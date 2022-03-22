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США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Сполучені Штати мають "явні докази" того, що російські війська навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та місця укриття в Україні.

Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "допомагає надати докази" розслідуванням, які тривають про те, чи вчиняє Росія військові злочини.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які тривають, але ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють військові злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об’єкти та на народ України", - сказав чиновник.

Також читайте: У НАТО вважають, що Білорусь найближчими днями може вступити у війну на боці РФ, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Та цілі міста зруйновані.
Хіба це не доказ ?
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22.03.2022 19:18
+24
Командующий ПВО британской армии заявил, что российские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские солдаты обучили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
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22.03.2022 19:21
+14
Имеющий очи да увидит
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22.03.2022 19:18
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Имеющий очи да увидит
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22.03.2022 19:18 Відповісти
Та цілі міста зруйновані.
Хіба це не доказ ?
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22.03.2022 19:18 Відповісти
а пам'ятаєте як раніше ОБСЄ впритул не помічала російські танки на окупованій території України?
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22.03.2022 19:21 Відповісти
В якийсь момент вони стали фіксувати більше, ніж наші офіціали.
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22.03.2022 19:23 Відповісти
Глаза долларами и евро залепили, не иначе.
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22.03.2022 19:24 Відповісти
Для любого суда необходимы правильно собранные улики, неопровержимые факты, и свидетели, показания которых будут неопровержимы.
Только так Международный суд сможет вынести приговор рашистским преступникам.
Именно поэтому факты предоставленные США нам так важны
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22.03.2022 19:44 Відповісти
Та ладно, неужели специально обстрелюют?
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22.03.2022 19:19 Відповісти
Гаа-га, гаа-га - кричали гуси над Кремлем і срали на голову виродкам біологічно небезпечним лайном
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22.03.2022 19:19 Відповісти
Такі заяви- це як фіксувати на відеокамеру згвалтування і шукати більш вигідний ракурс зйомки для подальшого звернення в суд.
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22.03.2022 19:19 Відповісти
США это наблюдатели...месяц прошёл в наблюдениях...
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22.03.2022 19:19 Відповісти
ви несправедливі
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22.03.2022 19:21 Відповісти
А зброї скільки дали. А грошей. А санкцій.
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22.03.2022 19:24 Відповісти
це ми і без снн знаємо
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22.03.2022 19:20 Відповісти
так ось чого гегемон ссыт прикрыть небеса...
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22.03.2022 19:20 Відповісти
Тут без доказательств это видно.
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Лучше дайте самолеты и ПВО, а доказательства мы уж как-нибудь сами соберем, благо их масса.
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Командующий ПВО британской армии заявил, что российские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские солдаты обучили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Пока что не подумали.
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22.03.2022 19:23 Відповісти
Про Саудитів десь є підтвердження?
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22.03.2022 20:50 Відповісти
Не нашел...переговоры.
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22.03.2022 20:59 Відповісти
Сподіваюсь, Штати вмовлять... Задача номер один - повне ембарго Рашці на нафту та газ. На нафту - першочергово, на газ, мабуть, змушені будем чекати
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22.03.2022 21:12 Відповісти
Та Ви шооо...
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Та ти шо!
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22.03.2022 19:21 Відповісти
Та Ви шооо...
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22.03.2022 19:22 Відповісти
Самое время выразить серьёзную обеспокоенность!
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22.03.2022 19:22 Відповісти
рашисти взагалі не можуть воювати з військовими. вся їхня велич вимірюється виключно кількістю вбитих цивільних варварським способом.
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22.03.2022 19:23 Відповісти
пока не начнут твари херячить прибалтику и европу они не почешутся. уже были инцеденты в море. и чё. да ничё. мы *** озабочены.
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22.03.2022 19:23 Відповісти
Некто за тебя твою страну/землю защищать не долже
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22.03.2022 21:29 Відповісти
ты ваще кто? ты ны фронте?
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22.03.2022 21:31 Відповісти
доказів - декілько десятків сіл та міст розтрощених в нішо, які ніколи не мали на своїй теріторії а ні військових частин, а ні лабораторій...навіть голубників (голубярень) не мали...
тому доказів не мало... а от покарати як????
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22.03.2022 19:23 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 19:25 Відповісти
Sign now with your email address to put Putin on trial
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
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22.03.2022 19:25 Відповісти
усі утирки світу зараз спостерігають за реакцією наддержави на кацапське варварство і починають розуміти, що від колишньої величі у неї залишилось не так і багато. і певні висновки ця публіка безперечно зробить.
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22.03.2022 19:25 Відповісти
усі утирки світу нині дивляться як обісралася друга армія світу в Україні і розуміють що раптом що , то їм ****@ць (( . Висновок із цієї моралі - хто попав у лайно - тепер сиди там і нічирик ))
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22.03.2022 21:18 Відповісти
орда ніколи і ніким серйозно не сприймалась як наддержава і її фактичне фіаско в Україні остаточно розвіяло міфологію "величі". а штати втратили, як мінімум, статус світового лідера демократичного світу бо фактично злякались прямого зіткнення з кацапстаном. а тобі раджу менше вірити у добрих союзників.
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22.03.2022 21:27 Відповісти
Пусть Эрдогана крутят на с400 для нас,а им взамен F-35 Джо даст
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22.03.2022 19:25 Відповісти
То пора відповідно реагувати.
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22.03.2022 19:29 Відповісти
Они еще и сомневались?
Пока кацапы им в сраку оглоблю не засунут
Верить не будут
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22.03.2022 19:31 Відповісти
А до этого они думали, что лаптеногие просто рукожопые такие, и случайно по больницам и детским садикам попадают.
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22.03.2022 19:34 Відповісти
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22.03.2022 19:35 Відповісти
Коли цапи будь вішати триколор над Капітолієм США заявлять що вони мають докази що цапи вішають триколор над Капітолієм
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22.03.2022 19:38 Відповісти
Зря конечно Бидон не решился поехать в Украину, так сказать посмотреть на *доказательства*. ну там волноваху больше не существующую, там изюм на 80% не сущесвует, мариуполь на 90%, ну как бы доказательства же вещь сероьезная, надо серьезно к этому подходить, вот мог бы сам и глянуть, а что, когда своими глазами видишь, и верится лучше
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Ніхрєнасобі...блін,а я то думаю чого це Маріуполь вщент зруйнований...
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Да вы шо?😮
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22.03.2022 19:49 Відповісти
Яке відкриття! Шкода, що кацапський рейх-орда не під Каліфорнією...
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22.03.2022 20:38 Відповісти
та за один доллар кацапи самі розкажуть
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22.03.2022 21:52 Відповісти
 
 