США та європейські партнери готуються оголосити про нові санкції проти РФ у четвер, - радник Байдена Салліван

США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про новий пакет санкцій", - сказав він на брифінгу, говорячи про контакти Байдена з союзниками в Європі.

Водночас Салліван зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже запроваджені обмеження.

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