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Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російська пропаганда поширює думку, що Європу потрібно поставити на коліна, так само вона раніше говорила про необхідність знищити Україну.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС намагатиметься якнайшвидше позбутися енергозалежності від РФ, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
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22.03.2022 19:42
+8
Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
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22.03.2022 19:33
+8
Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
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22.03.2022 19:51
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22.03.2022 19:32 Відповісти
Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
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22.03.2022 19:33 Відповісти
Про збереження життів українців та їх домівок. Не влаштовує щось?
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22.03.2022 19:34 Відповісти
Скільки зберегли?
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22.03.2022 19:40 Відповісти
А ви вже десь бачили, що домовилися? Вам щось розповідали про причинно- наслідковий зв'язок? Ви взагалі розумієте, що це таке?
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
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22.03.2022 19:51 Відповісти
Важкий випадок. Більше не відповідатиму- не бачу сенсу.
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22.03.2022 20:00 Відповісти
Студент,не коси під надто розумного.Не переконливо це в тебе виходить.
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22.03.2022 20:53 Відповісти
Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
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22.03.2022 19:42 Відповісти
референдумом з готовими результатами.Чи ви справді думаєте що зеленського цікавить воєвиявлення а не зняття з себе відповідальності?
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22.03.2022 20:04 Відповісти
коли не хочеш помирати на фронті то помиратимеш в сибіру або від голоду як було 100років тому.Так не влаштовує!Не влаштовує ваша підЗЕлупна тварь котра хоче домовитися пасєрєдінє
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22.03.2022 20:03 Відповісти
Отож. Наслідки "миру" можуть і напевно стануть значно кривавішими за війну.
В 1932-1933 був мир.
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22.03.2022 20:07 Відповісти
і з обмеженими можливостями опору
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22.03.2022 20:08 Відповісти
Про щось таємне. Українцям не кажуть.
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Страусам не дано зрозуміти, що підлога у вольєрі бетонна.
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22.03.2022 19:33 Відповісти
Ну так и Подоляк почему-то не понимал, что война на Донбассе - это только начало войны в Украине. Или не так? Кстати, то, что страусы прячут головы в песок - миф.
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22.03.2022 20:05 Відповісти
а подоляк потихеньку цю дорогу рівняє
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22.03.2022 19:33 Відповісти
Це він веде трильонний бізнес з рашкою? Та невже...
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22.03.2022 19:35 Відповісти
не рахував... але дуже стелиться під касабів
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Весь світ на коліна, мокшанє йдуть.
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22.03.2022 19:34 Відповісти
вони вже напланували на 20 років вперед
а тепер все руйнується.
нові реалії життя вступили в силу.
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22.03.2022 19:43 Відповісти
все всё понимают...нужно уже сейчас провести черту...черти ватные должны существовать отдельно.
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22.03.2022 19:35 Відповісти
Особисто я вважаю, що це кінець, а не початок. Пан Подоляк не з того боку в склянку заглядає…
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Чому ЗМІ України не надають простору ЗСУ та тим хто реально працює на захист і звільнення захоплених територій України?
Натомість не лімітований словесний понос від цього та інших прібліжоних к тєлу дебілів.
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22.03.2022 19:40 Відповісти
Б Л Я Здається мені що воно КРИСА
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22.03.2022 19:50 Відповісти
Тому що на ефір та новини дозвіл надає українська влада.Тому подоляки,арестовичі якуб муйню вони не несли та це голос нашої влади.Ось такі тези вона просуває
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22.03.2022 20:06 Відповісти
Арестович нормальний, а Подоляка меле щось не те, не в ту стєпь
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22.03.2022 21:04 Відповісти
а найвеличніший шо меле? всі вони там, проФФессіАнали, тьфу
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22.03.2022 21:25 Відповісти
Это Зеленский должен повторять во всех своих зарубежных выступлениях, подкреплять примерами из истории, а выступления рашистских политиков по отрывкам сравнивать с выступлениями Гитлера. Даже в самой-самой новейшей истории какой-то рашист пригрозил Боснии за курс в НАТО.
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22.03.2022 19:42 Відповісти
А хто ти є таке?
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22.03.2022 19:44 Відповісти
Почитайте в Вікі. Дуже цікаво.
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22.03.2022 19:50 Відповісти
Посмотрел в Вікі , - уже редактируют!!!
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22.03.2022 19:54 Відповісти
Видаляють співпрацю з Янукевичем, Мертвечуком, давление на журналистов по заданию ОП, контроль за єфирами ТВ для Слуг итд.
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22.03.2022 20:04 Відповісти
Там ще Льовочкін, Пилипишин, Бродський...
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22.03.2022 20:15 Відповісти
Тримайте "лайфхак":
встановити величезні екрани на українських дип.установах в столицях країн світу і цілодобово, з якісним перекладом транслювати кісельових, солов'йових,обов'язково жиліновського і інш.,
нехай дивляться звичайні люди і роблять висновки!
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22.03.2022 19:47 Відповісти
ага, и сруться в штаны еще чаще и обильнее, они там уже везде йод скупают, потому что ждут ядерный удар *****, алё
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22.03.2022 19:51 Відповісти
М а ть вашу, уберіть цього ПОДОХЛЯКУ, так це не кінець, це тільки початок. Ми збираємся перемагати, чи вже ні, якщо початок???? Так про що тоді ви всі розповідаєте, про всі оці остановили, відбили, немає оресурсів, заквнч люди і тд.Б Л Я у вас у ОП якийсь десонанс.
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22.03.2022 19:49 Відповісти
Подоляк-95...
*****... Дворняжка...
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22.03.2022 19:54 Відповісти
Скільки ці ніхто і ніяк будуть коментувати все, що діється в Україні, набридли ці два вискочки.
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22.03.2022 20:16 Відповісти
 
 