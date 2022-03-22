Чернігів - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів. Жахливі кадри руйнувань і пошуку людей під завалами. ВIДЕО

Жахливі кадри руйнувань та життя Чернігова. Місто - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

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"Ми з першого дня війни, 24 лютого живемо в таких умовах. Постійні вибухи, авіанаьоти та обстріли, руйнування та велика біда. Інколи є відчуття, що звикаю. Немає часу порівнювати. З іншими містами, або з тим, що було до війни. Який в цьому сенс? Хіба що після настання комендантської години можна почитати новини та поспілкуватися про геополітику. Так, емоційна розрядка.

Відчуваєш щастя, коли є можливість помитися. Особливо, теплою водою. Це сьогодні розкіш. Містяни живуть в підвалах або холодних, темних квартирах, без води та каналізації. Комусь пощастило - є газ. Зв‘язок в кількох районах. З Інтернетом теж не дуже", - написав він.

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"Але це лише зі сторони здається жахом, - додав він. - Надихають очі та настрій друзів та подруг, які лишилися в місті та роблять усе, що в наших силах, щоб забезпечити перемогу. Героїчна робота комунальних служб, рятувальників, поліцейських, лікарів, волонтерів, водіїв, журналістів та всіх, хто забезпечує життя міста. Надійний тил - сильне військо.

Це - наша земля. У нас немає інших варіантів. Тому, ми обов‘язково переможемо. А новітні нацистики XXI століття заплатять за кожне життя яке вони забрали, кожну сльозу, які проливають наші жінки та діти та за кожну долю, яку вони зруйнували. Я в цьому переконаний! Бо правда - на нашому боці. Слава героям з ЗСУ та Слава Україні!".