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фейк (649) ЗСУ (5706) ДБР (2563)

Новина про те, що ДБР передало армії вилучений на "Ягодині" мільйон доларів, виявилась фейком, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

16 березня 2022 року Державне бюро розслідувань похизувалось масштабним "внеском" на потреби Збройних Сил України. Однак, виявилося, що "новині" цій понад рік, а вилучені в рамках слідчо-оперативних заходів гроші вилучили ще до повномасштабного вторгнення Росії і оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Силу правди.

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ДБР передало на потреби армії один мільйон доларів США, вилучених при спробі вивозу їх за кордон. Така новина з’явилася на сайті відомства 16 березня 2022 року. У повідомленні зокрема йдеться, що "28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів золотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти".

Та насправді поважна державна структура просто зманіпулювала суспільною думкою. Описана подія сталася рік тому, 28 лютого 2021-го, повідомляє видання.

Гроші, коштовності і підакцизні товари в представників дипломатичного відомства, які намагалися вивезти їх за державний кордон України незаконно, вилучили задовго до повномасштабного вторгнення Росії і оголошення воєнного стану.

Докази цьому "Сила правди" знайшла у відкритих джерелах. Подію висвітлювала низка засобів масової інформації. Про прикрий інцидент писав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, українські і польські журналісти.

Повідомлення ДБР можна було б вважати просто невдалою комунікацією, непорозумінням. Якщо припустити, що сама подія хоч і трапилась рік тому, але коштовності і гроші конфіскували рішенням суду тільки зараз. Проте справу про порушення митних правил розглянули ще у грудні 2021-го, тобто понад 3 місяці тому. Зловмисника, яким виявився водій Посольства України у Польщі, оштрафували на понад 26 мільйонів гривень, а вилучене добро на таку ж суму конфіскували в дохід держави, а не Збройних Сил України.

Про це ще 7 січня цього року написало видання "Судовий репортер". Навіть якщо справа пішла в апеляцію, то навряд чи в другій інстанції могли змінити резолютивну частину рішення і скерувати мільйон доларів замість державного бюджету одразу на армію.

Окрім того, порівнявши повідомлення про затримання за 2021 і 2022 роки "Сила правди" виявила, що коло нібито причетних до оборудки осіб, звузилось із щонайменше десяти до однієї. Якщо спочатку в справі фігурували кілька водіїв та аташе посольства України в Республіці Польща, працівник Державної служби спеціального зв’язку і колишній дипломат, то у підсумку судили, схоже, лише водія Олексія Сергієнка. Він, до слова, відмовився свідчити на суді.

"Сила правди" письмово звернулась до Державного бюро розслідувань за коментарем.

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Попри це 16 березня чимало видань поширило офіційний прес-реліз Державного бюро розслідувань із заголовками "ДБР передало армії мільйон доларів" таким чином вдруге "зрадівши" результатам спецоперації річної давності.

А вже 18 березня видання "Українська правда" оприлюднило лист-звернення керівника бюро Олексія Сухачова до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про додаткову щомісячну винагороду у розмірі 30 тисяч.

За інформацією ЗМІ, з початку війни відомство працює в тилу. Наприклад, головне слідче управління, за винятком окремих відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей. Тож, схоже, маніпуляція про один мільйон доларів для армії не випадкова, припускає видання.

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Топ коментарі
+52
что делают с мародерами , то же самое нужно делать с ДБР
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22.03.2022 18:29
+40
А ці ***** вояки,все премію просять....Нещодавно захотіли знову премію,що вони на фронті...
Пора вже розформірувати це дбр.
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22.03.2022 18:32
+34
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22.03.2022 18:27
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22.03.2022 18:27 Відповісти
Ясный хер. Они его разделили между собой.
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22.03.2022 18:27 Відповісти
в карманы себе положили
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22.03.2022 18:28 Відповісти
что делают с мародерами , то же самое нужно делать с ДБР
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22.03.2022 18:29 Відповісти
кто бы сомневался....
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22.03.2022 18:30 Відповісти
16-го?тобто буба з мэдалямы,прэмиямы и гэроямы просто нэ встыг?
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22.03.2022 18:32 Відповісти
"Боевые" доплаты зато они себе требуют
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22.03.2022 18:32 Відповісти
ДБР - ПДР
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22.03.2022 18:32 Відповісти
ДБЛ БЛД ДБР
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22.03.2022 19:39 Відповісти
А ці ***** вояки,все премію просять....Нещодавно захотіли знову премію,що вони на фронті...
Пора вже розформірувати це дбр.
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22.03.2022 18:32 Відповісти
Давно пора ! Фейкометы и кроты
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22.03.2022 19:25 Відповісти
Що робиться? зЕлений яневтік, ти ухуїв?
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22.03.2022 18:34 Відповісти
ДБР-у Чорнобаївку!
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22.03.2022 18:35 Відповісти
Недалеко от Броваров две ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов уничтожили теплицы (рассада 4 тысячи кустов огурцы и помидоры), а еще гной и сено.

https://inforesist.org/navoz-i-koza-pod-brovarami-rossiyane-dorogimi-raketami-unichtozhili-opasnyj-obekt/
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22.03.2022 18:36 Відповісти
Так кацапи побачили козу та теплиці подумали ,що це ті самі біолабораторії . Звідки дикунам знати що це?
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22.03.2022 18:43 Відповісти
А козу нащо? Самі ж кацапи козломорді.
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22.03.2022 18:53 Відповісти
Чули "перехвати розмов"? У тварин є родинні зв`язки, у кацапів - нема такого. Вони гірші за павуків... Жодна істота не може бути порівняна з кацапами, бо це образа для всіх тварин що існують, навіть для однокліткових...
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22.03.2022 19:15 Відповісти
Звичайно, директора дбр також "Пєтя" поставив.🤯 Те, що яневтік тАтарова запхав до себе в оп, а той в свою чергу заправляє всім силовим блоком - винен, звичайно "Пєтя, да придурок?😅
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22.03.2022 18:49 Відповісти
Пробачаємо. Гріх на ідіотів ображатися.
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22.03.2022 19:07 Відповісти
Дбр- обычные мародёры, казнокрады и взяточники
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22.03.2022 18:37 Відповісти
ДБР-брехуни...
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22.03.2022 18:37 Відповісти
дбр не брехуны они диверсанты и предатели - а что же наш зелено-командующий не замечает ? а вот нато у него во всем виновато
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22.03.2022 19:11 Відповісти
На фронт боягузливих капітулянтів ДБР, з них толку як з цапа молока. Вони лише
безсоромно прожирають просто величезні бабки бюджету... які так потрібні ЗСУ.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Да, ДБР рулит. Фееричные долбодятлы. Думал, действительно, с таможенниками кого-то кошмарят, а все куда более прозаично - пи...на гоняют. Великие деятели.
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22.03.2022 18:40 Відповісти
Як фейком є й саме ДБР.
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22.03.2022 18:43 Відповісти
А каг там наличка хаспод Катвицких, аааааа????

https://24tv.ua/druzhina-eksdeputata-kotvitskogo-hotila-vivezti-*******-28-milyoniv_n1913244
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22.03.2022 18:45 Відповісти
У так званих силовиків (їх ще звуть "мінтами"), а також у прокурорів, суддів, КГБ=СБУ ніколи не було ні стиду, ні совісті.Мабуть у них, як і кацапів, зайва хромосома.
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22.03.2022 18:46 Відповісти
Портновські намагаються відбілитися за допомогою ОП...
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22.03.2022 18:48 Відповісти
Дно...
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22.03.2022 18:52 Відповісти
Підараси, весь лівий кеш вивезли через пункти пропуску в Угорщину, Словаччину, Румунію, Молдову, Польщу. Всіх керівників, замів, та обласних керівників Набу, ДБР, СБУ в прикордонних областях зняти з посад.
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22.03.2022 18:53 Відповісти
ДБР за всілякого сприяння зверху відверто грабує українців і займається політичними переслідуваннями.
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22.03.2022 18:54 Відповісти
А скільки грошей йде на утримання цієї структури?Важливо було б зараз сконцентрувати ресурси бюджету для ЗСУ.
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22.03.2022 18:57 Відповісти
Отмазка!
Найденное год назад - сдали государству.
Найденное 16.03.2022 - "распилили"!
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22.03.2022 19:00 Відповісти
Видайте їм премію, щоб з голоду не здохли, паскуди.
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22.03.2022 19:02 Відповісти
Бажано сухпайками з цианістим калієм
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22.03.2022 20:59 Відповісти
Олександр Бригинець

Венедиктова нагадала, що єдність єдністю, а переслідування патріотичної опозиції, в тому числі Порошенка, тривають!
Дуже доречне нагадування, бо дехто ледве не повірив, що у вас розум з'явився)
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22.03.2022 19:04 Відповісти
А до своїх відвертих зрадників питань немає ...

"Член політради партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Джерело: дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні "Української правди"".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/22/7333657/
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22.03.2022 19:22 Відповісти
Следственный комитет мордора возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Александра Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий»

Очень надеюсь, что он не вернулся еще из Тель-авива. Его лекции там произвели фурор.
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22.03.2022 19:04 Відповісти
ДБР - це класичний приклад, як ложка дьогтю може зіпсувати діжку з медом.
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22.03.2022 19:07 Відповісти
Бочку з яким медом? З Єрмаком, Татаровим, Арахамією, Гетманцевим, Тищенком, Трухіним, Третяковою?
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22.03.2022 19:11 Відповісти
Коли керувати будь-чим доручають гандонам, то незважаючи на початкові наміри та можливий гарний бекграунд, це "будь-що" приречено на утилізацію після використання.
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22.03.2022 19:29 Відповісти
Ну так презедент змінив законодавство, щоб підпорядкувати дбр собі.
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22.03.2022 19:53 Відповісти
Так. Яке їхало, таке і здибало.
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23.03.2022 05:02 Відповісти
ДБР тільки клістрони може ******* в нашого ППО.
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22.03.2022 19:09 Відповісти
Довго ще Зеленскій буде терпіти це вороже гніздо?
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22.03.2022 19:10 Відповісти
Терпіти що? То що створив і очолив?
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22.03.2022 19:23 Відповісти
помилки потрібно швиденько виправлять.
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22.03.2022 19:26 Відповісти
то не помилки.все так задумано
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22.03.2022 20:30 Відповісти
ДБР потрібно РОЗСТРІЛЯТИ у повному складі!
Як зрадників та саботажників.
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22.03.2022 19:13 Відповісти
Ця фейкова новина була вкинута дбр з однією метою - потушити скандал, який виник після одразу двох їхніх зашкварів. Спочатку вони хотіли за сидіння у Львові отримати додаткові 30-50тис в місяць премії, а потім вони захотіли відправити за грати пашинського, який відправив продукцію кб луч на фронт. Так що мародери льоша зіллі та рашист татаров воюють проти України в тилу, а зелох цього не хоче замічати, бо відосіки його дуже чудово розходяться у світі.
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22.03.2022 19:17 Відповісти
А где новость про 7 чемоданов баксов, которые наши пропустили а венгры хлопнули на таможне у аваковской шмары???
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22.03.2022 19:27 Відповісти
Очумелие ручки все по своїм карманчикам потирили.
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22.03.2022 19:27 Відповісти
яке зе, таке й дбре
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Практика не нова. завжди так було, ще з часів ВЧК. І поліція,прокурорські, сбу,дбр буквально полюють за речовими доказами - їх кладуть на свій депозит на збереження і використовують, в часи НКВД говорили, на самообеспечение. А тепер прохають -дайте будь який папірець воїнам ДБРівцям на "передку"виплатимо. Зараз візьмуть довідку у виконавця, що рішення суду виконане і по всьому.
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22.03.2022 19:52 Відповісти
Пропоную з ДБР, НАБУ, Держмитслужби, ДПСУ терміново створити штурмовий батальон смерті "Гаманець" і відправити його на деблокаду Маріуполя.
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22.03.2022 19:59 Відповісти
Дуже слушна пропозиція, пане Юрію, треба підготувати відповідну петицію Янелоху І, а гнати в бій цю наволочь доручимо несправедливо засудженим патріотам!
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22.03.2022 21:07 Відповісти
*****,навіть війна не ліквідує це сране дбр? Ну тоді вже не знаю🤷
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22.03.2022 21:20 Відповісти
Вся суть власти. И это только кусочек ******* всплыл. А теперь представим масштабы....
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Не "влади" взагалі, а "цієї влади" !
І яке там "кусочєк" виплив - понад 2 роки кілька разів на тиждень випливає... як вдалося тільки тепер так прозріти ?
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23.03.2022 00:20 Відповісти
 
 