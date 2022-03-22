Обстріл в Оболонському районі Києва: Одна людина загинула, три особи дістали поранення

В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула одна особа, троє зазнали поранення.

Про це повідомляє військова адміністрація Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок удару, що був нанесений по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі та вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Завдяки діям сил Протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла уразити інші обʼєкти міста", - йдеться в повідомленні.

Ще одна ракета системи залпового вогню "Смерч" упала в річку Дніпро та не здетонувала. Ніхто не постраждав.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили у столиці 72 житлові будинки, 6 приватних садиб, 11 шкіл та 5 дитячих садочків.

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