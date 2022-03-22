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Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради Центру протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України опублікував поради на випадок потрапляння в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, поради опубліковані у телеграм-каналі Центру.

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1. Будьте спокійними та не показуйте, що вам страшно. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними у бесіду, не просіть пожаліти вас або відрадити від їхнього плану. Не порушуйте встановлених правил, щоб не спровокувати погіршення умов.
2. Налаштуйтеся психологічно, що вас не звільнять миттєво, але пам’ятайте, що звільнять обов’язково.
3. Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого - це також провокує на агресію.
4. Якщо дають - їжте, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. В разі втрати сил ви не зможете втікати.
5. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.
6. У жодному разі не демонструйте зв’язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.
7. Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.

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Топ коментарі
+7
Нормальная инфа при угрозе захвата террористами

БЛДЖАД
Из за этого урода я разживаюсь шикарными данными
Что делать при похищении
Что делать с ожегом фосфором
Что делать при отравлении аммиаком...

ДАЙТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ УРОД СДОХНЕТ!
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22.03.2022 20:29
+4
Тут скоріше - діяти за обставинами, а от як не потрапити в полон - було б не зайвим написати
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22.03.2022 20:33
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Нормальная инфа при угрозе захвата террористами

БЛДЖАД
Из за этого урода я разживаюсь шикарными данными
Что делать при похищении
Что делать с ожегом фосфором
Что делать при отравлении аммиаком...

ДАЙТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ УРОД СДОХНЕТ!
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22.03.2022 20:29 Відповісти
Вважаєте, що це щось фундаментально вирішить, Тетяно? Ні. 140 мільйонів кровожерливих дебілів, які обирали та підтримували ***** 22 роки поспіль, прагнутимуть реваншу. Як Гітлер прагнув його за ганебну поразку Німеччини в першій світовій.
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22.03.2022 21:48 Відповісти
Тут скоріше - діяти за обставинами, а от як не потрапити в полон - було б не зайвим написати
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22.03.2022 20:33 Відповісти
Добре написали.
В полоні треба вимкнути мозок і діяти як робот.
Геройствувати не потрібно. Єдине виключення - коли видається реальна можливість змитись звідти, лише тоді варто йти на ризик.
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22.03.2022 20:39 Відповісти
ТАК СОБІ ПОРАДИ. Наприклад:
6. У жодному разі не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.
Якщо так будуть робити УСІ, то це означає, що КОЖЕН сам по собі і до іншого нікому не має діла.
Тому можна над любим знущатись чи вбити не побоюючись нічого.
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22.03.2022 20:42 Відповісти
А так фашисти, типа, будуть побоюватись?
навпаки, якщо бити тебе втомилися чи нудно, то познущатися, зґвалтувати твою дівчину чи сестру на твоїх очах - для них буде розвагою.

Навіть, тупо бити тебе для орків буде цікавіше, якщо поряд твій небайдужий побратим.

А от чому розмовляти не радять - здивований. Вважаю, що доцільно,щоб вас бачили не знеособленим ворогом, а людиною. Хай краєм ока побачать фото вашої дитини, чи мами. Хай «випадково» дізнаються, що в них є щось спільне з вами.

Але якщо зрозуміють, що це маніпуляція, будуть роздратовані, будуть свідомо цьому протистояти, свідомо знеособлювати, як знеособлюємо їх ми. (Вони це заслужили.)
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22.03.2022 21:21 Відповісти
ці фашисти - нащадки сталіна. а сталінська машина якраз і перемолола мільйони тих, хто поводив себе так, нібито до інших нема діла.
Тільки фашисти теж страх мають.
І коли знають, що за тебе є кому (і чим більше їх) впрягтись, то в тебе й шансів більше.
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22.03.2022 22:59 Відповісти
Вкратце - прикинуться дурачком и мимокрокодилом!
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22.03.2022 20:52 Відповісти
Срочником на учениях.
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22.03.2022 21:25 Відповісти
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Сповістити іншим полоненим своє ФІО, місце мешкання та де і коли потрапили у полон.
По можливості запам'ятати також саме інформації від інших полонених.
Якщо вас звільнять (або втечете) - сповістити наши служби про інших полонених.
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22.03.2022 21:31 Відповісти
Є вкрай важливе питання, відповідь того центру на яке з нетерпінням чекають мільйони українців (та й не тільки!).
Що робити і як жити, коли чиряк на дупі носі вискочив?
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22.03.2022 21:43 Відповісти
На жаль, ці поради не діятимуть при потраплянні в полон до дегенератів зі зброєю типу здохлих вже Гіві та Моторила.
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22.03.2022 21:55 Відповісти
ТА ЗАПАМ'ЯТОВУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ...!)
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22.03.2022 23:10 Відповісти
 
 