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Стефанчук - білорусам: Путін хоче вас втягнути у війну проти України, не треба помирати за Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не дозволити Путіну затягнути їх у війну проти України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до тебе, Білоруський народе, до всіх вас, наші білоруські сестри та брати! Воєнний злочинець путін, який вже по лікті у крові від війни, що він розв’язав з Україною, хоче втягнути у цей злочин ще й вас. Він хоче пов’язати вас кров’ю невинно убієнних українців, росіян, білорусів і позбавити майбутнього. Зараз злочинний режим путіна хоче ще й кинути у м’ясорубку війни ваших синів. Не допустіть цього! Не мовчіть. Ви знаєте, що робити", - зазначив він.

За словами Стефанчука, якщо білоруські солдати зайдуть на територію України, то історія дружби з Білоруссю буде зруйнована.

"Ви все ще можете зробити правильний вибір. Ваші герої вже довели, що вони можуть не пустити російського убивцю своїми залізницями. Це вже не тільки питання свободи, це вже питання і вашого виживання", - наголосив спікер Ради.

"Ми бачимо, що ви створюєте ініціативи та фонди для підтримки наших чоловіків і жінок на фронті. Від імені всієї Верховної Ради дякую за це. Але, будь ласка, не зупиняйтеся та продовжуйте робити все можливе, щоб показати, що білоруський народ проти цієї війни. Білоруси, не треба помирати за Росію! Живіть заради своєї країни! Нас з Вами ще чекає щасливе мирне життя, тільки встигніть зробити правильний вибір", - додав Стефанчук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Кацапи проростають соняшниками, кадировці гниють у свинячих шкурах, а бялоруси стануть бульбою- фрі
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23.03.2022 00:40
+7
То є так. Картопляний бульбафюрер колись казав: якщо білоруси вторгнуться в Україну то -тільки на тракторах... Та падло вже забрехався далі нікуди. Після всього що він накоїв своїм підіграванням путлєру, до нього тільки одна огида. Сидіти їм обом на лаві підсудних у Гаазі !
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23.03.2022 00:49
+5
Так білоруси вже втягнути в війну, чи я помиляюсь.
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23.03.2022 00:39
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Трапляються на очі дописи, як різні люди зустріли війну. Як кожен із них прокинувся і почув, що "почалося".

І до мене тільки зараз дійшло. Я дуже повільна стала останнім часом... Я ось це "почалося" вже говорила до цього, тричі у житті.
Три дитини, три доношених вагітності. Невиносиме чекання у кінці, коли ти морально готуєшся до чого завгодно і лишаєш певний процент на найгірші вірогідності.

А потім як перемикач спрацьовує. Почалося. Хвилюватися і панікувати більше немає часу, далі все відбувається дуже швидко, ти переходиш у режим роботи і просто її робиш.

Мені здається, ми всі зараз у пологах. Боляче, довго, виснажливо. Але назад дороги уже нема. Як казала моя акушерка - тобто всі три акушерки, вони завжди кажуть одне і те саме.
Ніхто іще не залишився вагітним. https://t.me/c/1329815112/9122
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23.03.2022 00:32 Відповісти
Если белорусские войска зайдут на территорию Украины, то волыняне помогут им попасть на суд Божий. Как-то так. Про дружбу странно тут говорить, учитывая что ракеты летят с территории этих "братьев".
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23.03.2022 00:35 Відповісти
Так білоруси вже втягнути в війну, чи я помиляюсь.
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23.03.2022 00:39 Відповісти
лукашенко надав територію Білорусії, але самі білоруси ще ні, вони фактично як мешканці днр лнр, закладники, але все ж таки у них армія і вони можуть послати лукашенка на ..., а днр лнр нічого не можуть, у них немає армії, хиба армію ублюдків мають.
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23.03.2022 01:00 Відповісти
Кацапи проростають соняшниками, кадировці гниють у свинячих шкурах, а бялоруси стануть бульбою- фрі
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23.03.2022 00:40 Відповісти
Раньше уважал белорусь, а теперь она стала соплежующей руZней
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23.03.2022 00:47 Відповісти
так они такимы и были,позволять иметь себя лукашеской с 94 года это уровень эталонных терпилоидов)
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23.03.2022 00:54 Відповісти
Коли Лукашенко їх мордував у 2020 році по всіх опитуваннях процентів 90 з них називали Підорашку "братской страной".25 років бульбашенківської пропаганди даром не минулись.
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23.03.2022 01:05 Відповісти
То є так. Картопляний бульбафюрер колись казав: якщо білоруси вторгнуться в Україну то -тільки на тракторах... Та падло вже забрехався далі нікуди. Після всього що він накоїв своїм підіграванням путлєру, до нього тільки одна огида. Сидіти їм обом на лаві підсудних у Гаазі !
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23.03.2022 00:49 Відповісти
Вірогідність того шо бульбоф'юрей погонить своїх вояк в Україну "на убой"- майже 99%. Це не питання: погонить - чи ні, це питання : коли саме? І ця подія може стати тим тригером - який запустить процес дерашизації та делукашизації Білорусі, тим самим завдавши відчутного удару по вже агонізуючій недоімперії ************. Просто нагадую : якщо гарненько присвітити та придивитись - навіть у чорному проявиться білий колір, і як відомо кожна медаль має зворотню сторону. Так і в цьому випадку - цей безглуздий напад бульбарашних вояків може стати більшим гємбелєм для самого ***** з його лукачортом, аніж для України!😉
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23.03.2022 00:57 Відповісти
Спочатку "лікті у крові", потім "кинути у м'ясорубку", а "питання вашого вживання" тричі довелося перечитувати.

Лукашистські солдати, у мене для вас погана новина - здається Стефанчук трохи зголоднів і буде займатися вашим вторгненням персонально.
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23.03.2022 01:55 Відповісти
"Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову..."
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23.03.2022 10:13 Відповісти
Как только Беларусь начнёт открытое вторжение в Украину ,сразу 70% войска белорусского перейдёт на сторону украинского народа!!!Сначала Украина победит армию РФ,а затем начнёт освободительную войну против Лукашенко!И по всей руспублике Беларусь будут висеть бчб флаги!Слава Украине!
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23.03.2022 10:58 Відповісти
 
 