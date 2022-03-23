УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6826 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 118 8
війна (56406) Донецька область (5690) Кириленко Павло (866)

Війська РФ на Донеччині вбили трьох цивільних, серед них 14-річний хлопець, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти 22 березня на Донеччині вбили трьох цивільних, шестеро осіб отримали поранення.

Про це у Facebook повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 2 поранених у Маріуполі.

За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень. Серед загиблих — 14-річний хлопець. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В зв'язку із відсутністю успіхів у війні росіяни перейшли до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб ви здохли москалі в муках , всі до одного !
показати весь коментар
23.03.2022 00:52 Відповісти
И ни птица, ни ива слезы не прольет
Если сгинет с земли злой кацапский народ
И весна, и весна встретит новый рассвет
Не заметив, что их уже нет...
показати весь коментар
23.03.2022 01:31 Відповісти
Вже місяць війни, немає межі звірствам кацапів, навіть не показуйте полонених ,що не знали куди йдуть і що вони не винуваті!!!
показати весь коментар
23.03.2022 01:00 Відповісти
Нет прощения маньякам и быть не может ни на небе, ни на земле. Ни одна погибшая душа от рук путинских фашистов не будет предана украинским народом.

Зарубежные СМИ в одном из видео обнаружили паранормальное явление в Украине в период войны - https://www.youtube.com/watch?v=0qWVHZ_Zq8E
показати весь коментар
23.03.2022 01:11 Відповісти
Кацапня звіріє , так як були впевнені , що іх зустрічатимуть із хлібом та сіллю, а ми орків зустріли автоматною чергою 😠
показати весь коментар
23.03.2022 01:11 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 01:12 Відповісти
,, 300 спартанцев "- Джеральд Батлер , сила 👍🏼👍🏼👍🏼😠
показати весь коментар
23.03.2022 01:16 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 10:19 Відповісти
 
 