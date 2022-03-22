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Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради. 

"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
ну шо сотка літаків вже є?!
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22.03.2022 18:02
+65
Нарешті.
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22.03.2022 18:02
+46
Юбилейный? Сотый?
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22.03.2022 18:03
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22.03.2022 18:02 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения : у ВМФ катер, у ВКС - самолет...."
Щось підказує, що Азовці скоро по Ростову пуляти почнуть...
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22.03.2022 18:20 Відповісти
Город - Герой ! Имея МИЛЛИАРДЫ ,Ахметов не мог организовать мощнейшую , современнуюПВО защиту над МАРИУПОЛЕМ ! Конечно, это должно было сделать государство над всей Украиной !
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22.03.2022 18:33 Відповісти
это какиво волюнтаризм. хотя не удивлюсь что и кремль зауячат.
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22.03.2022 19:10 Відповісти
"В моем форуме... папрашу не ВЫРАЖАТЬСЯ!!"
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22.03.2022 19:19 Відповісти
Не почнуть..
Нам такий "піар" ні до чого..
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22.03.2022 20:04 Відповісти
Опять Петрович психанул?
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22.03.2022 20:14 Відповісти
ну шо сотка літаків вже є?!
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Сотка є?
Сотка ЄЄЄЄЄЄ!!!
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22.03.2022 18:17 Відповісти
Героя герою однозначно!!!
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22.03.2022 18:22 Відповісти
Нарешті.
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22.03.2022 18:02 Відповісти
Пилоту премию. Посмертно.
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22.03.2022 18:09 Відповісти
орден сутулова с закруткой на спине.)
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22.03.2022 18:12 Відповісти
Премію Дарвіна.
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22.03.2022 18:31 Відповісти
Впав рашистський літачок- радість на весь день
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Юбилейный? Сотый?
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Надеюсь, 200-й.
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22.03.2022 18:22 Відповісти
100
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22.03.2022 18:03 Відповісти
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22.03.2022 18:04 Відповісти
+2 на Дніпропетровщині
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22.03.2022 18:05 Відповісти
І саме над Маріуполем!!!
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22.03.2022 18:21 Відповісти
можливо 102. писали що біля Харкова 2 збили.
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22.03.2022 18:34 Відповісти
Сотий !
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22.03.2022 18:03 Відповісти
добра новина
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22.03.2022 18:03 Відповісти
Падла, полетів в пекло
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22.03.2022 18:03 Відповісти
На концерт Кобздоха.
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23.03.2022 00:33 Відповісти
І двухсотий в сотовому?
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22.03.2022 18:04 Відповісти
В США крутили документальний фільм, де пілот збитого B2 потоваришував з сербом, який його збив, мовляв два професіонала, все таке. Так ось, серб збив його з C-125.
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22.03.2022 18:07 Відповісти
В-2 в Сербии ? Что вы там курите?). Впрочем, сбитый на Мариком пилот точно "подружится" с азовцами).
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22.03.2022 18:11 Відповісти
Было дело. Кацапье визг устроило тогда на весь мир.
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22.03.2022 18:15 Відповісти
Там збили стелс, але не В2, а старіший - Ф-117
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22.03.2022 18:23 Відповісти
окей, визнаю свою помилку. мій месидж був в тому, що той серб (військовий радіо-інженер ) підкрутив старенький c-125 і поцілив - так що в розумних руках можна воювати і старою зброєю.
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22.03.2022 19:33 Відповісти
Можна, хоча в Іраку і С300 не змогли стелс збити...
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22.03.2022 22:29 Відповісти
F117
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22.03.2022 18:14 Відповісти
Это не B-2 был, а F-117.
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22.03.2022 18:31 Відповісти
Крім того, яким боком Україна до Косово?! Кацапи - це якась особлива гілка приматів.
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22.03.2022 18:22 Відповісти
Ну і якби вони не допомогали зброєю де б ми були зараз? Вам платять, що б ви розводили срач з дескридитації партнерів? Може тоді підем на референдум по компромісам, як наш генералісімус завещал, бо нащо нам НАТО.Дуже товсто.
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22.03.2022 18:12 Відповісти
було б у путлера хочь крапля мізків, він би десант не в Україну послав, а в який небудь ротердам. і в Європі у нього бліцкриг би пройшов.
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22.03.2022 18:13 Відповісти
гордисся гироями раиськи,вата?случайно не твой двухсотый сотый
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22.03.2022 18:19 Відповісти
минус один вылупок-летун.. .нэ зупыняйтэсь!
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22.03.2022 18:04 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 18:04 Відповісти
Гори в аду мразь
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22.03.2022 18:06 Відповісти
Пекельна сотня кацапів...
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22.03.2022 18:08 Відповісти
сподіваюсь кацпілотець ніц нема!
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22.03.2022 18:09 Відповісти
хоча його довго шукали маріпольці з вилами і бітами,
"шо би надати допомогу".
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22.03.2022 18:13 Відповісти
Юбилейный, и символично что именно в Мариуполе, самый героический город Украины
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22.03.2022 18:10 Відповісти
Сотий
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22.03.2022 18:10 Відповісти
+
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22.03.2022 18:11 Відповісти
это просто праздник какой-то)
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22.03.2022 18:13 Відповісти
Горять у пеклі орки
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22.03.2022 18:13 Відповісти
Що за літак? Льотчика (ків), сподіваюсь, "мінуснули"?!
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22.03.2022 18:14 Відповісти
Хтось тут казав, що неможливо там літаки збивати.
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22.03.2022 18:14 Відповісти
Може гуманітарку яку привезли корисну
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22.03.2022 18:16 Відповісти
Що таке "може"? )))
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22.03.2022 18:25 Відповісти
Ці літаки, окрім Су-25 - тут треба попрацювати, щоб збити, збиваються, за певних умов, дуже легко.
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22.03.2022 18:23 Відповісти
нарешті
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22.03.2022 18:15 Відповісти
Орки, горіти вам в літаках, танках, а потім горіти в Пеклі! Кацапи Пекло вам! рф Пекло вам! Кацапи, сто років ми будемо ******* вас по всьому світу! Сто років вам на покаяння! А доки ми вас, кацапи, будем ******* сто років по всьому світові!
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22.03.2022 18:17 Відповісти
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Від Монобанка за 100 літаків дадуть 'котика' .
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22.03.2022 18:37 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
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22.03.2022 18:24 Відповісти
самолет сбивать хорошо, но еще лучше убивать экипаж самолетов и вертолетов и в плен не брать
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22.03.2022 18:24 Відповісти
Так . Вартість підготовки пілота теж мільйони доларів . Не жооіти . Це не люди , просто кацапи .
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22.03.2022 18:36 Відповісти
АминЬ *****ц!!!!
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22.03.2022 18:25 Відповісти
В полон не брати! Підвішувати за ноги в центрі міста!
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22.03.2022 18:25 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 18:27 Відповісти
Здерти шкіру з пілота.
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22.03.2022 18:32 Відповісти
Беручи до уваги, що це Маріуполь, збити могли лише з ПЗРК
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22.03.2022 18:33 Відповісти
У пилота при приземлении стропы парашюта обмотались вокруг шеи и сучьев дерева, что вызвало смерть от несчастного случая?
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22.03.2022 18:34 Відповісти
Клуб федотова.ждём клуб Блохина
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Ооо, такі новини ми довго чекали) Шоп то падло одразу у пекло впало!
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22.03.2022 18:44 Відповісти
Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и не с проста
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22.03.2022 18:46 Відповісти
С пилотом что?
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22.03.2022 19:02 Відповісти
Приятная и долгожданная новость- теперь рассеиские летчики 10 раз подумают прежде чем вылетать на Мариуполь. Все, безнаказанные и безрисковые полеты там закончились!
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22.03.2022 19:16 Відповісти
Подарунки від ковбоя Джо до наших хлопців дійшли? Але на даний момент це не важливо, хай це буде для нас поки що секретом)
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22.03.2022 19:34 Відповісти
Отлично! Уничтожать мразей русофашистских в воздухе, на суше и на море! Смерть кацапским 🐷 оккупантам! Смерть российским 🐷 фашистам!
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22.03.2022 20:30 Відповісти
Над Мариком, интересно чем...... а некоторые злые языки говорят, что нм НАТО не помогает ))))
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22.03.2022 21:01 Відповісти
 
 