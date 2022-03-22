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США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати мають "явні докази" того, що російські війська навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та місця укриття в Україні.
Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "допомагає надати докази" розслідуванням, які тривають про те, чи вчиняє Росія військові злочини.
"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які тривають, але ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють військові злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об’єкти та на народ України", - сказав чиновник.
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
показати весь коментар22.03.2022 19:18
+24 константен
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+14 Тетяна Тать
показати весь коментар22.03.2022 19:18
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Будь ласка, зачекайте...
Хіба це не доказ ?
Только так Международный суд сможет вынести приговор рашистским преступникам.
Именно поэтому факты предоставленные США нам так важны
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
тому доказів не мало... а от покарати як????
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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Пока кацапы им в сраку оглоблю не засунут
Верить не будут