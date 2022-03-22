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Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+74 Муад Дибб
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+65 Ksenia VB
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+46 abibas
показати весь коментар22.03.2022 18:03
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Будь ласка, зачекайте...
Щось підказує, що Азовці скоро по Ростову пуляти почнуть...
Нам такий "піар" ні до чого..
Сотка ЄЄЄЄЄЄ!!!
Слава нації
Смерть москалям
"шо би надати допомогу".
АминЬ*****ц!!!!