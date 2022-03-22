Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: 7 танків; 2 БМП; 6 артилерійських систем; 2 БпЛА; 7 автомобілів.

Загальні втрати загарбників становлять близько 100 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожі літаки та ракету "Точка–У".

Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС