Новина про те, що ДБР передало армії вилучений на "Ягодині" мільйон доларів, виявилась фейком, - ЗМІ

16 березня 2022 року Державне бюро розслідувань похизувалось масштабним "внеском" на потреби Збройних Сил України. Однак, виявилося, що "новині" цій понад рік, а вилучені в рамках слідчо-оперативних заходів гроші вилучили ще до повномасштабного вторгнення Росії і оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Силу правди.

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ДБР передало на потреби армії один мільйон доларів США, вилучених при спробі вивозу їх за кордон. Така новина з’явилася на сайті відомства 16 березня 2022 року. У повідомленні зокрема йдеться, що "28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів золотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти".

Та насправді поважна державна структура просто зманіпулювала суспільною думкою. Описана подія сталася рік тому, 28 лютого 2021-го, повідомляє видання.

Гроші, коштовності і підакцизні товари в представників дипломатичного відомства, які намагалися вивезти їх за державний кордон України незаконно, вилучили задовго до повномасштабного вторгнення Росії і оголошення воєнного стану.

Докази цьому "Сила правди" знайшла у відкритих джерелах. Подію висвітлювала низка засобів масової інформації. Про прикрий інцидент писав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, українські і польські журналісти.

Повідомлення ДБР можна було б вважати просто невдалою комунікацією, непорозумінням. Якщо припустити, що сама подія хоч і трапилась рік тому, але коштовності і гроші конфіскували рішенням суду тільки зараз. Проте справу про порушення митних правил розглянули ще у грудні 2021-го, тобто понад 3 місяці тому. Зловмисника, яким виявився водій Посольства України у Польщі, оштрафували на понад 26 мільйонів гривень, а вилучене добро на таку ж суму конфіскували в дохід держави, а не Збройних Сил України.

Про це ще 7 січня цього року написало видання "Судовий репортер". Навіть якщо справа пішла в апеляцію, то навряд чи в другій інстанції могли змінити резолютивну частину рішення і скерувати мільйон доларів замість державного бюджету одразу на армію.

Окрім того, порівнявши повідомлення про затримання за 2021 і 2022 роки "Сила правди" виявила, що коло нібито причетних до оборудки осіб, звузилось із щонайменше десяти до однієї. Якщо спочатку в справі фігурували кілька водіїв та аташе посольства України в Республіці Польща, працівник Державної служби спеціального зв’язку і колишній дипломат, то у підсумку судили, схоже, лише водія Олексія Сергієнка. Він, до слова, відмовився свідчити на суді.

"Сила правди" письмово звернулась до Державного бюро розслідувань за коментарем.

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Попри це 16 березня чимало видань поширило офіційний прес-реліз Державного бюро розслідувань із заголовками "ДБР передало армії мільйон доларів" таким чином вдруге "зрадівши" результатам спецоперації річної давності.

А вже 18 березня видання "Українська правда" оприлюднило лист-звернення керівника бюро Олексія Сухачова до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про додаткову щомісячну винагороду у розмірі 30 тисяч.

За інформацією ЗМІ, з початку війни відомство працює в тилу. Наприклад, головне слідче управління, за винятком окремих відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей. Тож, схоже, маніпуляція про один мільйон доларів для армії не випадкова, припускає видання.

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