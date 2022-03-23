Війська РФ на Донеччині вбили трьох цивільних, серед них 14-річний хлопець, - ОВА

Російські окупанти 22 березня на Донеччині вбили трьох цивільних, шестеро осіб отримали поранення.

Про це у Facebook повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 2 поранених у Маріуполі.

За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень. Серед загиблих — 14-річний хлопець. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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