США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN

Сполучені Штати мають "явні докази" того, що російські війська навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та місця укриття в Україні.

Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "допомагає надати докази" розслідуванням, які тривають про те, чи вчиняє Росія військові злочини.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які тривають, але ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють військові злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об’єкти та на народ України", - сказав чиновник.

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