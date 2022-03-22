Слідком РФ порушив справу проти журналіста Невзорова за "військові фейки" про обстріл російською армією пологового будинку у Маріуполі
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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "військові фейки" проти журналіста Олександра Невзорова. Приводом стали публікації про обстріл армією РФ пологового будинку у Маріуполі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У діях Невзорова "вбачаються ознаки злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації про дії Збройних сил Російської Федерації), йдеться в пресрелізі Слідкома РФ.
За версією слідства, 9 березня журналіст опублікував в "Інстаграмі" та в YouTube "наперед помилкову інформацію про навмисний обстріл" російською армією пологового будинку в Маріуполі.
"Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про хибність зазначених відомостей", - йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що слідство встановлює місцезнаходження Невзорова "з метою проведення з ним слідчих та процесуальних дій".
Раніше було відомо про сім кримінальних справ за новою статтею КК РФ, яка набула чинності 4 березня після початку російського вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!
"вы не понимаете - это другое"
На будь-яке невдоволення кремлю насрати
Не бачу чому тому Невзорову дісталося,скоріш за те ,що це як визнання своїх злочинів перед іншими країнами,що ніяк не в,яжеться зі словом "миротворец"