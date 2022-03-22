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обстріл (21042) Чернігів (584) Ломако Олександр (14)

Чернігів - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів. Жахливі кадри руйнувань і пошуку людей під завалами. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жахливі кадри руйнувань та життя Чернігова. Місто - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

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"Ми з першого дня війни, 24 лютого живемо в таких умовах. Постійні вибухи, авіанаьоти та обстріли, руйнування та велика біда. Інколи є відчуття, що звикаю. Немає часу порівнювати. З іншими містами, або з тим, що було до війни. Який в цьому сенс? Хіба що після настання комендантської години можна почитати новини та поспілкуватися про геополітику. Так, емоційна розрядка.

Відчуваєш щастя, коли є можливість помитися. Особливо, теплою водою. Це сьогодні розкіш. Містяни живуть в підвалах або холодних, темних квартирах, без води та каналізації. Комусь пощастило - є газ. Зв‘язок в кількох районах. З Інтернетом теж не дуже", - написав він.

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"Але це лише зі сторони здається жахом, - додав він. - Надихають очі та настрій друзів та подруг, які лишилися в місті та роблять усе, що в наших силах, щоб забезпечити перемогу. Героїчна робота комунальних служб, рятувальників, поліцейських, лікарів, волонтерів, водіїв, журналістів та всіх, хто забезпечує життя міста. Надійний тил - сильне військо.

Це - наша земля. У нас немає інших варіантів. Тому, ми обов‘язково переможемо. А новітні нацистики XXI століття заплатять за кожне життя яке вони забрали, кожну сльозу, які проливають наші жінки та діти та за кожну долю, яку вони зруйнували. Я в цьому переконаний! Бо правда - на нашому боці. Слава героям з ЗСУ та Слава Україні!".
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Наша перемога наближається щодня !
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22.03.2022 19:08 Відповісти
всё кацапам вернётся стократно...заморятся радуватысь.
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22.03.2022 19:11 Відповісти
Зато как просто товарищу Петру ближайшее столетие россиян отсеивать на границе рая и ада - Макаревич( конечно не один он, есть там Люди, хоть их и ничтожно мало) в рай, остальные в ад. Ну и адский вип кортеж для отца Кирилла, его грех как для церковника ужасней чем грехи пуйла и прочих его присипак.
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22.03.2022 19:22 Відповісти
Та який він церковник, він агент КДБ-ФСБ. "Михайлов", його поганяло! Та й церкви там ніякорї нема та ніколи й не було!
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22.03.2022 20:04 Відповісти
який це отєц? це гебешне лайно з москальського сатанату РПЦ-КДБ.



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22.03.2022 21:42 Відповісти
********** твои часы сочтены.
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22.03.2022 20:44 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі наші, Ви наша північна брама. Ми молимося за вас
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22.03.2022 20:58 Відповісти
Смерть рашизму ! Смерть рассєянському шизо-фашизму !
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22.03.2022 21:32 Відповісти
Штати - де С 300 для України ???
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22.03.2022 23:05 Відповісти
Вони наробили у штани від страху, а раптом *уйло нападе.
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23.03.2022 02:20 Відповісти
Схоже на те...
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23.03.2022 18:45 Відповісти
 
 