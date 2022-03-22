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Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду. Знищена залізнична станція та колії, загинула одна людина, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павлоград

Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - написав він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Мерзота…
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22.03.2022 18:30
+39
Нема в Україні ніяких російських військовополонених, оскільки россія не оголосила Україні війну. А є звичайні терористи, які підлягають знищенню. Бо так кожний іноземець, що зброєю в руках буде вбивати українців, отримає статус військовополоненого.
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22.03.2022 18:45
+21
война и смерть должны прийти в дома кацапов
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22.03.2022 18:38
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22.03.2022 20:19 Відповісти
Дуже класна карта, ДЯКУЮ. Ну з ПРАВОГО БЕРЕГА ХКРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОРОГА МОЖНО Б БУЛО І ВИБИТИ, ЯК ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДО ДНІПРОПЕТР ОБЛ,Кривого Рогу
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22.03.2022 21:01 Відповісти
Я ж вам вже скинув трохи вище.
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22.03.2022 20:58 Відповісти
Дякую, класно!
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22.03.2022 21:08 Відповісти
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22.03.2022 22:08 Відповісти
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