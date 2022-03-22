Над посольством РФ у Варшаві помітили дим: Таке ж було за тиждень до вторгнення РФ у Києві
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Над будівлею посольства Росії у Варшаві помітили дим. За тиждень до вторгнення в Україну у посольстві РФ в Києві також бачили дим.
Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, гадати тільки по диму з труби російського посольства ми не будемо, але наші інсайдери вже кілька днів передають відомості, нібито РФ планує удар по Польщі та Литві. Ряд непрямих ознак вказують, що горище у Кремля зовсім поїхало і нахрапом Росія намагається прискорити період свого напіврозпаду, втягнувши у війну вже низку країн НАТО, намагаючись "взяти на слабо" і перевірити на міцність весь Альянс.
Це, звичайно, погана новина і ми не хочемо, щоб наші союзники страждали також, як страждає Україна, але українці вже показали, що боротися можна і потрібно. І хто бореться за свою землю, за виживання свого народу – той обов'язково переможе будь-якого диктатора, хоч то Гітлер, як у XX ст., хоч Путін, як у XXI ст", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
І з чим залишився.? А особливо, що вразило - це хваленая розвідка. І тактична, І оперативна. Ну а про пяту колону нема чого говорити. Так агенти крепко нашкодили, і ракетну програму поламали, добиралися до звязку, ну практично все зупинили в тій чи іншій ступені. Навіть гроші і харчі обмежили. Забули про головне, а вони рахували це побічне - Україну. Американський 4 зірковий генерал вже вибачився. А колонія кремля ще озирається на башти.
Тепер подивимось, наскільки поляки хоробрі.
тогда сигнал
Війська у такій кількості сховати неможливо.
1. Імовірність ~65% - НАТО, а як мінімум - США, Великобританія вступають у війну проти росії, на основі ст.5 договору НАТО. За таких обставин, Не думаю, що ця війна продовжиться довше ніж 10 днів. І З РФ на довгі-довгі десятиліття, якщо не назавжди буде покінчено. Бонусом, після завершення війни, світовий порядок буде дуже сильно переформатований, ті країни які є членами НАТО і відмовляться вступати у війну, на боці одного з членів НАТО будуть виключені з альянсу, а це відкриє для нас шлях до НАТО, або нового военно-політичного блоку, який прийде на заміну НАТО і Україні у ньому буде відведено ключову роль, а такі країни як Угорщина та Болгарія/Хорватія залишаться поза ним.
2. Імовірність ~35% НАТО, в першу чергу США, та Великобританія відмовляться захистити Польщу та вступити у війну. Тоді для нас буде послаблення на фронті, та приблизить нашу перемогу, бо росії доведеться воювати на 2- фронти. І звісно в такому випадку, нам дадуть вже зовсім іншу зброю, у зовсім іншій кількості, а санкції, що введуть проти агресора, зруйнує її економіку не за місяці, а за тижні.
По простой причине : россияне с Украиной не могут справиться наличными ресурсами, а Польша - это почти ещё одна Украина по населению и вооружённым силам. Причём поляки - настолько же фанатичны, как и украинцы. Тут Лукашенку просят дать +10 тысяч вояк, а сами нарываются на огромную и хорошо вооружённую армию (это даже если НАТО не впишется).
Т.е. нападение на Польшу возможно только с применением ядерного оружия для шантажа НАТО.
Скорее это может быть блеф для давления на Польшу по поводу прекращения логистики военных поставок Украине. Типа эвакуация посольства рф из Варшавы с угрозой - если Жешувский коридор помощи Украине не закроется, мы бомбим Жешув, в т. ч. ядерным оружием. Параллельно попытка прорыва из Беларуси в сторону Львова для перерезания коммуникаций.
Но вангую, что этот подъём ставок у путина тоже не сыграет. И очень приблизит его конец, потому что российские элиты поймут, что пора его угомонить.
Кто то может представить в Херсоне при гитлере демонстрации с крамным флагом???
Или гоб гитлер поставлял нефть в англию?
Даже под первитином фашики такого не позволяли себе
Шо жрут кацапы во главе с припизжанным - непонятно...
Яка Зараза(гангрена,канцер,пошесть)
Ані,же,люді...? Протоплазма
Другой громкий индикатор был с истребителями. Польша уже была готова их передать, но куйло пригрозил агрессией против них, Польша спихнула всё на Байдена, а Байден зассал и дал заднюю.
Раз прокатило с истребителями - прокатит и с остальным, ведь даже президент самой могущественной страны на планете зассал получить ядерный удар.
Потому, к большому сожалению, максимум, что мы в итоге получим - Польша публично "даст заднюю" и, если возможно, будет поставлять оружие тайно, как паРаша поставляла в лднр. Может случиться и как с истребителями - все коллективно зассут и больше серьёзного оружия мы не получим.
Как ни странно, сейчас для карликовой обезьяны - очень хорошее время для удара по члену НАТО. Байден ссыт даже дать нам истребители, Франция и Германия воевать тем более не хотят, Венгрия - рашистский троянский конь, который, уверен, будет помогать паРаше. Изо всей Европы наивысшая готовность воевать - лишь у Великобритании, но достаточно ли этого?
Многие часто вспоминают Турцию, но поведение Турции выглядит как "и вашим, и нашим" - хорошо, если они вступят в войну, а не будут пассивны, как остальные.
Рад буду ошибиться и рад буду продолжениям поставок нам всего оговоренного вооружения. Но история с истребителями изрядно добавляет пессимизма.
14 мин
С новыми вводными: палят документы в посольстве РФ в Варшаве, долбойоп ТВ орёт о поляках, которые развязали вторую мировую... всё может пойти по совсем другому сценарию.
Проиграть Украине позорно. Поэтому поднимаются ставки. Ощущение именно такое
Я вже мовчу підтягнути власні сили ядерного стримання і дати Росії чіткий сигнал. Будапештський меморандум? - Давно вже в сміттєвій корзині.
Мабудь, хоче нас всіх - того? Буде потім знову виказувати "озабочєнность"?