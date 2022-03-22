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Після тижневого полону у російських окупантів звільнили главу Охтирської райради Кірічка, - Шуляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голову Охтирської райради Сергія Кірічка звільнили після тижневого полону в російських окупантів.
Про це у Telegram повідомила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.
Кірічко Сергій Борисович визволений з полону російських окупантів. Його тиждень утримували в підвальних приміщеннях.
З перших годин після полону Кірічко одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.
"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!", - заявив Кірічко.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
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15m
«Наш источник в дипломатических кругах сообщает, что россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО
а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев», - Вертикаль Также они сообщают, что в Варшаве российские дипломаты готовятся покинуть страну по первому сигналу.
є інфа?