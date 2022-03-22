Після розмови Байдена та Сі Цзіньпіна США не бачили ознак постачання китайської військової допомоги Росії, - Салліван

У США не бачать ознак постачання військового обладнання Китаєм до Росії, продовжують стежити за ситуацією.

Про це заявив радник президента США Байден Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З моменту зустрічі (Саллівана з китайським колегою. - Ред.) та з моменту розмови президента із Сі Цзіньпіном ми не бачили ознак надання військового обладнання Китаєм Росії", - зазначив він.

Також Салліван додав, що президент США Джо Байден повідомив голову КНР Сі Цзіньпін про наслідки подібних поставок. За словами Саллівана, лідери "зрозуміли одне одного".

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