Байден у Європі обговорить подальшу реакцію на вторгнення РФ до України, - Салліван
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Президент США Джо Байден під час поїздки до Європи на цьому тижні обговорить подальшу реакцію Заходу на російське вторгнення в Україну, включаючи допомогу Києву та тиск на Росію.
Про це повідомив радник Байдена Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден вирушає завтра до Європи, щоб зміцнити неймовірну єдність, яку ми вибудували з союзниками та партнерами у відповідь на російське вторгнення в Україну, та консультуватися щодо наступних кроків", - зазначив він.
Байден відвідає скликаний в екстреному порядку саміт лідерів країн НАТО, він візьме участь у зустрічі лідерів G7 та виступить із посланням до лідерів 27 членів Європейського Союзу на засіданні Євроради
"Зокрема, на цих заходах обговорюватимуться такі теми, як військова допомога Україні та тиск на Росію за допомогою санкцій: як за допомогою розробки нових заходів, так і посиленням уже існуючих", - пояснив Салліван.
Також президент США оголосить про спільні дії щодо зміцнення європейської енергетичної безпеки та скорочення залежності Європи від російського газу.
Будь ласка, зачекайте...
Америка не проковтне захоплення України - то навіщо чекати ?
1)razbombitj
2)razherachitj
3)razjebashitj
4)zamochitj v sortire
?
Он не трехлетний ребенок. И не психбольной. Он кгбистко-нквдистская сволочь, которая все делает продумано. И он не идиот, чтобы запускать ядерную войну на уничтожение всего живого на Земле Ему нужно воссоздать империю, чтобы его фамилия прозвучала навека. А одно другого исключает.
А та сволочь не нажмет ядерную кнопку, так как понимает, что получил бы такую же ответку.
Ясно, що вони не чекали таких санкцій від Заходу, але в головному вони були праві, бо Захід таки поки що проковтує.
Как минимум 80% кацапов нацисты и фашисты. И ты вместе с ними.
Все. Разговор с тобой кремлядским ботом закончен.
Вот и Байден, благодушно , не торопясь, разъезжает по миру, выступает с какими- то беззубыми речами. Счет идет на часы, гибнут люди, украинской армии срочно нужны серьезные системы вооружений. А он по стариковски ходит, попёрдывает.
Рейган на его месте давно бы уже стёр рашку с лица Земли.
https://www.youtube.com/watch?v=CwCUhH_N3yU