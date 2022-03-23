Стефанчук - білорусам: Путін хоче вас втягнути у війну проти України, не треба помирати за Росію

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не дозволити Путіну затягнути їх у війну проти України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до тебе, Білоруський народе, до всіх вас, наші білоруські сестри та брати! Воєнний злочинець путін, який вже по лікті у крові від війни, що він розв’язав з Україною, хоче втягнути у цей злочин ще й вас. Він хоче пов’язати вас кров’ю невинно убієнних українців, росіян, білорусів і позбавити майбутнього. Зараз злочинний режим путіна хоче ще й кинути у м’ясорубку війни ваших синів. Не допустіть цього! Не мовчіть. Ви знаєте, що робити", - зазначив він.

За словами Стефанчука, якщо білоруські солдати зайдуть на територію України, то історія дружби з Білоруссю буде зруйнована.

"Ви все ще можете зробити правильний вибір. Ваші герої вже довели, що вони можуть не пустити російського убивцю своїми залізницями. Це вже не тільки питання свободи, це вже питання і вашого виживання", - наголосив спікер Ради.

"Ми бачимо, що ви створюєте ініціативи та фонди для підтримки наших чоловіків і жінок на фронті. Від імені всієї Верховної Ради дякую за це. Але, будь ласка, не зупиняйтеся та продовжуйте робити все можливе, щоб показати, що білоруський народ проти цієї війни. Білоруси, не треба помирати за Росію! Живіть заради своєї країни! Нас з Вами ще чекає щасливе мирне життя, тільки встигніть зробити правильний вибір", - додав Стефанчук.

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