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Україна не зможе виграти війну без наступальних озброєнь та ракет середньої дальності, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

андрій,єрмак

Російські окупанти не досягли поставлених цілей швидко. Тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території. Що гинуть наші люди. Що руйнуються наші міста. Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії", - наголосив він.

За словами Єрмака, без повноцінного ленд-лізу Україна може лише оборонятись.

"Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує", - підсумував глава ОП.

Також читайте: Ми повинні влаштувати окупантам "Війну Тойот", сформувати та розосередити по країні запаси палива та закуповувати зброю для тероборони, - Корбан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Давайте ще сотню-другу км асфальту покладемо.
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22.03.2022 21:40
+66
Асфальтом виграти війну не виходить ?
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22.03.2022 21:41
+64
А чому нема? Може тому, що з 2019 року ракетна програма не фінансувалась? Може це якраз Єрмак і радив Зєлє припинити її фінансування?
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22.03.2022 21:50
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Заткнись, гандон!
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22.03.2022 22:19 Відповісти
На те Ви і влада, щоб зробити так, щоб ця зброя була. Не ганяйте опозицію, а попросіть допомоги. Легше всього у всіх негараздах звинувачувати НАТО.
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22.03.2022 22:19 Відповісти
Давай єрмак організовуй полк (слуг народу)і ми потренеруєм як в атаку ходити.
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22.03.2022 22:20 Відповісти
В Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть свои территории, - CNN

Дєрьмак, злийся, звідки виліз.
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22.03.2022 22:22 Відповісти
Всі зелені в унісон починають співати, що пора щось там підписувати.
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22.03.2022 22:24 Відповісти
А хто цьому непотребу дав слово????? І від коли воно розумієтся на зброї, це два еГсПЕРДА, воно і арестович "люся"!!!!!!!
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22.03.2022 22:25 Відповісти
Ну да, НАТО не хочет видеть в своих рядах Ермака - что тут странного ?
Ермак ведь тоже не видит помощи стран НАТО, при этом пользуясь ею.
Ермак, как и Арестович пытается внушить украинцам идейку:
если в НАТО Украину не берут, то нечего стремиться в НАТО.
Какая замечательная "украинская" логика !!!
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22.03.2022 22:27 Відповісти
Артилерія, яка зараз мочить орків - це не наступальна зброя??
Хто взагалі цю секретутку щось питав?
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22.03.2022 22:28 Відповісти
****! 2 роки не Вільхи, не Нептунів ітд по списку..... Трибунал чекає!
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22.03.2022 22:30 Відповісти
Ермак подталкивает нас к мысли убрать из Конституции
курс на вступление в НАТО.
Путину надо что-то представить своим оркам как "победу" 9 мая.
И отказ Украины если не от Крыма с Донбассом,
то хотя бы от НАТО - это уже без сомнения - победа !
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22.03.2022 22:38 Відповісти
ми то від НАТО можемо "відмовитись", але Захід від санкцій - НІТ !!!
не відмовиться, бо Крим та Донбас окуповані.
Захід сказав ***** і рашці в морг, а це означає в морг !!!
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22.03.2022 22:42 Відповісти
"Нас не хочуть бачити в НАТО" -- ну відверта деза!
Тебе не хочуть там бачити пане Єрмак і твоїх посіпак типу татарова, дємченка. Не хочуть бачити країну з зашкварним рівнем корупції та такими персонажами, що комфортно себе почувають, як бєня, шефір та інші дубінські з трухінами. Про що неодноразово прямим текстом казали на найвищому рівні НАТО та особисто Джозеф Байден.
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22.03.2022 22:33 Відповісти
Всё правильно ермачка говорит. Поэтому сразу же после прихода зеленой мрази во власть, были свернуты все ракетные программы, чтобы Украине нечем было защищаться. И всё должно было завершиться за несколько дней, правда, ***** московский? Но что-то пошло не так и ермачка теперь елозит жопой по новому напрямку - НАТО хреновое. Разделяй и властвуй. Хер тебе по всей кацапской роже. Очень надеюсь, что не успеешь сбежать.
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22.03.2022 22:34 Відповісти
так они сейчас тв каналы Прямый и 5-й прикрыли - что бы через общий пул пиарить себя и заниматься манипуляциями и промывать людям мозги смотреть общий пул уже блевотно одни бравады и пиар зешобла-
ну так сейчас я смотрю только Еспрессо тв
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23.03.2022 00:00 Відповісти
Ермаку с Арестовичем чихать на то, как будет выглядеть отказ от НАТО.
Украина будет с ног до головы оплёванной в глазах мира.
Военная помощь Запада естественно, прекратится.
И тогда беззащитная Украина будет жестоко наказана кремлём.
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22.03.2022 22:35 Відповісти
подивыться ось це:

Путин опоздал: Военный эксперт Агиль Рустамзаде об исчерпании ресурсов у Кремля

https://www.youtube.com/watch?v=YRGmCh5JFCs

і ви зрозумієте, що ми можемо звільнити свої території !!!!!!!
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22.03.2022 22:39 Відповісти
Агиль Рустамзаде суперексперт !!!!

за годину він вам розкладає все по полицях скільки й чого ще є і чим закінчиться
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22.03.2022 22:44 Відповісти
Шо оно понимает в военном деле и какого хрена делает такие заявления?
ПыСы. Вот посмотреть бы результаты блиц-опроса "Чьи заявления чаще воспринимаются отрицательно?"
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22.03.2022 22:40 Відповісти
Его папа работает в ФСБ, потому оно озабочено тем,
что путин сможет преподнести всем как "победу".
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22.03.2022 22:43 Відповісти
морда кисла. несе бред про ракети.Підговорив Переляка, потім Люську, щось злізли з теми,Турки опублікували капітулірен пропозиції від Єрмака -повний капітулірен. А зараз війну не виграти (давай капітулірен), небо не закрили (давай капітулірен), зброї не дають .а в нас немає. Жалка,,дрібна істота. Таки недарма його гонять с крізь в Європі, а у генштаб на поріг не пускають.
Бо знають -зрадник.
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22.03.2022 22:40 Відповісти
Может быть Ермак закрыл бы свой ******?
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22.03.2022 22:41 Відповісти
А чи незабагато єрмака сьогодні?
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22.03.2022 22:43 Відповісти
дик, "міжнародна ж політика", суки !!!
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22.03.2022 22:45 Відповісти
вона по графіку дратують цензор
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23.03.2022 01:31 Відповісти
кто это ермак? Завхоз? Должен быть полный его игнор во всех медиа, никаких упоминаний о нем ВООБЩЕ, ни по какому поводу. Тем более во время войны. Специалист по ракетам средней дальности, прости Господи
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22.03.2022 22:57 Відповісти
Золотим асфальтом попробуйте покидати, суки.... Кров'ю харкає наш народ за ваше велике крадівництво, яке тепер в хлам ***** рушить....
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22.03.2022 23:20 Відповісти
Тавышо???
А кто ж это похерил ракетную программу после 2019 года?

И к чему этот высер именно сейчас, когда ВСУ успешно утилизирует кацапов?
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23.03.2022 00:02 Відповісти
Не дело ермака об говорить, что то очень подозрительно? Чеченцы 96 ом забрали грозный из под носа армии рф, никаких пво не было у них..
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23.03.2022 00:09 Відповісти
***** уже кто-нибудь этого Дерьмака.
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23.03.2022 00:09 Відповісти
То може треба робити так щоб бачили і щоб давали. Розпустив нюні, не бачать, не дають, ще заплач.
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23.03.2022 00:13 Відповісти
Зрадник-дерьмак
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23.03.2022 00:14 Відповісти
Це симптоми останньої (термінальної) стадії "путіна головного мозку". Самі погляньте, що він пише:

НАТО - погане, бо не дає "наступальне озброєння" для "надійної ешелонованої оборони" єрмаку, який хоче "війну виграти" "засобами стримування"...

Таке вже не лікується...💀
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23.03.2022 00:40 Відповісти
Отозвался вЯликий стратег из фсбшной кротофермы на Банковой 😡
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23.03.2022 00:38 Відповісти
шо лепит этот поц ? сдаваться собралась тварь?
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23.03.2022 00:40 Відповісти
Понимаю.это очевидно.не раз об этом уже сказано .Также и то .почему это озвучил Ермак.Зе. не может это озвучивать.даже просто каясь. сейчас. нет никакого смысла говорить об этом Зе. будет только разьедать общество.и это правильно!С другой стороны.умиротворяя.идя на уступки.все то. что происходило "вагнергейт.цемах.ракетная программа" большая часть общества Украины как и не малая часть военных выбрали .чего и хотели.что, Зе. им и дал!.желание уладить.закончить войну.даже идя на уступки.произошло что и должно было произойти.увы .через все эти жертвы и ужас .полномасштабной .оккупационной агрессии на Украину. ху*лом. рф . сплочение произошло и дошло понимание до последнего скептика умиротворения . ху*ло показал что все это не имеет значение.ему просто необходимо уничтожить идентичность Украины и ее жителей как нацию.Так что винить во всем одного Зе. это глупо!Само общество .большинство хотело мира.но как мы все уже знаем и поняли к нему. приходят через "подготовку к войне" .коррупция.должна быть ."искоренна" .так говорить это глупо .снижена до 5% .это происходит и достигло таких масштабов с конца 90х. это к справке. асфальта и всего что с ним сопутствовало.но не об этом.вернусь к конкретике и повторю.Общество выбрало такой мир.он был озвучин и воплощался с предвыборной компании Зе.!!! другие. очень хорошо понимали что это не возможно с аннексией и оккупацией части Украины в 2014 году.Зе. искренне желал мира.как и те кто его из поддержал на выборах .В любом случаи Украине не оставили выбора как бороться за выживание своей нации.Слава Украине! Слава Нации!
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23.03.2022 00:59 Відповісти
Мо нам вили до рук взяти?
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23.03.2022 01:09 Відповісти
Зранку двірника свого спитаю: що потрібно Україні для перемоги над рашистською ордою... Цікаво буде порівняти думки двох стратегів...
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23.03.2022 01:28 Відповісти
Ви звернули увагу, що єрмак вже пише від свого імені? А тональність така занепадницька. Падає разом з падінням духу орди. Буба віщує ми виграємо, а Боба заразився песимізмом.
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23.03.2022 01:43 Відповісти
'єрмак! Залиши свою провокативну думку при собі!
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23.03.2022 05:54 Відповісти
...чому єрмак досі в Україні живий?
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23.03.2022 10:14 Відповісти
Вот ты ерёма скажи всем , на кого вы сволочи работаите и за чем закрыли украинские ракетные проекты? Ответ, на рф. И он сегодня когда льётся кровь жителей Украины выставляет свою крывую рожу и обвеняет Запад?
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23.03.2022 11:47 Відповісти
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