США та європейські партнери готуються оголосити про нові санкції проти РФ у четвер, - радник Байдена Салліван
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США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.
Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про новий пакет санкцій", - сказав він на брифінгу, говорячи про контакти Байдена з союзниками в Європі.
Водночас Салліван зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже запроваджені обмеження.
Топ коментарі
+19 Oleg Zaporogec
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+19 константен
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"КАК ВЫ СМЕИТЕ ВЫ ФСЬО ВРЬОТИ!"
19 ч. ·
"Нью-Йорк Таймс" склав свій список книжок, які радить читати, щоб зрозуміти Україну: Забужко (оповідання), Плохій ("Брама Європи"), Чех ("Точка нуль"), антологія воєнної поезії...
Негусто. Але принаймні це справді вже - МИ ПРО СЕБЕ, це наші прямі голоси.
Не "про нас без нас", як було заведено досі, не еміґранти з СРСР, не кон'юнктурна екзотизація а-ля "Донбас" Лозниці, не ерзац "Россії областного разліва", виготовлений бойкіми мальчікамі з Москви й Пітера, як отой путівник по Києву в серії Lonely Planet... Ні, таки ми, справжніснькі, такі, як є. Автохтонні й автентичні.
І щоб до нас - таких - почали прислухатися, нашим воїнам треба було спочатку розмазати в гівно "другу армію світу".
А ось тепер - тепер, на тлі нашої арти, мають виступити широким фронтом наші "книжники і фарисеї": ті, хто вміє "в слова і сенси". Маємо допомогти цивілізованому світові замінити захитаний російськоцентричний дискурс - україноцентричним.
Це важке завдання, і наші інтелектуали до нього препогано підготовлені (десь на рівні нашої армії весною 2014-го року!), але це має бути зроблено. Без такого - смислового перезавантаження перемога не буває остаточною, ніде й ніколи.
І це буде зроблено. Ми швидко вчимося.
Слава ЗСУ.
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Астанавітєсь! Кацапам уже нема куди пакети дівать. )))
тут головне дожити до цього світлого дня )