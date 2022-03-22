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Після розмови Байдена та Сі Цзіньпіна США не бачили ознак постачання китайської військової допомоги Росії, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,сі,цзіньпін

У США не бачать ознак постачання військового обладнання Китаєм до Росії, продовжують стежити за ситуацією.

Про це заявив радник президента США Байден Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З моменту зустрічі (Саллівана з китайським колегою. - Ред.) та з моменту розмови президента із Сі Цзіньпіном ми не бачили ознак надання військового обладнання Китаєм Росії", - зазначив він.

Також Салліван додав, що президент США Джо Байден повідомив голову КНР Сі Цзіньпін про наслідки подібних поставок. За словами Саллівана, лідери "зрозуміли одне одного".

Читайте: Байден у Європі обговорить подальшу реакцію на вторгнення РФ до України, - Салліван

Автор: Богдан Гуньковський
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У Краматорську Донецької області місцеві жителі "злили" інформацію загарбникам про військові бензовози, які їхали на військовий об'єкт. Через це українські захисники втратили склад паливно-мастильних матеріалів і техніку. Також мешканці зазнімкували відео обстрілу та опублікували його в мережі. Через удар окупантів є жертви, повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Загиблі - герої. Поранених - рятуватимемо. Тварюки-"оператори", ці жертви на вашій совісті!", - написав міський голова.
У коментарях його запитали про подальшу долю тих, хто "злив" інформацію. На це Гончаренко відповів, що "одного розстріляли сьогодні прямо на місці". ©
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22.03.2022 23:32 Відповісти
Надо кругом протрубить, что тиктокеры и т.п. получат пожизненное. Возможно дойдет.
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23.03.2022 08:49 Відповісти
Ось країна котра поки не зробила ядерну зброю не мала ніякої ваги серед цівілізованих країн.А тепер бачьте навіть Байден радіє що поручкувався.
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22.03.2022 23:37 Відповісти
Лілія
Це не тільки ви але багато інших українців дуже перебільшє вагу і можливості КНР.
Тут скоріше умісна аналогія з московією яка деякий час перебувала у смузі економічного підйому, ставши "автозаправкою" для розвинутих країн Заходу.
Китай, у свою чергу, не маючи таких природніх ресурсів, 20+ років тому запропонував дешеву робочу силу для залучення західних інвесторів і технологій.
У КНР 1.5 мільярда населення. Китайські комуняки акцентують на створені за останні 20 років 500-т мільйоного прошарку середнього класу але нічого не говорять про прошарок кількістю 1 мільярд.
Інша аспект, торгівельна/фінансово-інвестиційна залежність КНР від Заходу.
І нарешті технологічне відставання від США, яке на сьогодні становить від 10 до 20 років часового виміру.
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22.03.2022 23:59 Відповісти
Я не порівнюю США і Китай,але не рахуватися з Кітиєм ,як бачите - неможливо.Я порівнюю Україну і Китай, ми зосталися безпорадні перед бензоколонкою, і навіть літаки нам бояться дати ,не те що воювати разом з нами....В України не було ніякої гарантіі про ненапад открім будапештського меморандуму, тепер одні "гаранти" напали ,інші- не бажають втручуватися військово,гинуть люди ,гинуть діти, міста...Тепер на прикладі Китая я розумію ,чому росіія так бажала відняти в нас яо,бо ця війна була продумана вже давно,єдине що їм заважало, це наявність в Україні яо. Нажаль бензоколонці допомогли,і не тільки в раззброєні України,але і у озброєнні росіі, гроші у бензоколонку текли рікою- звідусіль...Єдиною гарантією ненападу було і залишається яо.Навіть зараз путлер шантажує цім світ, але наприклад НЕСТЛЕ на це плювати.То де правда? Виходить тільки в силі, гарантіі,домовленності тільки папірці.
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23.03.2022 00:28 Відповісти
ЯО це останнє, чим потрібно перейматися.
Вживання ЯО є складний процес з ланцюгом виконавців, серед яких звичайні люди з сім'ями, дітьми, усвідомленням наслідків і елементарним бажанням жити.
Правда у тім що сьогодні не 1945 рік і всі, навіть топ-орки московії будували палаци і яхти для насолоджування життям. Безбашеними можуть бути тільки релігійні фанатики та ті, кому немає що втрачати.
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23.03.2022 00:48 Відповісти
І не зважаючи на це НАТО має яо. Не думаю,що Україна не змогла би збудувати той ланцюжок що потрібен для використання яо. Багато і не потрібно, важлива наяність.
А що залишається бути мішеню для військ орди і слухати Угорщину,Німечину,Францію? Навіть літаки боїться дати НАТО щоб не провокувати конфлікт на своєї терріторіі, то за нашу небезбеку треба думати лише нас самим,гинуть наші діти!Що є дорожче в людини?!!
Даремно ,звісно , така перестраховка з боку ЕС, бо ядерні об,єкти в Україні вже захвачені рашкою, це як закривати очі на страшну дійсніть.Це є ціна разброєння України.
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23.03.2022 00:57 Відповісти
 
 