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Французький нафтогазовий гігант Total оголосив про згортання своєї діяльності в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies оголосила про поступове призупинення діяльності в Росії через санкції та військові дії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, заява компанії опублікована на офіційному сайті.

У ньому наголошується, що TotalEnergies рішуче засуджує дії Росії в Україні.

Компанія більше не виділятиме капітал для розвитку проектів у Росії, зокрема, для проекту "Арктик СПГ-2". Крім того, Total не реєструватиме доведені запаси "Арктик СПГ-2".

Компанія має частки в "Новатеке" (19,4%), "Ямал ЗПГ" (20%), "Арктик СПГ-2" (10%), "Тернафтогазі" (49%), а також у підприємстві, керованому " Закордонним нафтою" (20%). Станом на 24 лютого у цих компаніях у Росії у Total було 11 співробітників, сьогодні залишаються лише троє.

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TotalEnergies також вирішила призупинити розробки в галузі акумуляторів та мастильних матеріалів у Росії. Компанія заявила, що продовжує постачати в Європу скраплений природний газ із заводу "Ямал СПГ" у рамках довгострокових контрактів, яких вона повинна дотримуватися доти, "поки європейські уряди вважають, що російський газ необхідний".

Раніше, 25 лютого, компанія припинила всі спотові торги російською нафтою та нафтопродуктами.

TotalEnergies - четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.

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Автор: Роман Свиридович
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23.03.2022 00:17 Відповісти
Контракт є, уряд рішення про блокування закупок не приймає.
Будь який суд стане на бік мордору (
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23.03.2022 00:29 Відповісти
макароны будут до последнего цепляться за кацапов
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23.03.2022 00:30 Відповісти
Ще у юності мені казала мама,ніколи не дивитися на гучні заголовки,але завжди читати те, що написано дрібним текстом.
Це така ж новина.
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23.03.2022 00:37 Відповісти
Поступове призупинення... Це що, винесли з охфісу принтер, але залишили факс? Французи усіх за ідіотів тримають?
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23.03.2022 01:29 Відповісти
Наразі існує клуб стерв'ятников і гієн цієї мерзенної війни та геноциду українців. Клуб любителів української крові складається із наступних країн: 1) Франція, 2) Німеччина, 3) Угорщина, 4) Ізраїль, 5) Китай! Решта шакалів дрібна шобла. Усі перелічені адвокати диявола та лицемірні шукачи свого зиску з вбивства України!
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23.03.2022 01:30 Відповісти
 
 