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Ми не можемо піти на умови РФ, вони є повним нонсенсом, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців та закликав їх боротися з російськими окупантами.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці, харківʼяни, сумчани, чернігівчани, донеччани, луганчани, херсончани, жителі Києвської області та всі українці міста, містечка та села, у яких російський агресор не відступає: вся Україна продовжує боротися з вами проти окупантів.

Розуміємо, що ви перебуваєте зараз в найскрутнішому стані. Вам зараз дуже важко, і земля йде з-під ніг. Але закликаю вас: борітеся! Не давайте окупантам приводу навіть подумати, що вони домоглися своєї цілі. Бо їм це ніколи не вдасться. Ми з вами сильний та незламний народ, а наша воля сильніша за будь-яку зброю, ви самі це знаєте!", - йдеться в повідомленні.

"Ми не можемо піти на умови рф: вони є повним нонсенсом. Це означає піти назустріч терористам, які намагаються знищити Україну з лиця землі, загарбавши наші території. Тому росіяни вчергове повертаються до своїх "традиційних" дій: влаштовують геноцид української нації. Це має скінчитися.

Треба вистояти, друзі. Тримаймося купи і даємо відпір ворогу! Вірю, що зовсім скоро ми святкуватимемо перемогу. Але для цього маємо бути сильними, разом і зараз", - наголосив Ткаченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - російські окупанти обстріляли місто Лозова на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Вот это правильные слова. Так держать!
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22.03.2022 19:08
+21
Кацапів оточили під Бучеб , Ірпінем і Гостомелем.
Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
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22.03.2022 19:15
+18
Краще вже таке казати, чим скиглити як Зе, та повзати рачки перед ******, в надії зазирнути йому в дупу.
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22.03.2022 19:10
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очень хочеццо,но ссыкотно...
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22.03.2022 19:06 Відповісти
Вот это правильные слова. Так держать!
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22.03.2022 19:08 Відповісти
Это не нонсен , а настоящий ГЕНОЦИД И ТЕРРОР ! Путлер должен быть утилизирован ,как бешеный особо опасный преступник ,развязавший ВОЙНУ , ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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22.03.2022 19:32 Відповісти
Как только увижу Ткаченко - ну ***** *****ом
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22.03.2022 19:08 Відповісти
Замечательно же...лишь бы говорил и делал правильно. Я бы за Элтона Джона проголосил
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22.03.2022 19:10 Відповісти
надо не говорить правильно а делать а трындеть они всей ОПпой очень хорощо умеют
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22.03.2022 19:13 Відповісти
Давайте повесимся...другого Главнокомандующего у меня для вас нет. Наколядовали. А ВСУ- есть...вместе с гражданским обществом и патриотами.
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22.03.2022 19:17 Відповісти
да нет все понятно но не нужно отмазывать косяки власти так как они хотят чтобы у них все было и им за это ничего не было
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22.03.2022 19:30 Відповісти
Потом...все-потом. Сначала Париж, потом-декабристы.
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22.03.2022 19:33 Відповісти
ти себе педіком відчуваєш коли бачиш Ткаченко? Нічого так комінгоут тільки тут не місце для цього
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22.03.2022 21:33 Відповісти
Зачем вообще такие заявления? Или вы собираетесь и нас подготавливаете к этому?
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22.03.2022 19:09 Відповісти
да вы уже определитесь "не можемо піти" чи "будемо вирішувати на референдумі" Сволота бл....!
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22.03.2022 19:10 Відповісти
Краще вже таке казати, чим скиглити як Зе, та повзати рачки перед ******, в надії зазирнути йому в дупу.
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22.03.2022 19:10 Відповісти
Тримаймось! Агресивні емоції зараз можна тільки на адресу рашистів убивць!
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22.03.2022 19:12 Відповісти
Кацапів оточили під Бучеб , Ірпінем і Гостомелем.
Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
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22.03.2022 19:15 Відповісти
Великим переломом було б зняти блокаду Маріуполя, оскільки, за даними розвідок, там через 2-3 дні почнеться сильний штурм.
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22.03.2022 19:25 Відповісти
Вірте у наших воїнів! Вірте у Збройні Сили!
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22.03.2022 19:31 Відповісти
Конечно верим и восхищаемся!❤️💙💛🙏Велика подяка и низький уклин нашим Героям ЗСУ!
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22.03.2022 19:42 Відповісти
******* Гитлера, ****** и Путлера...
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22.03.2022 19:34 Відповісти
все главное
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22.03.2022 19:48 Відповісти
Сподіваюсь полонених не братимуть !
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22.03.2022 19:49 Відповісти
Бог, даючи життя диктаторам, з самого народження ставить на них мітки. Коли задають питання свинособакам, чи довіряють вони
в путину 90 відсотків стверджують так. Зверніть увагу, в путину, який обов'язково заведене їх в путину. Одним із атрибутів держави є прапор. Зверніть увагу на власівську тряпку мокшан. Вона має три кольори, які мають і ряд европейских держав. Але ви їх ніколи не переплутаєте, тому що у русні він (К)расый, (Г)олубой, (Б)елый. Читайте перші виділені букви. Ось така х...я є в ********** оркостані.
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22.03.2022 19:17 Відповісти
Вообще то БеСиК, орда прям ссыца от такой трактовки их триколора.
А мы черт, сатана, а оно всего-то бесноватое *****.
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Може міністр культури повинен знати , що жителі Херсона не херсончани , а херсонці?? Піздец просто.
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22.03.2022 19:19 Відповісти
Ткаченко молодець,сказав правду.Ніяких переговорів не може і бути. В Zерашистів ,одна умова ,капітуляція,і рабами до їхнього стада.Стояти і ******* цю Zомботу ,всюди де тільки її побачиш.
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22.03.2022 19:20 Відповісти
Помста -безмежна і люта кацапам! Довічне прокляття!!
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22.03.2022 19:22 Відповісти
Тепер він точно не потрапить у переговорну групу до падлюків/архамій
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22.03.2022 19:27 Відповісти
ми - це хто?? зелена шмаркля?? чи слуги урода??
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22.03.2022 19:28 Відповісти
Саме вони. Це їх риторика: ми б хотіли, але ми не можемо ... Вибачте нас... Самі бачите, який невдячний народ дістався.
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22.03.2022 19:49 Відповісти
У рф тільки одна умова: "капітулюйте".
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22.03.2022 19:35 Відповісти
Победа украинских вооруженных сил уже близка. В настоящее время силы ВСУ завершают разгром и окончательное уничтожение войск агрессора на северном и восточном направлениях. Как только ВСУ закончит выполнение задач там, они немедленно выдвинутся на юг, деблокируют Мариуполь, освободят Мелитополь и Херсон и нанесут удар непосредственно по Крыму.
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22.03.2022 19:47 Відповісти
И в офисе президента все(и советники) повесятся
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22.03.2022 20:15 Відповісти
Вот бы и Ермак, Подоляк и Арестович думали так же.
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22.03.2022 19:47 Відповісти
поки що вони не думають, вони "отрабативают" видані їм аванси.
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22.03.2022 21:02 Відповісти
А ви загляніть у Вікіпедію на сторінки цих тіпочків і зрозумієте про що вони думають і що їх об'єднує. Там українським патріотизмом і не пахне. Один навіть Лукашенка звинуватив у недостатньому бажанні інтегруватись з Рашкою. Не той патріот хто голосніше за інших гасла вигукує.
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23.03.2022 00:06 Відповісти
 
 