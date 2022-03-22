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Обстріл в Оболонському районі Києва: Одна людина загинула, три особи дістали поранення

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

війна

В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула одна особа, троє зазнали поранення.

Про це повідомляє військова адміністрація Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок удару, що був нанесений по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі та вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Завдяки діям сил Протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла уразити інші обʼєкти міста", - йдеться в повідомленні.

Ще одна ракета системи залпового вогню "Смерч" упала в річку Дніпро та не здетонувала. Ніхто не постраждав.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили у столиці 72 житлові будинки, 6 приватних садиб, 11 шкіл та 5 дитячих садочків.

Також дивіться: Через ворожий обстріл в Оболонському районі Києва горіла вантажівка та дві будівлі, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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22.03.2022 20:44 Відповісти
вони вчать нас ненавидіти їх
ми вчимося любити та цінувати один одного
та просто кожне життя

тепер я розумію абсолютно анєкдот

"доню, якщо тебе хтось образить - візьми лопату та є*лисни його!
-татку, але ж я дівчинка!
-добре, доню, візьми РОЖЕВУ лопату"
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22.03.2022 20:50 Відповісти
Більшість коментаторів тут на Цензорі зовсім не вчаться любити та цінувати один одного
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22.03.2022 20:57 Відповісти
половина коментаторов на цензоре боты под чужими флажками ососбенно на горячих темах
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22.03.2022 23:24 Відповісти
это старая запись ..
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22.03.2022 23:23 Відповісти
Опять своими ******* кинжалами решили популять по городу тварюки
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22.03.2022 20:48 Відповісти
 
 