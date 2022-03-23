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У Маріуполі близько 100 тис. людей перебувають у нелюдських умовах. Без їжі, води та ліків, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію у блокадному Маріуполі.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні у Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей. У нелюдських умовах, в повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами. Під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. Майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні одна згуманітарних колон сьогодні була захоплена окупантами.

"В полоні опинились працівники ДСНС і водії автобусів. Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. 

Також дивіться: Ми будемо боротися понад людські сили, - звернення "Азова". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо нічого не робити у військовому плані, а тільки продовжувати попрікати окупантів у негуманності на переговорах, то скоро нічого буде коментувати про ситуацію в Маріуполі. Чому за стільки часу навіть не пробували розблокувати ? Чи може я щось пропустив ?
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23.03.2022 00:58 Відповісти
Я не понимаю , а взять в руки оружие , и помогать Азову бить зомбаков , не..... .У нас к примеру воюют и женщины и мужчины на ровне . Я считаю ,лучше взять внуки автомат ,чем ,быть згвалтованим.
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23.03.2022 08:29 Відповісти
 
 