Путін і російська армія знищують Маріуполь, як гітлерівці Варшаву у 1944 році, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідери РФ і російська армія поводяться в Україні, як фюрер Третього рейху Адольф Гітлер та його військові у Другій світовій війні.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Поляки сьогодні зі сльозами на очах кажуть: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівські німці жорстоко бомбили житлові будинки, без жодного милосердя вбиваючи мирних жителів. Сьогодні така сама поведінка російської армії та російських керівників, – як у Гітлера, німецьких есесівців і льотчиків фашистської армії. Це безпрецедентні вбивства, з якими вільний світ не має змиритися", – сказав Дуда.
Він висловив сподівання, що винні у тероризмі – обстрілах кварталів та вбивствах мирних жителів – відповідатимуть перед міжнародними трибуналами за військові злочини, щоб надалі нікому не кортіло влаштовувати подібне.
Президент Польщі також зазначив, що Сили оборони України – завдяки своїй майстерності, героїзму та мужності – розвіяли міф про "велику російську армію", і війна "поступово стає для Росії кошмаром".
Крім того, Дуда закликав Європу відмовитися від російської нафти та газу.
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1 ч
Дуже цікаво, якщо у рашки вже дуже песда з армією, то чому вони провокують країни НАТО?
По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
повна сумісність
Всі цивільні нормально жили всі роки окупації.
Росіяни які перейшли на бік Гітлера.
поляки мужні вояки, відомі у всьому світі!
тримались за кожен будинок, за кожну купу цегли, поки не були винищені повністю - живими не сдавались.
та гарна "стара" Варшава, яку ми бачимо сьогодні - це все відбудовано за кресленнями, які робили на практиках студенти архітектори до війни
З російською авдиторією цього не відбудеться ніколи. Щоб змінити точку зору людини, яка є членом деструктивного культу, єдине, що можна зробити, - це дістати цю людину з культу та ізолювати від усієї інформації, яка надходить від лідера. Ізолювати підживлення цією отрутою. Або зробити, щоб лідер утратив свій вплив, тобто вбити або фізично відсторонити його, щоб деструктивний культ розпався самотужки. Ще один маніпулятивний крок - щоб деструктивний культ або секта провалилися самі в себе. Нагнітати й далі цей наратив, який вони поширюють, і спонукати до насильства проти своїх же членів - тих, хто не досить віруючий чи нечистий «пропутінець». Якщо ти нечистий «пропутінець» - маєш бути знищений.
Всі інші спроби сказати росіянам або білорусам, що їм немає сенсу проти нас воювати - це заклики до логічного та абстрактного мислення. Логічне та абстрактне мислення в тоталітарній секті відключене. Будь-які конструктивні меседжі, які свідчать про неправдивість того, що говорить тоталітарна секта, будуть сприйматися в штики. Люди будуть закриватися в собі й казати: «Ви всі неправі, ми йдемо до раю, просвітлення, великого нашого господа Володимира Путіна. Усі, хто це заперечує, хочуть зробити нам зле; хочуть нас зламати на нашому праведному шляху. Тому ми всіх вас будемо вбивати». https://detector.media/blogs/article/197744/2022-03-22-dezinformatsii-ne-isnuie-borotba-proty-nei-pomerla-nazavzhdy/
События 44-года имели совершенно другую подоплеку.
Коли польські повстанці в столиці Варшаві чинили неймовірний опір набагато чисельнішим та озброєним відбірним військам СС та Вермахту.
Польські патріоти протриматись більше двох місяців тоді.
Вся Варшава була в суцільних руїнах після бомбардування Люфтваффе та обстрілів.
Доречі тоді Сталін наказав червоній армії, яка була вже в предмістях Варшави, зупинити наступ, щоб не допомогти польським повстанцям, які керувались польським урядом у вигнанні в Лондоні.
Тільки одні британці хоч якось намагалися тоді допомогти повстанцям у Варшаві, скидаючи зброю та припаси з літаків над Варшавою
Причини зупинки наступу булу в проблеми с постачанням військ Рокосовського
Рокосовський не Жуков, армію на смерть не гнав
совецький союз закінчився, дядя, лапшу сам хавай !
Росіяни з РОНА чи як вони там називалися
Ніяких ...сских не існує, то є химера московської пропаганди. Є лише вепси, вудмурти, башкурти, мордва і тому подібна москва.