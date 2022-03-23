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В зв'язку із відсутністю успіхів у війні росіяни перейшли до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на 24:00 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. 

У інформації зазначається: "Завершується двадцять сьома доба героїчного протистояння Українсько го народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупаційні війська продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з Українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури.

Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталамх населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення на 18:00 22 березня

В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 22 березня

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави.

Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета "Точка-У". Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються).

Віримо у Збройні Сили України ! Зберігаємо спокій ! Україна тримається на наших плечах! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери

Автор: Роман Свиридович
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98% русских стали фашистами и нацистами и желают убивать украинцев просто за то что они украинцы. И если русские которые не принимают участие в войне могут говорить что нам не дают выйти, нас бьют, нам страшно, то объясните действия русских военных когда из 100-та военнослужащих только двое сдаются в плен, а остальные 98 бегут грабить, насиловать, убивать...

Нет сожаления к этим мразям за то что они сделали и не будет как во время так и после войны. Есть деяния которые не возможно простить. Маньяка судят на пожизненную изоляцию, народ рюсский должен быть изолирован от мира на пожизненный срок так как этот народ и есть маньяк в одном лице.
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23.03.2022 00:47 Відповісти
Пропозиція: Україна повинна оголосити війну Польщі. Потім підписати капітуляцію. За умовами, віддати усю правобережну Україну. Ну а за ліву, ми вже тоді повоюємо.
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23.03.2022 03:52 Відповісти
Ці виродки не дадуть нічого посіяти та зібрати. Тоді буде пісець повний.
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23.03.2022 05:39 Відповісти
 
 