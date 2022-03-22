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США та європейські партнери готуються оголосити про нові санкції проти РФ у четвер, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кремль

США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про новий пакет санкцій", - сказав він на брифінгу, говорячи про контакти Байдена з союзниками в Європі.

Водночас Салліван зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже запроваджені обмеження.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Санкції проти нацистів, це чудово
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22.03.2022 20:20
+19
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22.03.2022 20:25
+17
Это ребрендинг военкоматов или моргов на росии?
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22.03.2022 20:23
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Санкції проти нацистів, це чудово
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22.03.2022 20:20 Відповісти
зато каріеса не буде і пасти зубної
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22.03.2022 20:21 Відповісти
кусок пьютинского навоза ,через 1,5месяца ,макарошки для вас покажутся деликатесами ,ватные тупые ********
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Доньку лаврового коня департуйте на болота , десь в сьізрань . Може лошадь стару попусте трохи .
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22.03.2022 20:20 Відповісти
Херсон...приглали ******** из ЛСДНРа. Вот как на них смотреть?

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22.03.2022 20:20 Відповісти
smotet cherez pricel
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22.03.2022 20:23 Відповісти
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22.03.2022 20:25 Відповісти
Etot dlia tankov luce vsego
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22.03.2022 20:35 Відповісти
Slava UKRAINE!!!!
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22.03.2022 20:57 Відповісти
Тандемная БЧ?
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22.03.2022 22:11 Відповісти
какая отдача у этого фауст патрона - реально с виду мощная пушка
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22.03.2022 23:16 Відповісти
Новости с оккупированных территорий меня особо угнетают. Что эти кацапы и подкацапники творят... стараюсь фильтровать такие новости, но не всегда получается.
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22.03.2022 21:07 Відповісти
Дідо!! Чави москалів аж поки з них гівно не полізе
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22.03.2022 20:22 Відповісти
запасаюся попкорном, скоро дивитимемося фальм
"КАК ВЫ СМЕИТЕ ВЫ ФСЬО ВРЬОТИ!"
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22.03.2022 20:22 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

19 ч. ·

"Нью-Йорк Таймс" склав свій список книжок, які радить читати, щоб зрозуміти Україну: Забужко (оповідання), Плохій ("Брама Європи"), Чех ("Точка нуль"), антологія воєнної поезії...
Негусто. Але принаймні це справді вже - МИ ПРО СЕБЕ, це наші прямі голоси.

Не "про нас без нас", як було заведено досі, не еміґранти з СРСР, не кон'юнктурна екзотизація а-ля "Донбас" Лозниці, не ерзац "Россії областного разліва", виготовлений бойкіми мальчікамі з Москви й Пітера, як отой путівник по Києву в серії Lonely Planet... Ні, таки ми, справжніснькі, такі, як є. Автохтонні й автентичні.

І щоб до нас - таких - почали прислухатися, нашим воїнам треба було спочатку розмазати в гівно "другу армію світу".

А ось тепер - тепер, на тлі нашої арти, мають виступити широким фронтом наші "книжники і фарисеї": ті, хто вміє "в слова і сенси". Маємо допомогти цивілізованому світові замінити захитаний російськоцентричний дискурс - україноцентричним.

Це важке завдання, і наші інтелектуали до нього препогано підготовлені (десь на рівні нашої армії весною 2014-го року!), але це має бути зроблено. Без такого - смислового перезавантаження перемога не буває остаточною, ніде й ніколи.

І це буде зроблено. Ми швидко вчимося.

Слава ЗСУ.
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22.03.2022 20:22 Відповісти
Брама Європи, на мій погляд, написана з нейтральної точки зору, затятим патріотам може не зайти))
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22.03.2022 20:27 Відповісти
Это ребрендинг военкоматов или моргов на росии?
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22.03.2022 20:23 Відповісти
Ці санкції не діють на путлера, а на народ навіть свій він вже давно...То ж вони діють, як мертвому припарка.
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22.03.2022 20:23 Відповісти
Да ладно........ практически замороженных полтриллиона баксов, на которые он рассчитывал+невозможность расплачиваться за закупки. Что будет, когда он своё стадо кормить не сможет Напомню Пушкина - "Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка"
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22.03.2022 20:32 Відповісти
там немає народа там раби
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22.03.2022 20:33 Відповісти
100%
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22.03.2022 20:38 Відповісти
А те що завдяки санкціям буквально вчора зупинився єдиний завод з виробництва та капітального ремонту танків... Отож. Про авіабудівництво теж все зрозуміло
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22.03.2022 20:50 Відповісти
Должна быть одна санкция. огородить кацапетовку стеной , прекратить любые отношения. При попытке тварюк перелезть стену сбивать палкой обратно внутрь. больше ничего.
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22.03.2022 20:27 Відповісти
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22.03.2022 20:27 Відповісти
Установить бы такой на погранпереходе с Беларусью. Жаль, что маловероятно.
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22.03.2022 20:34 Відповісти
Йдеться про новий пакет санкцій
***********
Астанавітєсь! Кацапам уже нема куди пакети дівать. )))

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22.03.2022 20:29 Відповісти
коли буде оголошено про відставки Салівана на Бернса - саме тоді розпочнеться справжня союзницька допомога від США

тут головне дожити до цього світлого дня )
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22.03.2022 20:30 Відповісти
Йо, а в середу будуть бухати Heineken Lager Beer із баварськими ковбасками.
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22.03.2022 20:40 Відповісти
Почему нет реальной техники от Запада? Только обещают..да всякое старьё..А нерешительность и сцыкливость просто зашкаливает..Хотя, это и предсказуемо..
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22.03.2022 20:41 Відповісти
твоя кацапская тупость зашкаливает
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22.03.2022 23:19 Відповісти
Sony дарує безкоштовний місяць підписки PlayStation Plus для українських користувачів.
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22.03.2022 20:44 Відповісти
переглянув проходження форбіден вест...трохи розчарований
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Від рузге там залишився один Боррель, але на нього "кладуть с прибором", казала ж ця стара калоша, що на цьому тижні жодних санкцій не буде, а тут вже в четвер. Ну і прохвост. Збрехав оркам.
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22.03.2022 20:53 Відповісти
А як на рахунок цих орбана, сеярто і Шольца
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22.03.2022 21:35 Відповісти
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22.03.2022 20:53 Відповісти
Так ASUS вроде бы все
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22.03.2022 21:46 Відповісти
Хочете бунта на росії? Виженіть всіх до єдиного москаля з Європи та Америки. Оці, видірвані від нормального життя, ще зможуть бунтувати за повернення до цивілізації, а ті, по шию в багні і болоті, що живуть роками в мордорі, вже не здатні ні на що. Бо їх "засосала опасная трясина" вусмерть.
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22.03.2022 20:54 Відповісти
германия франция не выгонит да и италия тоже
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22.03.2022 23:20 Відповісти
В посольстве России в Варшаве сжигают документы
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22.03.2022 21:01 Відповісти
нападуть на варшаву?
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22.03.2022 21:48 Відповісти
Все можливо, дебіли ***
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22.03.2022 21:51 Відповісти
Бункерний дід не потягне два фронти, для нього це буде самогубство. А
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22.03.2022 22:39 Відповісти
Та ладно. Можна і в п'ятницю. Куди поспішати? Можна взагалі після вихідних.
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22.03.2022 21:14 Відповісти
Люди хоронят родных близких во дворах где придется... Снаряды пули над головой свистят.. Им интересны новые санкции ???? В эту минуту... Нужна помощь небо закрыть . самолеты... ***** собирает всех по всему миру кто хочет воевать против Украины.. Так почему НАТО дрыщит от того что даст зонтик неба. Но ***** продолжает уничтожать мирных людей города..... Не хватает слов....И снова они соберутся ....
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22.03.2022 21:29 Відповісти
Запад мог бы закончить эту войну довольно быстро. Надо просто начать поставки тяжелого современного вооружения. Без огласки, на нычке. Тогда бы война за месяц закончилась. Но они не спешат почему-то.
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22.03.2022 23:19 Відповісти
 
 