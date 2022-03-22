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Путін і російська армія знищують Маріуполь, як гітлерівці Варшаву у 1944 році, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Лідери РФ і російська армія поводяться в Україні, як фюрер Третього рейху Адольф Гітлер та його військові у Другій світовій війні.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Поляки сьогодні зі сльозами на очах кажуть: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівські німці жорстоко бомбили житлові будинки, без жодного милосердя вбиваючи мирних жителів. Сьогодні така сама поведінка російської армії та російських керівників, – як у Гітлера, німецьких есесівців і льотчиків фашистської армії. Це безпрецедентні вбивства, з якими вільний світ не має змиритися", – сказав Дуда.

Він висловив сподівання, що винні у тероризмі – обстрілах кварталів та вбивствах мирних жителів – відповідатимуть перед міжнародними трибуналами за військові злочини, щоб надалі нікому не кортіло влаштовувати подібне.

Президент Польщі також зазначив, що Сили оборони України – завдяки своїй майстерності, героїзму та мужності – розвіяли міф про "велику російську армію", і війна "поступово стає для Росії кошмаром".

Читайте також: У поведінці Путіна та Гітлера є певні паралелі, - Квін

Крім того, Дуда закликав Європу відмовитися від російської нафти та газу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Гопник кидает последние понты. Знаешь, ето когда гопнику кто то наваляет а он вытирая рукавом кровь и сопли с морды кричит ану давай, и убегает
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22.03.2022 22:41
+10
По перше того що їм песда вони ще не розуміють та до гори не докладають - заборонено
По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
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22.03.2022 22:45
+9
та де, нищили, спалювали живцем, ві тій же Польші мало не в кожному селі є пам"ятний знак про загибель цивільних від рук нацистів. А Білорусія, там живого місця не було, перебили більшу частину населення напевно. Москальня непогано минулого століття влаштуавалася, викликали другу Світову, закрилися Україною і Білорусією, кинули на убій купу людей з усіх 15 республік, а потім після перемоги завдяки Союзникам в переможці - чух! і цілий час копитом в груди що їх діди воювали, а за українських сказали, що й без них би обійшлися.
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22.03.2022 22:56
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Лучше отдай самолеты
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22.03.2022 22:36 Відповісти
Краще допомогти взагалі військами. Насрати на воплі із дому божевільних. Дуда введи війська!
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22.03.2022 22:50 Відповісти
Допоможе , якщо білорашисти ринкться на Львів поляки включаться
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22.03.2022 22:53 Відповісти
У украины 60 самолетов почти без полетов стоять по данным сша..
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23.03.2022 01:17 Відповісти
Сич Авдія@owl_ok

·
1 ч



Дуже цікаво, якщо у рашки вже дуже песда з армією, то чому вони провокують країни НАТО?
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22.03.2022 22:37 Відповісти
Гопник кидает последние понты. Знаешь, ето когда гопнику кто то наваляет а он вытирая рукавом кровь и сопли с морды кричит ану давай, и убегает
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22.03.2022 22:41 Відповісти
По перше того що їм песда вони ще не розуміють та до гори не докладають - заборонено
По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
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22.03.2022 22:45 Відповісти
Потому что страны НАТО, типа Франции, говорят, что у них боезапаса хватит на 4 дня войны. И они тупо гадятся в штанишки от мысли о войны. В такой ситуации путлер может и потрясти своим дряхлым кулачком. Ответки все равно не будет. Нужно еще говновозки рено продавать и леруа марлен не все запасы шпаклевки распродал
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22.03.2022 22:53 Відповісти
вони мали в кого вчитися... нквд=гестапо гітлер=сталін меркель= путлер
повна сумісність
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Гітлерівці не нищили окуповані міста і села.
Всі цивільні нормально жили всі роки окупації.
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22.03.2022 22:38 Відповісти
У окупованій Варшаві люди жили нормально?
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22.03.2022 22:43 Відповісти
Почитай хто там більше всього нищів населення
Росіяни які перейшли на бік Гітлера.
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22.03.2022 22:57 Відповісти
Я не казав про те що кацапи поводились чемно. Гітлерівці та червоні обоє вбивали та тероризували населення. Волошка написав що нацисти не нищили міста та села, це дивно таке писати.
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22.03.2022 23:42 Відповісти
Бо міста, насправді, нищили совєти. Погано ви знаєте історію.
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23.03.2022 00:29 Відповісти
Тобто ви хочете сказати що нацики взагалі не нищили міста? А як же Варшава яку стерли з лиця землі. Крім того волошка стверджує що цивільні жили нормально. Я думаю розстріли це норма для когось, але не для мене.
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23.03.2022 01:00 Відповісти
центр Варшави внаслідок повстання був знищений до фундаменту!
поляки мужні вояки, відомі у всьому світі!
тримались за кожен будинок, за кожну купу цегли, поки не були винищені повністю - живими не сдавались.

та гарна "стара" Варшава, яку ми бачимо сьогодні - це все відбудовано за кресленнями, які робили на практиках студенти архітектори до війни
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Так, там де партизанили або страйкували, вони карали, але не так як кацапи - на випередження.
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22.03.2022 23:27 Відповісти
Особенно евреи в Киеве
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22.03.2022 22:55 Відповісти
та де, нищили, спалювали живцем, ві тій же Польші мало не в кожному селі є пам"ятний знак про загибель цивільних від рук нацистів. А Білорусія, там живого місця не було, перебили більшу частину населення напевно. Москальня непогано минулого століття влаштуавалася, викликали другу Світову, закрилися Україною і Білорусією, кинули на убій купу людей з усіх 15 республік, а потім після перемоги завдяки Союзникам в переможці - чух! і цілий час копитом в груди що їх діди воювали, а за українських сказали, що й без них би обійшлися.
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22.03.2022 22:56 Відповісти
під час Другої світової загинув кожен сьомий поляк
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22.03.2022 23:06 Відповісти
В Білорусі села палили якраз "партізани" - заслані диверсійні загони НКВС. Вони ж провокували німців карати місцевих, вбиваючи німецьких солдатів, підпалюючи комендатури і т.ін. Бо німці надто добре уживалися з мисцевими людьми. Що в Білорусі, що в Україні. Платили гроші за їжу місцевим. А коли прийшли "асвабадітєлі" - забирали на"уй все, *******, вбивали, гватлували і ставилися до селян скоріше, як до ворогів. Ще й попутно - стирали з обличчя землі населені пункти артилерією. Це я від старших знаю. З тієї ж Білорусі, та України, з різних місць.
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23.03.2022 00:35 Відповісти
Гітлерівці бомбардуваннями знесли з лиця землі іспанську Герніку, британський Ковентрі, совецький Сталінград, польську Варшаву. І це тільки міста.
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23.03.2022 01:14 Відповісти
Согласен. ***** сейчас как Гитлер в 44 обосраный сидит в бункере доживая последние дни и перебирает варианты кто за ним придет
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Думка, що ми зможемо достукатися до росіян, не має жодної підстави. Ми не зможемо достукатися до людини, яка є членом деструктивного культу або секти, тому що вона слухає лише свого лідера, яким є Володимир Путін. Є багато психологів та психіатрів, які про це пишуть і пояснюють. Саме ці дослідження даються мені підстави говорити, що жодної дезінформації більше не існує. Бо дезінформація та боротьба проти неї передбачає, що ми зможемо подати людині правильні факти, про які вона не знала, і на підставі цих фактів вона зможе змінити свою думку на протилежну або скоригувати її.

З російською авдиторією цього не відбудеться ніколи. Щоб змінити точку зору людини, яка є членом деструктивного культу, єдине, що можна зробити, - це дістати цю людину з культу та ізолювати від усієї інформації, яка надходить від лідера. Ізолювати підживлення цією отрутою. Або зробити, щоб лідер утратив свій вплив, тобто вбити або фізично відсторонити його, щоб деструктивний культ розпався самотужки. Ще один маніпулятивний крок - щоб деструктивний культ або секта провалилися самі в себе. Нагнітати й далі цей наратив, який вони поширюють, і спонукати до насильства проти своїх же членів - тих, хто не досить віруючий чи нечистий «пропутінець». Якщо ти нечистий «пропутінець» - маєш бути знищений.

Всі інші спроби сказати росіянам або білорусам, що їм немає сенсу проти нас воювати - це заклики до логічного та абстрактного мислення. Логічне та абстрактне мислення в тоталітарній секті відключене. Будь-які конструктивні меседжі, які свідчать про неправдивість того, що говорить тоталітарна секта, будуть сприйматися в штики. Люди будуть закриватися в собі й казати: «Ви всі неправі, ми йдемо до раю, просвітлення, великого нашого господа Володимира Путіна. Усі, хто це заперечує, хочуть зробити нам зле; хочуть нас зламати на нашому праведному шляху. Тому ми всіх вас будемо вбивати». https://detector.media/blogs/article/197744/2022-03-22-dezinformatsii-ne-isnuie-borotba-proty-nei-pomerla-nazavzhdy/
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22.03.2022 22:49 Відповісти
От чого цей Президент у них, а у нас кловун?
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22.03.2022 22:51 Відповісти
тому шо кондитер обісрався.
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22.03.2022 23:36 Відповісти
Путін і російська армія знищувати насамперед Росію. Розпад Росії вже напевно не зупинити
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22.03.2022 22:52 Відповісти
Это просто Тварь !!!!!
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22.03.2022 22:58 Відповісти
У Дуды каша в голове. Историю в школе совсем не учил. Если сравнивать оборону Варшавы с Мариуполем, то сравнивать нужно события 1939 года, когда Гитлер напал на Польшу. Варшава оборонялась 20 дней. И лишь после интенсивного авианалета была подписана капитуляция. Поляки тоже делали запрос на эвакуацию мирных и Гитлер тоже ее отклонил...
События 44-года имели совершенно другую подоплеку.
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22.03.2022 22:58 Відповісти
Дуда мав на увазі Варшавська повстання. 1944 р.
Коли польські повстанці в столиці Варшаві чинили неймовірний опір набагато чисельнішим та озброєним відбірним військам СС та Вермахту.
Польські патріоти протриматись більше двох місяців тоді.
Вся Варшава була в суцільних руїнах після бомбардування Люфтваффе та обстрілів.
Доречі тоді Сталін наказав червоній армії, яка була вже в предмістях Варшави, зупинити наступ, щоб не допомогти польським повстанцям, які керувались польським урядом у вигнанні в Лондоні.
Тільки одні британці хоч якось намагалися тоді допомогти повстанцям у Варшаві, скидаючи зброю та припаси з літаків над Варшавою
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22.03.2022 23:45 Відповісти
Маячня

Причини зупинки наступу булу в проблеми с постачанням військ Рокосовського

Рокосовський не Жуков, армію на смерть не гнав
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22.03.2022 23:52 Відповісти
да, да, конєчно

совецький союз закінчився, дядя, лапшу сам хавай !
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22.03.2022 23:54 Відповісти
Это понятно, что он имел ввиду восстание 1944 года. Но Польша к тому времени была пять лет под оккупацией, Варшава уже была разрушена, было гетто, репрессии и т.д. А трагедия Мариуполя произошла внезапно. Три недели: и вместо процветающего города сплошные руины. Поэтому параллели не совсем корректные. Правильнее было сравнивать с 1939 годом.
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22.03.2022 23:56 Відповісти
Дуді треба нагадати які частини німецьких військ більше всього під час Варшавського повстання вбили людей

Росіяни з РОНА чи як вони там називалися
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Я только сейчас начинаю понимать почему во вторую мировую так много украинцев помогало немцам воевать против коммунистов, если так же русские уничтожали украинцев в СССР до начала второй мировой становиться все предельно понятно.
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22.03.2022 23:04 Відповісти
ну доброго ранку, сонечко, как говоритца. не в обиду, ну историю в школе то и преподают для того чтобы *понимать*, но каждый подходит к пониманию в разный момент, кто уделял внимание, кто нет. русня - как показала история, наш главный экзистенциальный враг. да в прошлом и турки и поляки и вспе наши сосдеи были соперниками и тоже врагами. но сейчас 21ый век, все страны выросли ментально, только обдристная имперская русня осталась такой. турки наверно тоже, но турки это *ислам азия*, не лезут к нам в Европу и ладненько. светское государство хоть и не демократия, но пердоган не такой степени диктатор как пукин
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22.03.2022 23:24 Відповісти
Обережно, суржик: «если так же ...сские»
Ніяких ...сских не існує, то є химера московської пропаганди. Є лише вепси, вудмурти, башкурти, мордва і тому подібна москва.
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22.03.2022 23:35 Відповісти
nemci fasisti byli luce cem ruskije fasisty.Detej oni tocno *********,kak delajet ruskije fasisti
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22.03.2022 23:25 Відповісти
Не ну так уже нельзя обелять немецких фашистов. Просто московицкий фашизм более коварный и подлый. Гитлер не скрывал, что ведет войну на уничтожение, на обезлюживание, что его цель захват территорий, и местное население не вписывается в картину третьего рейха. Эрэфия же постоянно твердила про единый братский народ, про общую историю, корни и т.д. Но фактически ненависть к украинцам в путине аж клокочет. Сейчас уже ясны его цели: уничтожение Украины как государства и выход на границы с ЕС. Следующим этапом будет требование вернуть НАТО в границы 1997 года. Я думаю именно против Польше он и применить впервые тактическое ядерное оружие. По большому счету третья мировая война уже началась...
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Pro jadernoje oruzyje ruskije silno osibajutisia,oni procytalis jesli govorit pro ugrozu statam.Imeno oni togda i budet stiorti s poverxnosti.
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22.03.2022 23:47 Відповісти
Это верно. Википедия пишет про 110 британских и французских дивизий против 25 германских. Но никакой войны не было. Поляки защищались в одиночку.
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22.03.2022 23:26 Відповісти
Насправді року 1944 Варшаву знищували кацапи з РОНА, 29-та дивізія зброї SS.

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22.03.2022 23:30 Відповісти
Дуда, краще навчання проведи на границі с РБ шоб йому не лізло в голову нападати на Україну.
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22.03.2022 23:40 Відповісти
Давно все знают... сто РУССКИЙ ТРИКАЛОР - ФЛАГ ФАШИСТА ВЛАСОВА....
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22.03.2022 23:44 Відповісти
У 1944 гітлерівці знищували Варшаву з мовчазної підтримки сталінців
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23.03.2022 09:07 Відповісти
 
 