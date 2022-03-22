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Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська пропаганда поширює думку, що Європу потрібно поставити на коліна, так само вона раніше говорила про необхідність знищити Україну.
Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
показати весь коментар22.03.2022 19:42
+8 Тарас Олексій daef7e51
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+8 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар22.03.2022 19:51
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В 1932-1933 був мир.
а тепер все руйнується.
нові реалії життя вступили в силу.
Натомість не лімітований словесний понос від цього та інших прібліжоних к тєлу дебілів.
встановити величезні екрани на українських дип.установах в столицях країн світу і цілодобово, з якісним перекладом транслювати кісельових, солов'йових,обов'язково жиліновського і інш.,
нехай дивляться звичайні люди і роблять висновки!
*****... Дворняжка...