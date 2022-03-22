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Байден у Європі обговорить подальшу реакцію на вторгнення РФ до України, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден під час поїздки до Європи на цьому тижні обговорить подальшу реакцію Заходу на російське вторгнення в Україну, включаючи допомогу Києву та тиск на Росію.

Про це повідомив радник Байдена Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден вирушає завтра до Європи, щоб зміцнити неймовірну єдність, яку ми вибудували з союзниками та партнерами у відповідь на російське вторгнення в Україну, та консультуватися щодо наступних кроків", - зазначив він.

Байден відвідає скликаний в екстреному порядку саміт лідерів країн НАТО, він візьме участь у зустрічі лідерів G7 та виступить із посланням до лідерів 27 членів Європейського Союзу на засіданні Євроради

"Зокрема, на цих заходах обговорюватимуться такі теми, як військова допомога Україні та тиск на Росію за допомогою санкцій: як за допомогою розробки нових заходів, так і посиленням уже існуючих", - пояснив Салліван.

Також президент США оголосить про спільні дії щодо зміцнення європейської енергетичної безпеки та скорочення залежності Європи від російського газу.

Читайте: США та європейські партнери готуються оголосити про нові санкції проти РФ у четвер, - радник Байдена Салліван

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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22.03.2022 23:02
+5
Пора вже вводити війська НАТО. Раша вже спеклася.
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22.03.2022 22:56
+5
Росію має вбити Україна. І ніяк інакше. Історична справедливість.
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22.03.2022 23:08
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Пора вже вводити війська НАТО. Раша вже спеклася.
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22.03.2022 22:56 Відповісти
Росію має вбити Україна. І ніяк інакше. Історична справедливість.
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22.03.2022 23:08 Відповісти
Ми вже багато чого зробили, тепер треба вводити війська НАТО.
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22.03.2022 23:39 Відповісти
Поки ви там ніяк не набалакаєтесь,українців стає все менше.
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22.03.2022 22:58 Відповісти
То походу і на вторгнення до Польщі, якщо мокша вже документи у своєму посольстві палить...
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Байден вводь війська, що там думать?
Америка не проковтне захоплення України - то навіщо чекати ?
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22.03.2022 23:00 Відповісти
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22.03.2022 23:02 Відповісти
Вже опускаєм їм рейтинг і робим токсичний шлейф війнолюбів
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22.03.2022 23:27 Відповісти
Отож вони там і живуть, щоб бути кацапською агентурою в Німеччині. Захід має всіх кацапів вигнати із своїх країн.
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22.03.2022 23:57 Відповісти
А головне потужніше покричати про занепокоєність.
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22.03.2022 23:05 Відповісти
Я бы на месте мировых лидеров серьезно задумался над ядерной безопасностью. Очевидно что путин играется в президента ядерной страны как трех-летний ребенок игрался бы гранатой. Это очень опасно.
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22.03.2022 23:09 Відповісти
shto vy predlagaete : ?

1)razbombitj
2)razherachitj
3)razjebashitj
4)zamochitj v sortire

?
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22.03.2022 23:12 Відповісти
Я ничего не предлагаю, на это есть специалисты - я вижу что есть пациент которого необходимо убирать от штурвала ядерной страны.
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22.03.2022 23:14 Відповісти
Этот виктор мокшанский ботяра и пытается помогать кремлядям запугивать Запад, чтобы не вмешивались. Хутин не идиот, он только притворяется для запугивания.
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22.03.2022 23:25 Відповісти
Не болтай мокша чушь.
Он не трехлетний ребенок. И не психбольной. Он кгбистко-нквдистская сволочь, которая все делает продумано. И он не идиот, чтобы запускать ядерную войну на уничтожение всего живого на Земле Ему нужно воссоздать империю, чтобы его фамилия прозвучала навека. А одно другого исключает.
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22.03.2022 23:19 Відповісти
ты предлагаешь доверят путину и считать его адекватным? Что то портянками затянуло...
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22.03.2022 23:21 Відповісти
Не притворяйся мокшанский бот, что не понял, что я о твоем х-ле написал. Я говорю о том, что Западу пора вмешаться введя войска в Украину.
А та сволочь не нажмет ядерную кнопку, так как понимает, что получил бы такую же ответку.
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22.03.2022 23:30 Відповісти
ты признаешь русских фашистами и нацистами - Да или Нет, жду ответа
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22.03.2022 23:36 Відповісти
Кремляді вже багато років назад почали говорити, що треба захоплювати Україну і що Захід проковтне.

Ясно, що вони не чекали таких санкцій від Заходу, але в головному вони були праві, бо Захід таки поки що проковтує.
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22.03.2022 23:10 Відповісти
Украина и сама зубы выбивает агрессору.
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22.03.2022 23:12 Відповісти
Без мнения мокшанского бота обойдемся.
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22.03.2022 23:31 Відповісти
Давай разберемся кто из нас мокша - Ты признаешь что русские, поголовно являются нацистами и фашистами? Просто - Да или Нет
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Во первых, в отличии от тебя - мокшанского бота, я кацапов не считаю русскими. Они самозванцы и никакого отношения не имеют к Руси. Ты очередной раз раскрылся.
Как минимум 80% кацапов нацисты и фашисты. И ты вместе с ними.

Все. Разговор с тобой кремлядским ботом закончен.
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22.03.2022 23:49 Відповісти
Правильно говоришь - русня это фашисты и нацисты и Крым это Украина.
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22.03.2022 23:53 Відповісти
Нет, всё таки нельзя в первые лица государства выбирать слишком старых людей. Ощущение времени у стариков совсем другое,они никуда не торопятся, всё видится в розовом цвете, критическое восприятие снижено. Гормонов в крови почти нет, отсюда вялость и отсутствие агрессии, когда она нужна.
Вот и Байден, благодушно , не торопясь, разъезжает по миру, выступает с какими- то беззубыми речами. Счет идет на часы, гибнут люди, украинской армии срочно нужны серьезные системы вооружений. А он по стариковски ходит, попёрдывает.
Рейган на его месте давно бы уже стёр рашку с лица Земли.
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22.03.2022 23:30 Відповісти
точнее и не скажешь
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23.03.2022 00:03 Відповісти
Каспаров: Україні не дають наступати. Байден блокує надання Україні наступальної зброї, розглядає тільки оборонну. Байден не хоче остаточного розгрому путінської армії і остаточного розгрому параші.

https://www.youtube.com/watch?v=CwCUhH_N3yU
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23.03.2022 00:38 Відповісти
Этот сонный джо все обсуждает и заседает уже с 1973 года,для него это привычное дело...! С поддержкой в стране в 38 % что он может сделать для других это недоразумение!!! Let's go Brandon, let's go...!
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23.03.2022 00:54 Відповісти
 
 