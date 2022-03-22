Путін і російська армія знищують Маріуполь, як гітлерівці Варшаву у 1944 році, - Дуда

Лідери РФ і російська армія поводяться в Україні, як фюрер Третього рейху Адольф Гітлер та його військові у Другій світовій війні.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Поляки сьогодні зі сльозами на очах кажуть: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівські німці жорстоко бомбили житлові будинки, без жодного милосердя вбиваючи мирних жителів. Сьогодні така сама поведінка російської армії та російських керівників, – як у Гітлера, німецьких есесівців і льотчиків фашистської армії. Це безпрецедентні вбивства, з якими вільний світ не має змиритися", – сказав Дуда.

Він висловив сподівання, що винні у тероризмі – обстрілах кварталів та вбивствах мирних жителів – відповідатимуть перед міжнародними трибуналами за військові злочини, щоб надалі нікому не кортіло влаштовувати подібне.

Президент Польщі також зазначив, що Сили оборони України – завдяки своїй майстерності, героїзму та мужності – розвіяли міф про "велику російську армію", і війна "поступово стає для Росії кошмаром".

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Крім того, Дуда закликав Європу відмовитися від російської нафти та газу.