Ми не можемо піти на умови РФ, вони є повним нонсенсом, - Ткаченко
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців та закликав їх боротися з російськими окупантами.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольці, харківʼяни, сумчани, чернігівчани, донеччани, луганчани, херсончани, жителі Києвської області та всі українці міста, містечка та села, у яких російський агресор не відступає: вся Україна продовжує боротися з вами проти окупантів.
Розуміємо, що ви перебуваєте зараз в найскрутнішому стані. Вам зараз дуже важко, і земля йде з-під ніг. Але закликаю вас: борітеся! Не давайте окупантам приводу навіть подумати, що вони домоглися своєї цілі. Бо їм це ніколи не вдасться. Ми з вами сильний та незламний народ, а наша воля сильніша за будь-яку зброю, ви самі це знаєте!", - йдеться в повідомленні.
"Ми не можемо піти на умови рф: вони є повним нонсенсом. Це означає піти назустріч терористам, які намагаються знищити Україну з лиця землі, загарбавши наші території. Тому росіяни вчергове повертаються до своїх "традиційних" дій: влаштовують геноцид української нації. Це має скінчитися.
Треба вистояти, друзі. Тримаймося купи і даємо відпір ворогу! Вірю, що зовсім скоро ми святкуватимемо перемогу. Але для цього маємо бути сильними, разом і зараз", - наголосив Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
в путину 90 відсотків стверджують так. Зверніть увагу, в путину, який обов'язково заведене їх в путину. Одним із атрибутів держави є прапор. Зверніть увагу на власівську тряпку мокшан. Вона має три кольори, які мають і ряд европейских держав. Але ви їх ніколи не переплутаєте, тому що у русні він (К)расый, (Г)олубой, (Б)елый. Читайте перші виділені букви. Ось така х...я є в ********** оркостані.
А мы черт, сатана, а оно всего-то бесноватое *****.