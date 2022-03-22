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Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду. Знищена залізнична станція та колії, загинула одна людина, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - написав він.
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