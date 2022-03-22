Україна не зможе виграти війну без наступальних озброєнь та ракет середньої дальності, - Єрмак
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Російські окупанти не досягли поставлених цілей швидко. Тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.
Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території. Що гинуть наші люди. Що руйнуються наші міста. Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії", - наголосив він.
За словами Єрмака, без повноцінного ленд-лізу Україна може лише оборонятись.
"Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує", - підсумував глава ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Дєрьмак, злийся, звідки виліз.
Ермак ведь тоже не видит помощи стран НАТО, при этом пользуясь ею.
Ермак, как и Арестович пытается внушить украинцам идейку:
если в НАТО Украину не берут, то нечего стремиться в НАТО.
Какая замечательная "украинская" логика !!!
Хто взагалі цю секретутку щось питав?
курс на вступление в НАТО.
Путину надо что-то представить своим оркам как "победу" 9 мая.
И отказ Украины если не от Крыма с Донбассом,
то хотя бы от НАТО - это уже без сомнения - победа !
не відмовиться, бо Крим та Донбас окуповані.
Захід сказав ***** і рашці в морг, а це означає в морг !!!
Тебе не хочуть там бачити пане Єрмак і твоїх посіпак типу татарова, дємченка. Не хочуть бачити країну з зашкварним рівнем корупції та такими персонажами, що комфортно себе почувають, як бєня, шефір та інші дубінські з трухінами. Про що неодноразово прямим текстом казали на найвищому рівні НАТО та особисто Джозеф Байден.
ну так сейчас я смотрю только Еспрессо тв
Украина будет с ног до головы оплёванной в глазах мира.
Военная помощь Запада естественно, прекратится.
И тогда беззащитная Украина будет жестоко наказана кремлём.
Путин опоздал: Военный эксперт Агиль Рустамзаде об исчерпании ресурсов у Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=YRGmCh5JFCs
і ви зрозумієте, що ми можемо звільнити свої території !!!!!!!
за годину він вам розкладає все по полицях скільки й чого ще є і чим закінчиться
ПыСы. Вот посмотреть бы результаты блиц-опроса "Чьи заявления чаще воспринимаются отрицательно?"
что путин сможет преподнести всем как "победу".
Бо знають -зрадник.
А кто ж это похерил ракетную программу после 2019 года?
И к чему этот высер именно сейчас, когда ВСУ успешно утилизирует кацапов?
НАТО - погане, бо не дає "наступальне озброєння" для "надійної ешелонованої оборони" єрмаку, який хоче "війну виграти" "засобами стримування"...
Таке вже не лікується...💀