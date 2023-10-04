Окупанти звільнили журналістку hromadske Рощину, яка була в полоні росіян з 16 березня

Окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нromadske

Кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.

Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістка Hromadske Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів, - заява редакції

Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

11 березня ми опублікували текст Рощиної, в якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

Потім журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад три тижні щодня обстрілюють російські війська.

16 березня нам стало відомо, що Вікторію затримали, ймовірно, силовики ФСБ рф. За даними свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.