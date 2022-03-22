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Кулеба та Трасс узгодили позиції перед самітом G7: "Не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових санкцій проти РФ"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з британською колегою Елізабет Трасс позиції перед самітом "Великої сімки" у Брюсселі.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова з моєю британською колегою і подругою Елізабет Трасс. Україна та Великобританія узгодили позиції перед майбутнім самітом G7 в Брюсселі. Ми погодилися з тим, що не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових жорстких санкцій проти росії, щоб зупинити її вбивчу військову машину", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Увесь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові, - Кулеба - компаніям, які продовжують працювати в РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Поки ця тварюка сидить в зауральському бункері, такі питання, як членство України в ЄС, досить туманне й невизначене. Воно не визначиться аж поки цей плід диявола й самки шакала не здохне. А здохне він не скоро. Тому - гуртуймося й готуємось до дуже тривалої, кривавої але Праведної битви.
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22.03.2022 20:35 Відповісти
70 лет человеку вроде, в таком возрасте писец может прийти внезапно, даже если в добром здравии быть.
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22.03.2022 20:36 Відповісти
Не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових санкцій проти РФ
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22.03.2022 20:41 Відповісти
Под санкции попадет мавзолей чЛенина
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22.03.2022 20:47 Відповісти
знов про нові жорсткі санкції,аж смішно. Як в тому анегдоті про газову камеру,каже полонений фашисту: " дядьку фашист,ну скільки можна,вже голова болить від тої газової камери." Шо *****,неможна один раз ввести санкції шоб їм ***** очі повилазили?Якогось *** мнуться мнуться,тужаться і перднути негодні.Тьху на вашу голову.Чого ви боєтеся тих кацабів.Тож введіть там смерну зону і край,бо вони з вами панькатися не будуть,як дорвуться,то піздєц вам європа за тиждень буде.Все пороздерають,покрадуть,потрощать,все зрівняють з землею.Ви дограєтеся!!! Їх треба знищити всіх і негайно,бо завтра буде пізно,не тягніт,європа.
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22.03.2022 20:48 Відповісти
Фінський виробник шин Nokian відмовився зупиняти російський завод на фоні виходу конкурентів з Росії Джерело: https://biz.censor.net/n3327758
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22.03.2022 20:49 Відповісти
Renault уже сотрудничала с фашистами, но забыла чем это закончилось.
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22.03.2022 20:51 Відповісти
Reno tam 15% akciji prenodlezit gosudarstvu,to jest Makron v kurse
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22.03.2022 21:25 Відповісти
СК Р АБссии хочет арестовать Александра Неазорова,который сейчас в Израиле,,,,)))Глебыч держись,,,
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22.03.2022 20:52 Відповісти
 
 