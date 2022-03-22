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Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: 7 танків; 2 БМП; 6 артилерійських систем; 2 БпЛА; 7 автомобілів.

Загальні втрати загарбників становлять близько 100 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожі літаки та ракету "Точка–У".

Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
@Дід Микола

Читаю стрічку:

На Вінничині збили ракети...
Над Бахмутом збили ракету...
Над Одесою збили ракету...

Цікаво, дехто вибачиться перед НАТО за поливання брудом чи ні?
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22.03.2022 22:29
+45
Ля какую важную курицу зажмурили в Мариуполе сегодня.

Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров.
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22.03.2022 22:29
+32
Честь і Хвала Героям!
хочу щоб всі повернулися додому живими,
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22.03.2022 22:26
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Честь і Хвала Героям!
хочу щоб всі повернулися додому живими,
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22.03.2022 22:26 Відповісти
Я правильно зрозумів, 4 літака на Донбасі та ще 2 на Дніпровщині за сьогодні?
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22.03.2022 22:51 Відповісти
ха! Слава Украине!
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22.03.2022 22:27 Відповісти
Маловато будет. Ма ло ва ты.
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22.03.2022 22:27 Відповісти
Це сводка тільки по зоні ООС. Далі - більше.
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22.03.2022 22:29 Відповісти
Щось гарненьке нашим бійцям підвезли.
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22.03.2022 22:27 Відповісти
Ля какую важную курицу зажмурили в Мариуполе сегодня.

Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров.
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22.03.2022 22:29 Відповісти
гвардії підарас
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22.03.2022 22:31 Відповісти
Шаріков.
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22.03.2022 22:46 Відповісти
Ах какой бьіл мужчина.... настоящий палковник
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22.03.2022 22:52 Відповісти
Типерь чирваки прапутят через кишечник и высрут у виде гумуса.
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Замісто нього призначили його заступника,гіроя раісі за прорив під Волновахою полкана бєрнгарда. Ще б цю суку завалити...
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22.03.2022 22:55 Відповісти
@Дід Микола

Читаю стрічку:

На Вінничині збили ракети...
Над Бахмутом збили ракету...
Над Одесою збили ракету...

Цікаво, дехто вибачиться перед НАТО за поливання брудом чи ні?
показати весь коментар
22.03.2022 22:29 Відповісти
Арахамія сховався в бункері, йому не до вибачень...
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22.03.2022 22:37 Відповісти
"признаю себя ослом, и жду ваших распоряжений".
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Ті, про кого іде мова, не визнають своїх помилок.
Винуватий увесь світ, окрім них самих.
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22.03.2022 22:43 Відповісти
НАТО збило?
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22.03.2022 22:47 Відповісти
Збивають ВСУ. Але із допомогою хороших штучок від союзників.
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22.03.2022 22:53 Відповісти
Если Ермака не арестуют после войны за измену родине выходим на митинг. Все предатели должны быть вычислены и посажены за решетку на 20 лет как минимум.
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22.03.2022 22:49 Відповісти
Так значить було треба, це типу операція "Ы" Ви ж самі розумієте що існує розвідка і контр розвідка, інше секрет і що б ніхто не здогадався
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22.03.2022 22:56 Відповісти
Не треба перегинати палку. Дехто занадто затято гонить на НАТО. Пєскови № 2.

@свічка

єрьмак на зе-марафоні:

- Так,нас не хочуть бачити в НАТО. Саме НАС ( з наголосом) не хочуть бачити в НАТО.

Потроху моніторю їхній ефір.
Такі і подібні заяви приблизно кожної години.
Маніпулятори ху....
Всі сили кинули на дискредитацію вступу.
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22.03.2022 23:03 Відповісти
Я не перегинаю, просто згадав за Будапештський меморандум, який є серйозним і важливим документом з певними гарантіями безпеки для України, яка утилізувала масу різних видів озброєння, причому частина з якої дісталася раше.
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22.03.2022 23:20 Відповісти
ps
Україна велика держава Єрмак просто чиновник
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22.03.2022 23:24 Відповісти
4 літаки?
Плю один над марікам і два на Дніпропетровщині
Хм... 7 за день
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22.03.2022 22:30 Відповісти
В заголовке новости уничтожено 6 БМП, а в тексте - только 2. Правда ещё в тексте пишется, что 3 захвачено, но 2 + 3 = всё равно не 6.
Бутусов, подавайте новости нормально, иначе закрадывается мысль, что пишете "аби що" для поднятия боевого духа.
Мы же не северные корейцы, не надо нам писать, что мы Чемпионат мира по футболу выиграли. Пишите реальные новости, чтобы не создавать завышенных ожиданий
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22.03.2022 22:32 Відповісти
Не придираитесь к ребятам, они и ночью не спят, после 24 Февраля работают 24/7, нон стоп.

)) Просто от однои БМП осталась половина, т.е можно считать или 5 ,или 6. На ваш выбор.)))
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22.03.2022 22:48 Відповісти
у модераторов посменный график, не нужно отмазывать.
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22.03.2022 22:52 Відповісти
Юрий- супер, и сотрудники Цензора- просто нет слов благодарности!

Они, просто в пух и прах, разбили россию в информационной воине с ее миллиардами на пропаганду. Представляете, сколько орков не пошло, откосило от войны, после красочных, колоритных фото и репортажей с полей сражений? Когда из подбитого танка торчит сгоревшая нога в кроссовке, например. Думаю, минимум 3-4 БТГ недосчиталась россия из за этих репортажей.. Посмотрите за роликами Бутусов плюс- Юрий перемещается по всем горячим точкам- и всегда выходит с гениальными идеями и супер репортажами. Считаю, их работа должна быть оценена по достоинству.Наверное, после нашей победы.
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22.03.2022 23:09 Відповісти
Сегодня разговаривала с пожилым американцем, так вот он мне рассказал ,что в США, во время 2-й мировой войны, вплоть до начала 1945 было запрещено публиковать фото убитых/ погибших американских солдат. Еще раз, насколько важную работу делает Юрий и Цензор.нет
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22.03.2022 23:19 Відповісти
Вот и самолетов уже за сотню перевалило
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22.03.2022 22:32 Відповісти
На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

Добро пожаловать в ад.

Антон Кулумбет - ветеран АТО
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22.03.2022 22:42 Відповісти
за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня - это 576 часов или 34 560 минут. То есть, каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.
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22.03.2022 23:02 Відповісти
Есть независимое потверждение вашим расчетам- ВК ,в контакте каждые 2-3 мин появляется новые некрологи россиских окупантов.
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22.03.2022 23:13 Відповісти
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22.03.2022 23:04 Відповісти
Сводки второй мировой, не иначе.
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22.03.2022 23:14 Відповісти
#аналітичне
#ракетне

від Viktor Kevliuk

В ЗМІ, зокрема в іноземних, промайнули повідомлення про надздібності ракет ОТРК «Іскандер» долати ПРО, проривати ППО і творити інші дива, наявність модулів РЕБ та відкидних хибних цілей. Ми, так сталося, ракетних Хогвардсів не закінчували, але фізику в школі вивчали, а потім ще й сопромат, деталі машин, конструкційні матеріали і балістику на додачу - теж.

Подивимось, як там насправді.

Отже ракета 9М723. Сконструйована в Коломні в КБ машинобудування, прийнята на озброєння в 2011 році. Ракета - квазібалістична, з кореляційною системою наведення. Дальність стрільби - 480 км (треба думати - 500 км, але договір про РСМД таке забороняє). Швидкість ракети на початковій ділянці траєкторії - 2100 м/c (тобто 6М, формально - гіперзвукова зброя). Ракета в польоті витримує навантаження в 20-30G, адже маневрує на активній ділянці траєкторії. Максимальна висота, на котру піднімається ракета, - більше 100 км. Важить 3800 кг, має бойову частину 470 кг. Зустрічаються цифри про наявність в РФ 960 ракет.

З незрозумілої мови на нашу перекладається так: ракета спроможна маневрувати поки працює твердопаливний двигун (ракета - одноступенева), на балістичній ділянці після його вимкнення - не спроможна.

Тепер слідкуйте за руками: корпус ракети - моноблок, тобто моноліт, всього одна деталь. Ракета стартує і влучає в ціль в одному і тому самому вигляді. Контейнера в неї немає. Тобто зсередини ракети жодних цілей-пасток випадати не може, бо немає ні як, ні звідки. Подивіться на фото. Кроліка в капелюсі немає. Зверніть увагу на хвостові стабілізатори: ними не можливо керувати польотом, тобто жодних маневрів після вимкнення двигуна і втрати можливості керувати вектором тяги ракета робити не спроможна. Ракета піднімається в стратосферу та атакує ціль звідти, тобто всю другу ділянку траєкторії вона летить по параболі, котра легко обраховується РЛС, що дозволяє навести на неї ракету-перехоплювач. ППО ПС ЗС України саме так і роблять.

Також варто пам'ятати, що ОТРК - суто наступальні, створені під застосування ядерної зброї, їх ефективність в неядерному спорядженні - нижча, ракета з легшою неядерною БЧ летить лише на 300 км. Ця зброя починає війну, але не закінчує. «Іскандер» - дорогий, потребує розвідувальної інформації від повітряних засобів розвідки, спроможних діяти в оперативній глибині, що без панування у повітрі неможливо повною мірою, до того ж ракети не уражають рухомі цілі.

Наявність «Іскандера» у одної зі сторін конфлікту не відміняє необхідності воювати, не робить ціну перемоги меншою, а бої - безпечнішими.

ВИСНОВОК: ОТР «Іскандер» - просто хороша і точна майже балістична ракета. Сама звичайна. Всі її «надздібності» - російська шоу-зброя.

Я б більше хвилювався з приводу ОТР «Іскандер-К» (вона ж - ракета Р-500), крилатої ракети, дальність стрільби котрої приховується, але за оцінками експертів з армій НАТО може становити до 2000 км.

І да. Поява на фронті ТРК «Точка» говорить про вичерпання ракет для ОТРК «Іскандер» у росіян.
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23.03.2022 11:12 Відповісти
 
 