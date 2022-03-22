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Десантники на Миколаївщині збили "Іглою" російську крилату ракету: 400 кг тротилу летіли в напрямку Кропивницького
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Львівські десантники збили російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.
Про це у Facebook повідомляють Десантно-штурмові війська, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямку м. Кропивницького.
Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета- вбивця), впала на мирне місто", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+117 Garinich
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Будь ласка, зачекайте...
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=zonu-y3zQ2A&t=8s
А оскільки ти довбойоб, то і будеш бігти *** зна куди і нічого не робити!
Не кількістю а якістю!
Зараз йде війна!
Україна не в НАТО!
І той факт що озброєння йде--- це від НАТО!
Количество понимаеш какое нужно???
******* не мешки кидать
Таким оружием сбивают ракеты...
Кто в теме - понимает, оператор просто на чуйку пуск сделал
Такие пуски будут в учебниках
Особенно для крылатой ракеты, которая летит огибая рельеф местности на самых малых высотах изменяя траекторию и со скоростью истребителя
Стрела и игла и стингер имеют визуальные прицельные приспособления и никак не связаны с радаром...
https://youtu.be/_uzjeWdaWks
нажимаешь ентер и прописуешь внизу заглавие
Три штуки баксов цена
«Вторая армия мира» пересаживается на мотоколяску с пулеметом Максим.
https://t.me/voynareal/16199
Думаю, що це була засідка з попередженням
80-та окрема десантно-штурмова бригада