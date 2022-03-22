УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11691 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 437 17
вторгнення (361) Генштаб ЗС (4501)

Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення на 18:00 22 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 22 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території республіки білорусь.

До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту російської федерації виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів.

Незважаючи на активну пропаганду, особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу деморалізований через значні втрати.

Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів.

Противник, як зазначалось раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань окупаційних військ майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська продовжують нести значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення. Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзму, і нищать його на всіх напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
22.03.2022 20:42
+12
показати весь коментар
22.03.2022 20:44
+6
некоторые данные за несколько часов уже устарели ))
показати весь коментар
22.03.2022 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хочу після перемоги приїхати в генштаб і перехилити пару пляшок ...
показати весь коментар
22.03.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 20:44 Відповісти
Я тиждень не логінився, але не втримався.
Соррі, Павлік, розповсюджувать цю ***** будеш в іншому місці.
16 лайків... Я ****... Тиждень назад один підар уже звільняв Бучу.
показати весь коментар
22.03.2022 21:30 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 21:37 Відповісти
То что сварят это прекрасно. Но если в жилых домах остались люди, тоже сварятся. Орки будут прятаться между домами. Тут только ССО сможет зачистить.
показати весь коментар
22.03.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 20:44 Відповісти
Писец...в Таганроге вырос практически.
показати весь коментар
22.03.2022 20:45 Відповісти
воїнскій долг це нападати на сусідів...
показати весь коментар
22.03.2022 20:58 Відповісти
Уточнюю: це такий військовий обов'язок в орків.
показати весь коментар
22.03.2022 23:32 Відповісти
Ну ось так. Сто років тому кацабія захопила наші землі, Кубань, Слобожащину, Стародубщину, Подоньє (не рахуючи Українців Сибіру, Зеленого Клину, Поволжжя) і русифікувала асимілювала-перетравила тамтешніх українців на орків. Котрі тепер зараз і нас вбивають. І саме оті, зденаціоналізовані етнічні українці, зазвичай, й складають найбільш боєздатну основу російського війська. Як і завжди.
Вісім років тому - захопила Крим, Донецьк і Луганськ, і так саме, оскотинивши остаточно місцеве населення - жене його на нас. За рахунок нас же ставши сильніше. То що - віддамо їм ще наших людей, чи як?
показати весь коментар
22.03.2022 21:32 Відповісти
прапорці бачу а тексту немає-це що таке
показати весь коментар
22.03.2022 20:46 Відповісти
Натисність "Inspect element" (у Firefox випадає по правому клацу миші), наведіть мишею на те місце, де немає ніц на веб-сторінці, клацніть "розкрити div", і там буде URL на зображення.
показати весь коментар
22.03.2022 20:52 Відповісти
Я хочу побачити першу "людину" з московії, яка чесно скаже, що їхне х..ло потрібно судиди як злочинця
показати весь коментар
22.03.2022 21:02 Відповісти
некоторые данные за несколько часов уже устарели ))
показати весь коментар
22.03.2022 21:10 Відповісти
Літаки,Карл?
показати весь коментар
22.03.2022 21:28 Відповісти
 
 