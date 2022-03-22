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Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чиновник Пентагону висловив думку, що Збройні сили України "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN заявив  високопоставлений представник оборонного відомства США.

За його словами, українські війська намагаються повернути територію, яку завоювали росіяни протягом останніх кількох днів, назвавши їх "здатними та бажаючими" це зробити.

Посадовець навів приклади того, як українці б'ються за повернення Херсона, а також витискають російські війська з північного сходу від Миколаєва, щоб вони були змушені змінити позицію на південь від міста.

Чиновник попередив, що США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною "ширшого оперативного плану" українців чи ні.

За словами чиновника, українська оборона була "спритною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і союзники обговорюють надання Україні ППО великої дальності, – Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Саме це і лякає декого у політичному бомонді України
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22.03.2022 21:28
+27
Якщо хтось не буде під ногами з руцкім міром плутатись
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22.03.2022 21:29
+21
Єрмак ще цього не знає.
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22.03.2022 21:28
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Саме це і лякає декого у політичному бомонді України
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Того, що іще до війни здриснув у Європу?
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22.03.2022 21:46 Відповісти
Зелебот всім затикає рот?
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22.03.2022 22:10 Відповісти
А політики хочуть тільки договорюватись. Так "об чем речь"!????
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Єрмак ще цього не знає.
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Якраз про це він сьогодні говорив британцям. Не доповів тобі?
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Якщо хтось не буде під ногами з руцкім міром плутатись
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22.03.2022 21:29 Відповісти
На россии очень много оккупантов закапывают в землю
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=sKeVPmVcCC0

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22.03.2022 21:29 Відповісти
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23.03.2022 07:51 Відповісти
Так дайте нам і наступатєльне вооруженіє, раз самі боїтеся. Орків погонимо - тоді і ви зразу заявитесь
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22.03.2022 21:30 Відповісти
у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.
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22.03.2022 21:31 Відповісти
Ярость украинского народа - https://www.youtube.com/watch?v=XEKx9BsSxPg
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22.03.2022 21:30 Відповісти
Wooow. Krutoj trash metall. Motorhead otdyxae na pensiji.
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22.03.2022 23:53 Відповісти
Лемі помер.
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23.03.2022 00:34 Відповісти
500тис. автматів і мільярд набоїв би не завадили
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22.03.2022 21:30 Відповісти
А краще мільона два хоча би, штурмгеверів. І кілька мільярдів набоїв.
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22.03.2022 22:23 Відповісти
Ось дивіться всі ми тут, як простий народ, розуміємо і не довіряємо політикам , і чуємо, що щось не те! А вони хотять виправдаться, замилити очі, щось приховати!?
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22.03.2022 21:31 Відповісти
Не "здатні та хочуть", а "не допускають іншого варіанту". І до речі, українцям чужого не потрібно, але й своє не віддадуть. Цей чиновник також до війни про українців нічого не знав.
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22.03.2022 21:31 Відповісти
Незамутнений іноземний розум... Щось таке на сусідній гілці було...
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23.03.2022 00:33 Відповісти
Могутня США перетворилася на статистів.
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22.03.2022 21:37 Відповісти
США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною "ширшого оперативного плану" українців чи ні.....от і мовчіть
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22.03.2022 21:38 Відповісти
Коломойского нужно немедленно арестовать и посадить, всё его имущество так же конфисковать по всему миру так как он поддерживает россию и стоит на стороне россии и скорей всего тайно спонсирует её в войне против Украины.
Месяц войны, а Коломойский ни разу не осудил россию в этой войне, что означает то, что он её поддерживает.
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22.03.2022 21:43 Відповісти
Тобі, особисто, що, він нічого так і не сказав?
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Андрій Тепаненко - сраний зелебот. Захищає зелю і його хазяїв єрмака з бєнєй
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22.03.2022 22:16 Відповісти
Ігарвалерич покинув свій останній прихисток "патріотизм", який його так невдячно не прихистив. Тепер тупо ховається від авіанальотів в особистому бункері на -5 поверсі.
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23.03.2022 00:39 Відповісти
"У нас был один большой шизофреник, а там - шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до катастрофы".
И. Коломойский 3 марта 2014
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23.03.2022 06:19 Відповісти
тогда он сказал для приличия хоть..
а потом даже Жириновский сказал, что накачают Коломойского деньгами потому что ему нужны только деньги и он будет в Украине их агент.. так и произошло собственно
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23.03.2022 17:06 Відповісти
ЗСУ потрібні ракети, які б діставали фашистські літаки на аеродромах на білорусії і на росії, потрібні потужні гармати, літаки, системи ППО, щоб самим закрити небо над Україною і над Європою.
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22.03.2022 21:43 Відповісти
Ну і міст один на 17 км лишній стоїть )
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22.03.2022 21:49 Відповісти
а може згодиться на кубань їздити?
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22.03.2022 22:00 Відповісти
а почем они будут драпать а так еще отбиваться будут
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22.03.2022 23:34 Відповісти
На ласти хай стають)
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23.03.2022 00:13 Відповісти
Надайте украънцям "томагавки" з ядерними б/ч, і зможете назавжди забути про головний біль, спричинений існуванням путлеровської недоімперії.
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Конечно, наши родненькие Брянск, Курск, Воронеж, белгород и вся кубань очень заждались ВСУ, а ВСУ заждалось их
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22.03.2022 21:46 Відповісти
ермака на кол!!!
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22.03.2022 21:49 Відповісти
Цікаво ці у Пентагоні хоч хочуть, щоб ми орків перемогли? Або нате ящик патронів і боріться проти крилатих ракет, а ми по супутнику подивимося хто кого...
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23.03.2022 02:16 Відповісти
 
 