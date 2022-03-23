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Пентагон (1077) США (14468)

Вторгнення Росії в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Вторгнення РФ на територію України матиме вплив на нову редакцію стратегії національної безпеки США. Документ в даний час розробляється адміністрацією США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

За словами прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі, в положеннях буде враховано те, що відбувається навколо України.

"Не хочу її оголошувати в попередньому порядку. Я б сказав тільки, що, безумовно, стратегія буде складена з урахуванням того, що відбувається в Україні", - зазначив представник військового відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Краще проведіть демонстративний пуск ракети Трайдент-2 з термоядерними БЧ Кацапам буде "холодний душ"
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23.03.2022 00:22
+5
мене це теж бісило: американці вже списували Україну в партизанку.
але давайте визнаємо, що:

1. вторую армію в мірє переоцінювали всі у світі, у т.ч. американці і ми
2. ЗСУ навпаки недооцінювали. у т.ч. американці і ми
3. недооцінювали волю до спротиву українців: ну Харьков і юг сдадутся сразу і будут караваі виносити

зараз диспозиція вже помінялась декілька разів і буде ще мінятись: з Божою поміччю та поміччю зброєю !
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23.03.2022 00:47
+4
це треба у нього запитати, чому нас ще до війни фактично прирівняли до афганських моджахедів, що можна побачити за зброєю яку було надано.
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23.03.2022 00:40
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Краще проведіть демонстративний пуск ракети Трайдент-2 з термоядерними БЧ Кацапам буде "холодний душ"
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23.03.2022 00:22 Відповісти
страх паралізує волю та розум...
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23.03.2022 00:26 Відповісти
А чого боятися, наприклад, Байдену? Він в житті вже все бачив. Йому сьогодні-завтра все одно помирати. Міг би напослідок і вжарити по рашкостану.
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23.03.2022 00:36 Відповісти
це треба у нього запитати, чому нас ще до війни фактично прирівняли до афганських моджахедів, що можна побачити за зброєю яку було надано.
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23.03.2022 00:40 Відповісти
мене це теж бісило: американці вже списували Україну в партизанку.
але давайте визнаємо, що:

1. вторую армію в мірє переоцінювали всі у світі, у т.ч. американці і ми
2. ЗСУ навпаки недооцінювали. у т.ч. американці і ми
3. недооцінювали волю до спротиву українців: ну Харьков і юг сдадутся сразу і будут караваі виносити

зараз диспозиція вже помінялась декілька разів і буде ще мінятись: з Божою поміччю та поміччю зброєю !
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23.03.2022 00:47 Відповісти
Бо моджахедам більше вірили, ніж ЗЕ.
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23.03.2022 00:55 Відповісти
Приривняли бо влада була не краща за афганських моджахедів. Маючі всі дані що наближається велика війна, українська влада не виробляла власну зброю, а лише розкрадала країну, торгувала з рашею, навмисно зірвала вагнергейт, ітд. Тому ніхто на заході і не міг уявити, як з такою владою зрадників можна взагалі протистояти ворогу?
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23.03.2022 00:58 Відповісти
так, певно здебільшого ми сами винні, що 30 років блукали між світів. це так, якщо не вдаватись до суб'єктивних оцінок будь якої владної команди.
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23.03.2022 01:06 Відповісти
може після того що сталося в Афганістані, стали дути на воду, після того як на молоці обпеклися, ну бо вони там в Афганістані довго були і грошей вбухали до чорта і ніц. Переймалися може, що нададуть зброю а потім прийдеться у фейсбучку дивитися на днр лнр озброєне за остатнім словом техніки, як то таліби були.
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23.03.2022 01:04 Відповісти
Він мав на увазі, що тепер будуть закупляти більше памперсів.
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23.03.2022 00:41 Відповісти
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23.03.2022 00:26 Відповісти
От дурні мокші..усього треба зажмурити )(уйла і все...Для початку.
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23.03.2022 00:30 Відповісти
Це нічого не дасть. Подібна диверсія могла дати потрібний наратив перед агрессією проти України з самого початку, щоб мобілізувати як мога більше живої сили. Зараз на фоні всього того що триває це тільки більше залякає та деморалізує та прискорить втечу частини кацапів з мордору. Патріотичного підйому їм це аж ніяк не додасть.
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23.03.2022 00:36 Відповісти
А вони могли б щось таке підірвать, щоб кремль завалив своїми уламками усих тих войовничих дідів?
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23.03.2022 00:45 Відповісти
Кацапы для этого выкрали столько украинцев? Одного из них "поймают" за "теракт", объявят членом "Азова" и обвинят "украинских нациков" в "теракте"?
Ну, вполне в духе куйла, ему не впервой устраивать теракты на россии.
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23.03.2022 01:00 Відповісти
у них час від часу і так стаються такі аварії що потім всі як потравлені ходять, то ж ті хто поряд з хімзаводом живуть навіть різниці можливо не помітять, бо у них навіть лікарі не реєструють, яко реєструвати не можна, певних захворювань які бувають тільки від хімічних отруєнь. але ясно розслаблятися не слід.
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23.03.2022 01:09 Відповісти
За Москву ніхто не піде воювати, народ з «глубінки» заздрісний, просто скажуть «та ім і надо»
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23.03.2022 05:52 Відповісти
США выбирают новых партнеров в отношении мирового порядка. Сейчас США посмотрели кто есть кто и кому не стоит больше помогать деньгами. Есть вероятность что НАТО изменит свой внешний вид возможно даже и название - кого то выкинут за трусость, а кого то примут в состав. Украина вероятнее всего, станет центром нового военного альянса.
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23.03.2022 00:32 Відповісти
Вангующий стратєх..
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23.03.2022 00:46 Відповісти
Джон Кирби, ты понимаешь, что ваша с Блинкеном и Байденом риторика привела к реальной угрозе для страны-члена НАТО - Польши? Вот этот ваш дипломатический сглаживающий рвотный порошок в стиле Столтенберга, переходящий в паническое отрицание любой возможности войны между НАТО и россией, которое вы упрямо повторяете со всех сторон.
Этой примирительно-ссыкливой риторикой вы ослабляете НАТО, забираете уверенность у всех своих союзников и, что не менее страшно - у ваших же офицеров, у ваших солдат! Что вы собираетесь делать, если лысый карлик реально нанесёт удары по Польше? Неужели вы все коллективно "дадите заднюю" и откажетесь от поставок даже того вооружения, которое вы поставляете сейчас и которым можно защищаться, но ведь Украине нужно отбивать оккупированные территории, или вы решили "отбиться" нашими уступками путлеру на переговорах? Если вы так боитесь эскалации, то надо понять, что отсутствие поражение украинской армии в конце войны означает поражение армии рашистов, что для куйла означает не просто конец его политической карьеры, а позорный конец, ведь его ватный электорат отсутствие поражения Украины в войне против их "великой" армии будет считать ничем иным, как провалом и позором. И это приведёт к эскалации, путлеру нужна только победа. Вы готовы ради избежания эскалации не помочь нам и дать нашей армии проиграть? Тогда вам цена - даже не грош, и следующей целью путлера станет уже страна-член НАТО - всё равно станет, сколько бы вы ни оттягивали неизбежное. Чем раньше вы дадите лилипутину понять, что продолжит поднимать рога на НАТО - получит ядерную зиму, тем быстрее он засунет свои угрозы куда подальше. Либо вы всё равно придёте к войне и так ли важно, случится она через неделю или через несколько лет? Или Байден надеется, что его срок на посту окончится раньше, чем путлер нападёт на НАТО? Вот уж кому не повезло с президентом...
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23.03.2022 00:57 Відповісти
ПНЗ свинособака запєрєбрікова
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23.03.2022 09:49 Відповісти
Щось Єрмак активізувався, сидів два тижні, потім виліз, оглянувся і почалося. Словесний понос по всім каналам. То зброю дайте, то чуть не капітуляція. Баби Бені взагалі не видно, він десь в Україні і ще підставить нам своє «плече допомоги». ДБР почало кошмарити стратегічні виробництва, та ще і премію їм давай. П'ята колона піднімає голову.
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23.03.2022 05:59 Відповісти
 
 