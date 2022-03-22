Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний редактор розслідувального сайту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війська російських окупантів зрозуміли, що їхній тил на українській території, не завжди є тилом, тому міняють стратегію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні.
Він припускає, що цим можна пояснити високу кількість смертей серед російського генералітету на війні з Україною.
"Нова стратегія, яку вони готують, - практично кожна позиція повинна бути захищена двома кільцями. Тобто зовнішне кільце, яке нападаюче, і заднє кільце, яке буде охороняти перше кільце від українців, які атакують з тилу", - зазначив він.
Топ коментарі
+57 olele
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+52 Maksim Perepelitca
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+28 Elena Zhmariova
показати весь коментар22.03.2022 18:01
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...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.
Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
дітям, дітям дітей!
орки виховують орків.
жтити можеш, працювати і не більше!
Может, без перегибов?
Можно организовать какую-то процедуру доказательств лояльности Украине и нелояльности России. Там, сделать что-то, что фашисты не простят, публично.
Но отказывать адекватным людям - это терять специалистов и терять бабки, которые они могут привезти в страну. Я лично против однозначного и категоричного суждения только по национальности, языку или месту происхождения. Человек не виноват в том, где он родился. Зато я лично за разные проверки. Можно сделать сложную процедуру прохождения этой самой проверки, продумать.
И да, украинский я понимаю, но очень неграмотно на нём пишу (русскоязычная школа). Не хочу коверкать язык и не люблю суржик. Сейчас вот подтягиваю граматику.
Це як мінімум має бути інститут негромадянства, як в Латвії. Без права набувати статусу громадянина України. Право голосу, до прикладу, може надаватися років за 20, не менше, після відповідних екзаменів.
Але, з нашою системою, ви знаєте як скоріше за всього буде - торгівля. Де за "чорний нал" "потрібним людям" будуть надавати будь-яку "корочку" одразу біля каси.
А "зелень" вона взагалі мріє сюди мільони росіян нагнати і зробити російську "другою державною" і дати їм право голосу і перетворити Україну за десятиліття на чергову Білорусь. Зі своїм, новим путіним, і з КГБ неприкритим. Коротше - перетворити Україну на Росію зсередини, коли вже не вийшло ззовні.
Мордор здесь и я не хочу. Но надеюсь, что эта война дала, хоть и страшную, но прививку от Мордора, безынициативности, трусливости и хатаскрайности.
Вот висилици на Хрещатике - это перегиб(и то, не факт)
А депортация - это жест милосердия
Они обосраные, вшивые вообще не понимают, что происходит
Більше схоже на "заградотряд"
Як іноземець він не зміг встановити справжнє призначення ЗаградОтрядов!
А привласнити їм не властивих їм функції "другої лінії".
стане "Властелином Колець"
Вони ще ЖОДНЕ МІСТО не взяли навіть в ОДИНАРНЕ КІЛЬЦЕ не те, що там якесь подвійне!
Де там кіно-блокбастер про вагнерівців, грозєв? ААААА???