.2022 18:41 Відповісти
так я і кажу ,а як набої доставляти будуть чи ту саму їжу..
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22.03.2022 18:55 Відповісти
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22.03.2022 18:42 Відповісти
Бабы ещё колец нарожают...
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22.03.2022 18:46 Відповісти
дуже хотів би побачити це подвійне кільце з 10тис. москалів діаметром декілька десятків кілометрів навколо 'кожної позиції'. Таке враження, що москалі зливають цьому недожурналісту відверту брехню і дезу, а він радий на халяву відпрацьовувати на їх користь.... Або москальське командування просто висрало свою хвору фантазію, а він її підхопив і носиться з нею.

Вони ще ЖОДНЕ МІСТО не взяли навіть в ОДИНАРНЕ КІЛЬЦЕ не те, що там якесь подвійне!

Де там кіно-блокбастер про вагнерівців, грозєв? ААААА???
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22.03.2022 18:46 Відповісти
А між кільцями нехай ще запхають памперс.
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22.03.2022 18:47 Відповісти
два кільця? а хто їм їжу і набої притягне?
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22.03.2022 18:53 Відповісти
Байрактари не поняли юмору
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22.03.2022 18:56 Відповісти
разорване очко не оградишь!
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22.03.2022 19:01 Відповісти
Що там з вашнерівцями сталося, може в 3D перезнімають і на головну роль Бреда Піта візьмуть.
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22.03.2022 19:04 Відповісти
Так это получаеться окружение.
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22.03.2022 19:11 Відповісти
2 петли за копыта и к березкам на растяжку
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22.03.2022 19:12 Відповісти
Байрактарам как-то нас рать, сколько там колец...
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Не совсем понял Грозева, но так обычно в окружении защишаются и как правило не осоьо долго)
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22.03.2022 19:41 Відповісти
Цезари, млять, под Алезией... Если они так "планируют", тем лучше для ЗСУ!
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Поэтому всу надо контратаковать, если они хорошо закопаются, выйбить будет трудно, а после перемирия никто не поддержить возобновления войны, так эти территории отойдуть россии..
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22.03.2022 19:54 Відповісти
заградотряды это а не охрана
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22.03.2022 21:10 Відповісти
Мардовские аваки стока не наражали. Хвантазии апосранава ссаря мардвы.
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Скільки цей грозев буде звиздіти і підказувати варіанти дій для ворога. Бутусов Ви розумна людина Перестаньте публікувати його пости
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23.03.2022 13:55 Відповісти
Ця всезнайка Грозев уже задовбав.
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23.03.2022 17:45 Відповісти
 
 