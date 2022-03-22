Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Чиновник Пентагону висловив думку, що Збройні сили України "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN заявив високопоставлений представник оборонного відомства США.





За його словами, українські війська намагаються повернути територію, яку завоювали росіяни протягом останніх кількох днів, назвавши їх "здатними та бажаючими" це зробити.

Посадовець навів приклади того, як українці б'ються за повернення Херсона, а також витискають російські війська з північного сходу від Миколаєва, щоб вони були змушені змінити позицію на південь від міста.

Чиновник попередив, що США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною "ширшого оперативного плану" українців чи ні.

За словами чиновника, українська оборона була "спритною".

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