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Над посольством РФ у Варшаві помітили дим: Таке ж було за тиждень до вторгнення РФ у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над будівлею посольства Росії у Варшаві помітили дим. За тиждень до вторгнення в Україну у посольстві РФ в Києві також бачили дим.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, гадати тільки по диму з труби російського посольства ми не будемо, але наші інсайдери вже кілька днів передають відомості, нібито РФ планує удар по Польщі та Литві. Ряд непрямих ознак вказують, що горище у Кремля зовсім поїхало і нахрапом Росія намагається прискорити період свого напіврозпаду, втягнувши у війну вже низку країн НАТО, намагаючись "взяти на слабо" і перевірити на міцність весь Альянс.

Це, звичайно, погана новина і ми не хочемо, щоб наші союзники страждали також, як страждає Україна, але українці вже показали, що боротися можна і потрібно. І хто бореться за свою землю, за виживання свого народу – той обов'язково переможе будь-якого диктатора, хоч то Гітлер, як у XX ст., хоч Путін, як у XXI ст", - йдеться в повідомленні.

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Над посольством РФ у Варшаві помітили дим: Таке ж було за тиждень до вторгнення РФ у Києві 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
чекаємо не дочекаємось поки ви здохнете
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22.03.2022 22:43
+32
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22.03.2022 22:41
+30
То у кацапів пердаки підгорають.
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22.03.2022 22:40
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Батяня...с ипалом каннибала.
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22.03.2022 22:55 Відповісти
судя чи з інфи, вони все спалили всі свої війська швидкого реагування, бригади ГРУ,морської піхоти,ВДВ. чув,що залишилась тільки одна дивВДВ -5, навіть бригада дон-дона поїхала в гори.
І з чим залишився.? А особливо, що вразило - це хваленая розвідка. І тактична, І оперативна. Ну а про пяту колону нема чого говорити. Так агенти крепко нашкодили, і ракетну програму поламали, добиралися до звязку, ну практично все зупинили в тій чи іншій ступені. Навіть гроші і харчі обмежили. Забули про головне, а вони рахували це побічне - Україну. Американський 4 зірковий генерал вже вибачився. А колонія кремля ще озирається на башти.
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22.03.2022 23:33 Відповісти
Это у них новая медалька?
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22.03.2022 23:04 Відповісти
Лякають, щоб нам зброю не передавали.
Тепер подивимось, наскільки поляки хоробрі.
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22.03.2022 22:51 Відповісти
Поляки-то хоробрі і розуміють що це лише залякування. Але ж такі сцикуни як Німеччина, Франція, та інші скажуть що ні-ні, це ж нам з НАТО доведеться вступати у війну якщо ***** нападе. І почнуть тормозити постачання зброї. На це розрахунок.
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22.03.2022 23:04 Відповісти
nu pustj poprobuet rashisti eto budet posledneeje shto oni v svoei zhizni sdelajut
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22.03.2022 22:51 Відповісти
если не просто жечь будут, а уедут
тогда сигнал
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22.03.2022 22:53 Відповісти
З приводу нападу - НІСЕНІТНИЦЯ!
Війська у такій кількості сховати неможливо.
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22.03.2022 22:54 Відповісти
Ті війська перше зібрати треба. А як їх зібрати, коли все хоч відносно боєздатне застрягло в Україні?
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22.03.2022 23:13 Відповісти
***** чомусь дуже не любить Польщу. Може й милиться зі своїми ракетами на Варшаву...
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22.03.2022 23:22 Відповісти
*****, йолоп, навіть уявити не може, як поляки ненавидять москалів. Протягом сторіч!
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22.03.2022 23:26 Відповісти
Не-не. Скорее лукаш попрёт. А если так, то это уже не война Украины и россии, это уже ещё и бульба впрегается. Тогда уже можно и НАТО подключать или страны по отдельности попрут. Таже Польша к примеру.
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22.03.2022 22:54 Відповісти
Ну,держись,Варшава! Гитлер...,тьху,путлерюгенд уже на границе
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22.03.2022 22:54 Відповісти
Нового Папу обирають?
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22.03.2022 22:54 Відповісти
papu-pu
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22.03.2022 22:56 Відповісти
кацапска вундерфафля пойдет на Варшаву:

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22.03.2022 22:56 Відповісти
"Зоряні Війни" в нього в руках бластер
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Анало говнет - мапЭдные войска. Армия третьего тысячелетия.
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23.03.2022 02:14 Відповісти
Всё идёт к прекращению существования Беларуси. Успеть бы хоть гомельскую область отхватить…
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22.03.2022 22:56 Відповісти
будуть виражати озабоченності?
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22.03.2022 22:59 Відповісти
Так може стару шлюху Меркель хтось вже за шкіру витягне на публіку! Нехай стара шлюха розкаже як вона виплекала такого фюрера!!!
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22.03.2022 22:59 Відповісти
Это санкция, запрет на отопление
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22.03.2022 23:00 Відповісти
То у кацапів пердачини палають від "успіхів" в Україні... ))0)0))
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22.03.2022 23:01 Відповісти
Заспокойтесь Хлопці. У них немає світла. Вони гріються.
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22.03.2022 23:04 Відповісти
втарая армія в мірє місяць Харків взяти не може... Яка Польща?!
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22.03.2022 23:04 Відповісти
могут тактическое ЯО применить, скажут ветер с Чернобыля подул... западные дерьмократию скажут ну не стратегическое ну и ладно, а может то и не ядерное вовсе было.... что кстати вполне может быть и у нас....
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22.03.2022 23:14 Відповісти
росія скоро попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою
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22.03.2022 23:05 Відповісти
Пропагандоны кремля это язык путина и они в последнее время начали мусолить о ядерном ударе по Польше и Германии. Понятное дело что искандерами и калибрами они Польше не навредят так как в Польше стоят американские системы Patriot, наступление на Польшу так же не принесет никаких результатов и вот сейчас больное на голову может нажать на ядерную кнопку. Я заметил что путлер живет в какой то собственной игре где он себя видит Богом. Захотел убивать - убивает, захотел помогать - помогает, поигрался в террориста, поигрался в гитлера единственное что он не сделал "пока" это не нажал ядерную кнопку но я уверен что именно это он планирует сделать согласно плану своей игры.
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22.03.2022 23:05 Відповісти
Якби це цинічно не звучало, але якби росія напала і на Польщу, то для нас це було б одним з найкращих варіантів. В такому випадку, є два варіанти подальшого розвитку подій:
1. Імовірність ~65% - НАТО, а як мінімум - США, Великобританія вступають у війну проти росії, на основі ст.5 договору НАТО. За таких обставин, Не думаю, що ця війна продовжиться довше ніж 10 днів. І З РФ на довгі-довгі десятиліття, якщо не назавжди буде покінчено. Бонусом, після завершення війни, світовий порядок буде дуже сильно переформатований, ті країни які є членами НАТО і відмовляться вступати у війну, на боці одного з членів НАТО будуть виключені з альянсу, а це відкриє для нас шлях до НАТО, або нового военно-політичного блоку, який прийде на заміну НАТО і Україні у ньому буде відведено ключову роль, а такі країни як Угорщина та Болгарія/Хорватія залишаться поза ним.
2. Імовірність ~35% НАТО, в першу чергу США, та Великобританія відмовляться захистити Польщу та вступити у війну. Тоді для нас буде послаблення на фронті, та приблизить нашу перемогу, бо росії доведеться воювати на 2- фронти. І звісно в такому випадку, нам дадуть вже зовсім іншу зброю, у зовсім іншій кількості, а санкції, що введуть проти агресора, зруйнує її економіку не за місяці, а за тижні.
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22.03.2022 23:05 Відповісти
это только ядерный удар может быть... сухопутных сил у него против поляков никаких толком нет
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22.03.2022 23:08 Відповісти
Ядерний удар по Польщі? Не думаю. Якщо ******* стане дурного глузду щось таке витворити, то, скорше, буде ракетний удар - як по українських містах. Та й то малоімовірно - ***** вже в Україні епічно обісралося.
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22.03.2022 23:20 Відповісти
Этого не будет. Ну, по крайней мере на Польшу не нападёт, думаю.
По простой причине : россияне с Украиной не могут справиться наличными ресурсами, а Польша - это почти ещё одна Украина по населению и вооружённым силам. Причём поляки - настолько же фанатичны, как и украинцы. Тут Лукашенку просят дать +10 тысяч вояк, а сами нарываются на огромную и хорошо вооружённую армию (это даже если НАТО не впишется).
Т.е. нападение на Польшу возможно только с применением ядерного оружия для шантажа НАТО.

Скорее это может быть блеф для давления на Польшу по поводу прекращения логистики военных поставок Украине. Типа эвакуация посольства рф из Варшавы с угрозой - если Жешувский коридор помощи Украине не закроется, мы бомбим Жешув, в т. ч. ядерным оружием. Параллельно попытка прорыва из Беларуси в сторону Львова для перерезания коммуникаций.

Но вангую, что этот подъём ставок у путина тоже не сыграет. И очень приблизит его конец, потому что российские элиты поймут, что пора его угомонить.
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22.03.2022 23:08 Відповісти
Пердак горить може?
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22.03.2022 23:09 Відповісти
Ще й як!!!
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Пердаки горять це точно!
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Пердаки вместе с документами.
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22.03.2022 23:15 Відповісти
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22.03.2022 23:19 Відповісти
Як би це дійсно цинічно не звучало але в даний час нам дуже вигідно було б щоб московія напала на якусь країну НАТО... Бо ці всі озабочені свистопляски НАТО з пуйлом вже поперек горла для України!
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22.03.2022 23:13 Відповісти
росіянини зараз намагаються знайти причину чому їх армія програла війну Українському народу, те що зараз звучить від них це буцімто ми тут використовуємо бойові віруси, а воюють за нас в основному солдати нато, враховуючи наскільки вони бездарні в плані збору і оцінки інформації дуже можливий варіант атаки на Польщу, як вони й обіцяли по інфраструктурі яка приймає військову допомогу для України, якщо вони це зроблять це буде можливо останнім їхнім промахом. Проблема в іншому, якщо це станеться конфлікт вийде на інший рівень, у кацапів є чимало підводних човнів з купою ракет, а також клята ядерна зброя.
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Просто Кенігсберг окопувати стало сильно накладно , а просто так віддати то не по понятіям , пацани не зрозуміють , от і палять доки в Варшаві В Варшаві дим , а яйкі коптяться у Мінску ))
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Жжёт документы. Наверное серьёзно собирается к сдачи Кёниксберга Кремлём истинным хозяевам. И потому готовится драпать через огороды налегке.
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22.03.2022 23:14 Відповісти
А что им еще остается? Вместо некошерного пиндосского интернета они вынуждены общаться с Москвой при помощи дымовых сигналов...
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22.03.2022 23:14 Відповісти
Намагаються погіршити екологічний стан Європи
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22.03.2022 23:24 Відповісти
Я них не понимаю этот гамно рейх...
Кто то может представить в Херсоне при гитлере демонстрации с крамным флагом???
Или гоб гитлер поставлял нефть в англию?
Даже под первитином фашики такого не позволяли себе
Шо жрут кацапы во главе с припизжанным - непонятно...
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22.03.2022 23:20 Відповісти
Забавно. Воювати ніким і нічим, але намагання навсіх напасти незнищенне.
Яка Зараза(гангрена,канцер,пошесть)
Ані,же,люді...? Протоплазма
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22.03.2022 23:22 Відповісти
Видання Politico вважає, що Володимир Зеленський є найвпливовішою людиною ******** Європи.
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22.03.2022 23:23 Відповісти
***** ДВОЙНИКОВ ПАЛИТ С ДУРУ !)
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22.03.2022 23:41 Відповісти
Я не оракул, але судячи зі збоченої логіки ***** він зараз має фактично єдиний варіант виходу з "української пастки": йому конче потрібно якимсь чином нагло спровокувати одну з достатньо великих східноєвропейських країн альянсу щоб потім завдати по ній "обмеженого ядерного удару"(згідно методички довбодятла гєрасімова), і кращої кандидатури аніж Польща для нього натепер немає... (тому ***** з нетерпінням чекає будь-яких висмоктаних з *** приводів, як то: "паставкінаступальнагавааружєніяспольши", "прямогаучастіяпольськіхваєннихвнападєніінараїссю") Це кінчене кремлядське чмурдило на повному сер'йозі вважає що ніхто не зважиться завдати зеркального удару у відповідь🤫, а типу на варіант повномасштабного обміну ядерними ударами за схемою "ядрьонийпєпєл" захід не піде. І потім він викатить заходу "ультіматам": або вони йдуть на всі його гопницькі вимоги - або він продовжить наносити удари по іншим європейським містам... Але як відомо: на будь-яку хитро виїб@ну жопу є *** з різьбою: американці ще за часів правління Трампа виготовили аналогічну ядерну зброю невеликої потужності - якою вони зітруть з лиця землі якусь твєрь чи саратов, чи ше який мухосранськ у параші! І вся та дєбільна "дактрінахєрасімава"(як і сама параша) накриється тими самими жіночими геніталіями(якшо спрощено - великою ******!)
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23.03.2022 00:03 Відповісти
та не нападут они никогда в жизни на НАТО, это сразу автоматическая смерть РФ, они могут понторезить сколько угодно, но всё на шо он исопкобны они уже показали в Украине, кадырок ещё партию уже на УАЗах отправляют, о чем вообще речь.
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23.03.2022 00:08 Відповісти
https://t.me/hueviykharkov/51405 Дыма нет. Расходимс
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23.03.2022 00:11 Відповісти
лилипутин видит нерешительность внутри НАТО, а постоянные заверения даже Байдена, что НАТО не собирается воевать, для путлера - индикатор их страха.
Другой громкий индикатор был с истребителями. Польша уже была готова их передать, но куйло пригрозил агрессией против них, Польша спихнула всё на Байдена, а Байден зассал и дал заднюю.
Раз прокатило с истребителями - прокатит и с остальным, ведь даже президент самой могущественной страны на планете зассал получить ядерный удар.

Потому, к большому сожалению, максимум, что мы в итоге получим - Польша публично "даст заднюю" и, если возможно, будет поставлять оружие тайно, как паРаша поставляла в лднр. Может случиться и как с истребителями - все коллективно зассут и больше серьёзного оружия мы не получим.

Как ни странно, сейчас для карликовой обезьяны - очень хорошее время для удара по члену НАТО. Байден ссыт даже дать нам истребители, Франция и Германия воевать тем более не хотят, Венгрия - рашистский троянский конь, который, уверен, будет помогать паРаше. Изо всей Европы наивысшая готовность воевать - лишь у Великобритании, но достаточно ли этого?
Многие часто вспоминают Турцию, но поведение Турции выглядит как "и вашим, и нашим" - хорошо, если они вступят в войну, а не будут пассивны, как остальные.
Рад буду ошибиться и рад буду продолжениям поставок нам всего оговоренного вооружения. Но история с истребителями изрядно добавляет пессимизма.
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23.03.2022 00:12 Відповісти
Палять архіви. Наступний крок евакуація посольства, але чи справді нападуть на Польщу? Та засцють. Чергова показуха.
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23.03.2022 00:14 Відповісти
палять документи
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23.03.2022 00:16 Відповісти
Elen A@elen221168

14 мин





С новыми вводными: палят документы в посольстве РФ в Варшаве, долбойоп ТВ орёт о поляках, которые развязали вторую мировую... всё может пойти по совсем другому сценарию.
Проиграть Украине позорно. Поэтому поднимаются ставки. Ощущение именно такое
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23.03.2022 00:18 Відповісти
А дід Бідон знову каже, що засобів в України "достатньо". Замість надати нам додатково системи ППО, ПРО, Петріоти. Воно таки явно чекає, щоби прилетіло й по нам, й по Польщі?
Я вже мовчу підтягнути власні сили ядерного стримання і дати Росії чіткий сигнал. Будапештський меморандум? - Давно вже в сміттєвій корзині.
Мабудь, хоче нас всіх - того? Буде потім знову виказувати "озабочєнность"?
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23.03.2022 00:23 Відповісти
нічо не буде. напад на нато = смерть раССєї. нато виживе, а раССєя ЗДОХНЕ!
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23.03.2022 01:19 Відповісти
Мабуть палять компромат і документи перед тим, як втекти. Падлюки рашисти готують якусь мерзоту проти Польші.
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23.03.2022 01:25 Відповісти
Палять документи
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23.03.2022 04:09 Відповісти
Господи прости, но быстрее бы страны альянса были втянуты в войну... Украина быстрее бы начала выбивать мокшанцев со своей территории и потихоньку оккупировать кацапстан...
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23.03.2022 05:38 Відповісти
Чувак, который это опубликовал, вроде написал уже, что он это фейк состряпал.
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23.03.2022 06:22 Відповісти
Які б теплі почуття не були в українців до союзників з Польщі та Литви, але удари по цим країнам НАТО душе швидко закінчили війну і в Україні, але головне - привели б до повного знищення кацапії з величезними втратами серед мірнава насілєнія (що було б просто чудово).
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23.03.2022 09:07 Відповісти
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