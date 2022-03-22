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Слідком РФ порушив справу проти журналіста Невзорова за "військові фейки" про обстріл російською армією пологового будинку у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маріуполь

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "військові фейки" проти журналіста Олександра Невзорова. Приводом стали публікації про обстріл армією РФ пологового будинку у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У діях Невзорова "вбачаються ознаки злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації про дії Збройних сил Російської Федерації), йдеться в пресрелізі Слідкома РФ.

За версією слідства, 9 березня журналіст опублікував в "Інстаграмі" та в YouTube "наперед помилкову інформацію про навмисний обстріл" російською армією пологового будинку в Маріуполі.

"Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про хибність зазначених відомостей", - йдеться у пресрелізі.

Також дивіться: За кілька годин до авіаудару по маріупольському пологовому будинку Захарова заявляла, що в ньому "облаштували вогневі позиції українські нацбати". ВIДЕО

Зазначається, що слідство встановлює місцезнаходження Невзорова "з метою проведення з ним слідчих та процесуальних дій".

Раніше було відомо про сім кримінальних справ за новою статтею КК РФ, яка набула чинності 4 березня після початку російського вторгнення в Україну.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Так лавруша-лошадь сам сказал, что они бомбонули роддом
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22.03.2022 23:18
+31
Глебыч в Израиле...русняможет пасасать писос
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22.03.2022 23:25
+16
Так скарабеева кричала ,що там засіли бандерівці,котрих вони бомбили, а Невзоров показав поранених вагітних жінок.
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22.03.2022 23:34
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Так лавруша-лошадь сам сказал, что они бомбонули роддом
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22.03.2022 23:18 Відповісти
Так скарабеева кричала ,що там засіли бандерівці,котрих вони бомбили, а Невзоров показав поранених вагітних жінок.
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Може, то були бандерівки. Чи навіть бандерівці, за Висоцьким?

Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!
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22.03.2022 23:40 Відповісти
оlezhka

"вы не понимаете - это другое"
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22.03.2022 23:48 Відповісти
Дебилы
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22.03.2022 23:23 Відповісти
Кацапи. Хоча... Какаяразніца?
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22.03.2022 23:28 Відповісти
На болоте своя игра.это уже прецедент для Невзорова дабы молчал.Эти обвинения .крючок .там не только кляча об этом говорила публично но и обезьяна. "грязная голова".
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22.03.2022 23:24 Відповісти
Сомневаюсь, что Невзоров планировал возвращаться в РФ.
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22.03.2022 23:56 Відповісти
Глебыч в Израиле...русняможет пасасать писос
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22.03.2022 23:25 Відповісти
ну так кацапы скорей всего и ждали когда он выедет с мордора по двум причины 1 арест Невзорова может привести скажем так к недовольству определенного круга населения и второе теперь он не может вернуться ну правда если не хочет "подвиг" Навального повторить
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22.03.2022 23:33 Відповісти
Нічого подібного, Невзоров прекрасно розумів як, що і де казати, щоб не потрапити за грати, а коли вирішив покинути парашку - одразу сказав усе, щоб завели справу.
На будь-яке невдоволення кремлю насрати
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23.03.2022 09:42 Відповісти
чуйка Невзорова не обманула тертый калач !
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22.03.2022 23:33 Відповісти
його попередили свої люди.
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22.03.2022 23:39 Відповісти
Он семь войн прошел. И я уверен,что у него знакомых в высших эшелонах более чем. Предупредили точно
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22.03.2022 23:47 Відповісти
Ті падли можуть і видати, розом з новою партію беспілотників для ваєннакахміческіх сіл
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23.03.2022 09:40 Відповісти
А как же лошадь Лавров? Он же сам это подтвердил.
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22.03.2022 23:29 Відповісти
Ну дык эта ж Буцефал - любимая кляча всераZZейскага Ымператора воФФки питарского.
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22.03.2022 23:34 Відповісти
"вы не понимаете - это другое"
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22.03.2022 23:48 Відповісти
Кінь - під суд? Тільки на м'ясо
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22.03.2022 23:57 Відповісти
кацапня дибіли кончені
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22.03.2022 23:29 Відповісти
Кожна кацапська тварина розповидає своїй самці ,чи мамці як вони вбивають грабують, ********,а ті ще підказуйть-"дайт хохлам так чтобы перевернулись!" .Це країна моральних потвор , зоопарк закінчених деградантів ,що живляться чужим стражданням.
Не бачу чому тому Невзорову дісталося,скоріш за те ,що це як визнання своїх злочинів перед іншими країнами,що ніяк не в,яжеться зі словом "миротворец"
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22.03.2022 23:31 Відповісти
Дебіли наїхали на Глебича,та у нього купа компри на кооператив *озеро* і плешивого(див.виступ в Ізраїлі).
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22.03.2022 23:33 Відповісти
таки да, він же санкт-ленінградець
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Новодворська,Нємцов,...Скільки людей це,гнидство незнищило? Правило існування цього гімнюшника:-послідовне,невпинне,суцільне знищення всіх, хто стає на,їхньому шляху
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23.03.2022 02:48 Відповісти
Кацапський Дебіленд...

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22.03.2022 23:35 Відповісти
От де аналогічні дії українського слідкому чи прокуратури? Якщо б усіх російських чинуш : прокурорів, депутатів держдуми, фсб-шників... Україна об"явила в міжнародний розшук, то вони б з рашки побоялися виїздити
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22.03.2022 23:41 Відповісти
дивився його перший виступ в Ізраїлі, ***** там виставив .... під оплески залу. І це реакція на його дійства, там щось про орків і їхне рузге та скрепи.
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22.03.2022 23:43 Відповісти
Это все замечательно. Но проблема в том, что у Глебыча своя аудитория. Любитель ***** даже его ролики смотреть не будет. Короче, он рассказал, что ***** - ***** тем, кто и без него это знает. Это не плохо, но рассчитывать на прозрение ватников от лекций Невзорова не стОит.
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23.03.2022 00:08 Відповісти
Ніхто,й нечекає,що лайно 'прзріє',й перетвориться на нелайно. Такого небуло,й небуде. Питання,аби рівень лайна непідіймався вище берегів...
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23.03.2022 02:44 Відповісти
РФ - паралельна реальність мерзотників.
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22.03.2022 23:47 Відповісти
Такие забавные бывают иногда московитские тараканы..., что , впрочем не отменяет главной задачи- давить их всегда и везде!
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23.03.2022 00:28 Відповісти
Смешно будет если невзоров в киеве окажется, зеленский должен лично обратится, был бы очень сильный ход
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23.03.2022 01:10 Відповісти
Молодец,выпрыгнул за путиноидные флажки, респект!
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23.03.2022 02:01 Відповісти
Он в них никогда не заходил.
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23.03.2022 02:52 Відповісти
Тупые уроды, вас до Невзорова так до Киева раком
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23.03.2022 02:52 Відповісти
 
 