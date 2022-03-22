У НАТО вважають, що Білорусь найближчими днями може вступити у війну на боці РФ, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США і НАТО вважають, що Білорусь "незабаром" може приєднатися до Росії у її війні проти України.
Про це CNN повідомили чиновники США та НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Військовий чиновник НАТО заявив, що все більш "ймовірно", що Білорусь вступить у конфлікт.
"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", – пояснив він.
"Джерело з білоруської опозиції повідомило, що білоруські бойові підрозділи готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими до розгортання. На думку цього джерела, це матиме менший військовий вплив, ніж геополітичний, враховуючи наслідки приєднання до війни іншої країни", - зазначає видання.
Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".
Військовий чиновник НАТО заявив, що остаточне рішення щодо участі Білорусі у війні ще має бути ухвалено в Москві, і поки немає жодних ознак того, що білоруські сили беруть участь у боях в Україні.
"Справа не в тому, чого хоче Лукашенко. Питання таке: чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Участь дестабілізує Білорусь", – сказав чиновник.
Посадовець не став уточнювати, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що Росія може спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну від її західного кордону.
Будь ласка, зачекайте...
і аес,
....
Слава нації
Смерть москалям
Чи знову буде, фифсьофрьоті аніжебратья від зебілів?
Бо коли так - відповість низка країн, звісно, на боці України.
Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".
Сколько ещё стран должно вступить в войну против нас, чтобы кто-нибудь решился вступить и за нас?
Є підозри що переписку, у Viber користувачів з зареєстрованими українськими номерами, відслідковують росспецслужби
вони шукають будь яку інфу про зброю і ЗСУ, а саме, що де коли
чим не можуть володіте те забороняють
Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів з повітря. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.
Головне:
🔻 Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території білорусі.
🔻 До нанесення ударів по українських об'єктах залучались бомбардувальники, штурмовики та винищувачі.
🔻В 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку агресії близько 220 військовослужбовців відмовились воювати. Всього, у період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.
🔻 Через неналежно організовану систему медичного забезпечення великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.
https://t.me/spravdi/3194
Щоб українці перемолоти білорусів, як москалів...і цим назавжди розсварити Білорусь та Україну....
Тут потрібно дуже розумно поступити... Наприклад по всіх дорогах в білоруському напрямку розміщувати...ВЕЛИКІ РЕКЛАМНІ СТЕНДИ З КАЦАПСЬКОЮ МЕРТВЯЧИНОЮ ТА ПОКРОШЕНОЮ МОСКАЛЬСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ...
Щоб білоруські військові розуміли куди вони їдуть...
Практика этой войны показала, что после огневого поражения двух-трёх машин в кацапской колонне (неважно каких и неважно чем), колонна становится полностью дезорганизованной. Бронетехника начинает бессмысленно палить во все стороны. Кто пытается разворачиваться, кто героически спешивается и пытается занять оборону, кто бросает технику и бежит куда глаза глядят. Для даже очень небольшого количества наших подготовленных бойцов дальше - дело техники.
И белорусы это все прекрасно знают.
Нам, українцям, потрібно конче знайти якийсь спосіб, щоб пояснити білорусам... Що кацапи - це одне....це одвічний ворог українців....А білорус - це інше.... І спробувати уникнути цієї м'ясорубки, яка відбулася з кацапами....
Тут більше питання до тих телепнів, які згодяться їхати до України після того, як "другу армію світу" натягнули по самі гланди.
Я розумію, тьолці ***** нема чого втрачати, але вони згодні вмирати заради чого? Ще йв загарбницькій війні де ані шани не дістануть, ані зиску. Тільки смерть і ганьба на кілька поколінь.
И так всю жизнь. Убил оккупанта, всплакнул, смахнул слезу, прокашлялся, перезарядил оружие, высморкался, прицелился, убил следующего и так далее
Теперь то понятно, что его причендалы зажаты в тисках и деваться ему некуда. Но тогда, месяц-два назад знал ли?
Если был бы в сговоре, сразу бы влез, чтобы поучаствовать в парадах победы в кремле как участник и победитель. А сейчас он стопудово не хочет и я даже не представляю, как он петляет, чтобы не вступить в этот пи#ц. Думаю, он уже с яйцами мысленно попрощался, но голову хочет сохранить.
Это да, согласен. А после первых дней понял, что все пошло не так