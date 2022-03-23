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Українські воїни в Маріуполі ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Маріуполем українські бійці ліквідували командира 810-ї бригади морської піхоти російської армії полковника Шарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише український офіцер Анатолій Штефан у твіттері.

Він зазначив: "Командир 810-ої гвардійської окремої ордену Жукова бригади Морської піхоти гвардії полковник Олексій Шаров (у Маріуполі). Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернеться до дому".

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Українські воїни в Маріуполі ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+143
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22.03.2022 23:17
+65
Слава величним Воїнам України !
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22.03.2022 23:15
+62
Сподіваюсь концерт кобздона гарний дуже там у нього...
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22.03.2022 23:15
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и всей уцелевшей бригаде на заметку
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23.03.2022 06:35 Відповісти
и харошаго настраения
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23.03.2022 12:45 Відповісти
Горите в аду - руzкие твари.
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23.03.2022 09:13 Відповісти
Снайпер снял
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23.03.2022 10:04 Відповісти
Очередной главарь сатанинской Z-армии перемещен в в ад. Там ему самое место. Слава Украине!
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23.03.2022 11:57 Відповісти
Побольше полковников, генералов, красивых и разных!
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23.03.2022 12:12 Відповісти
Земля йому з ацетоном
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23.03.2022 15:08 Відповісти
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