УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 516 15
війна (56389) полон (1296) Сумська область (2202) звільнення (1511) Шуляк Олена (104) Охтирка (18)

Після тижневого полону у російських окупантів звільнили главу Охтирської райради Кірічка, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірічко

Голову Охтирської райради Сергія Кірічка звільнили після тижневого полону в російських окупантів.

Про це у Telegram повідомила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

Кірічко Сергій Борисович визволений з полону російських окупантів. Його тиждень утримували в підвальних приміщеннях.

З перших годин після полону Кірічко одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.

"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!", - заявив Кірічко.

Також читайте: Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Голову, а не главу.
показати весь коментар
22.03.2022 21:21
+3
Я бы осторожно относился к освобожденным из плена.
показати весь коментар
22.03.2022 21:28
+2
Так жирик и помрет на койке больничной не увидев ядерный пепел над кремлем)))
показати весь коментар
22.03.2022 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жратву в нього просили він не дав .. і послав
показати весь коментар
22.03.2022 21:20 Відповісти
Свято наближається...



·

15m



«Наш источник в дипломатических кругах сообщает, что россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО

а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев», - Вертикаль Также они сообщают, что в Варшаве российские дипломаты готовятся покинуть страну по первому сигналу.
показати весь коментар
22.03.2022 21:21 Відповісти
по яким саме містам?
є інфа?
показати весь коментар
22.03.2022 21:23 Відповісти
Союзники готовы....путя хочет кинуть вялорусов вдоль польской границы. Поляки против.
показати весь коментар
22.03.2022 21:27 Відповісти
Так жирик и помрет на койке больничной не увидев ядерный пепел над кремлем)))
показати весь коментар
22.03.2022 21:24 Відповісти
Ваш *источник* пускай молча сидит на бутылке и не прыгает
показати весь коментар
22.03.2022 21:31 Відповісти
Фуй с ним, с источником этим. Вам не кажется, что этот слив не случаен...логика развития событий говорит о том, что без перекрытия нашей западной границы рашке писец Почему и выложил.
показати весь коментар
22.03.2022 21:35 Відповісти
это не его источник, там на твитере идёт бойкое обсуждение даного вопроса.
показати весь коментар
22.03.2022 21:40 Відповісти
Голову, а не главу.
показати весь коментар
22.03.2022 21:21 Відповісти
Хто вона така ,щоб першою коментувати навіть такі новини? Попіаритись вилізла? У воєнний час цим повинні займатися прес-офіцери та уповноважені особи, а не якесь політичне недорозуміння.
показати весь коментар
22.03.2022 21:25 Відповісти
Я бы осторожно относился к освобожденным из плена.
показати весь коментар
22.03.2022 21:28 Відповісти
Це старий кадр партії овоча, який повернувся до влади перефарбувавшись в зеленого. На Тростянеччині добре про нього знають. Ходили слухи, що під час помаранчевої революції він людину вбив. Мене особисто попереджали небайдужі громадяни за помаранчеву стрічку на руці, бо дуже боялись цього персонажа на той час. Так що те, що відпустили, зовсім не дивно. Не до доброго це!
показати весь коментар
22.03.2022 23:08 Відповісти
а те що були обстріли всіх качалок НГДУ не завдяки його "перебування" в полоні?
показати весь коментар
22.03.2022 21:42 Відповісти
Свинособаки хотіли переконати що вони захистники,а він не повірив,вони образились і вигнали його. Три сотні так образились що відмовились воювать.
показати весь коментар
22.03.2022 21:47 Відповісти
 
 