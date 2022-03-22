Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада

Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.

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