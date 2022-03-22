Кулеба та Трасс узгодили позиції перед самітом G7: "Не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових санкцій проти РФ"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з британською колегою Елізабет Трасс позиції перед самітом "Великої сімки" у Брюсселі.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова з моєю британською колегою і подругою Елізабет Трасс. Україна та Великобританія узгодили позиції перед майбутнім самітом G7 в Брюсселі. Ми погодилися з тим, що не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових жорстких санкцій проти росії, щоб зупинити її вбивчу військову машину", - йдеться в повідомленні.

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