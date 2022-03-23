Вторгнення Росії в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон
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Вторгнення РФ на територію України матиме вплив на нову редакцію стратегії національної безпеки США. Документ в даний час розробляється адміністрацією США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.
За словами прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі, в положеннях буде враховано те, що відбувається навколо України.
"Не хочу її оголошувати в попередньому порядку. Я б сказав тільки, що, безумовно, стратегія буде складена з урахуванням того, що відбувається в Україні", - зазначив представник військового відомства США.
Топ коментарі
+6 Sav UA
показати весь коментар23.03.2022 00:22
+5 Алекс Мышкевич
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+4 Палєо Мустьє
показати весь коментар23.03.2022 00:40
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але давайте визнаємо, що:
1. вторую армію в мірє переоцінювали всі у світі, у т.ч. американці і ми
2. ЗСУ навпаки недооцінювали. у т.ч. американці і ми
3. недооцінювали волю до спротиву українців: ну Харьков і юг сдадутся сразу і будут караваі виносити
зараз диспозиція вже помінялась декілька разів і буде ще мінятись: з Божою поміччю та поміччю зброєю !
Ну, вполне в духе куйла, ему не впервой устраивать теракты на россии.
Этой примирительно-ссыкливой риторикой вы ослабляете НАТО, забираете уверенность у всех своих союзников и, что не менее страшно - у ваших же офицеров, у ваших солдат! Что вы собираетесь делать, если лысый карлик реально нанесёт удары по Польше? Неужели вы все коллективно "дадите заднюю" и откажетесь от поставок даже того вооружения, которое вы поставляете сейчас и которым можно защищаться, но ведь Украине нужно отбивать оккупированные территории, или вы решили "отбиться" нашими уступками путлеру на переговорах? Если вы так боитесь эскалации, то надо понять, что отсутствие поражение украинской армии в конце войны означает поражение армии рашистов, что для куйла означает не просто конец его политической карьеры, а позорный конец, ведь его ватный электорат отсутствие поражения Украины в войне против их "великой" армии будет считать ничем иным, как провалом и позором. И это приведёт к эскалации, путлеру нужна только победа. Вы готовы ради избежания эскалации не помочь нам и дать нашей армии проиграть? Тогда вам цена - даже не грош, и следующей целью путлера станет уже страна-член НАТО - всё равно станет, сколько бы вы ни оттягивали неизбежное. Чем раньше вы дадите лилипутину понять, что продолжит поднимать рога на НАТО - получит ядерную зиму, тем быстрее он засунет свои угрозы куда подальше. Либо вы всё равно придёте к войне и так ли важно, случится она через неделю или через несколько лет? Или Байден надеется, что его срок на посту окончится раньше, чем путлер нападёт на НАТО? Вот уж кому не повезло с президентом...