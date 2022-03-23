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Російські солдати в Україні страждають від обмороження, а у кораблів проблеми з паливом, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські військові мають в Україні проблеми з запасами – їжею та паливом. Деякі солдати потерпають від обмороження, тому що не мають відповідного спорядження, а російським військовим кораблям у Чорному морі не вистачає палива.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу.

"Сьогодні 27-ий день, і ми продовжуємо бачити, що вони мають проблеми з паливом та їжею. Вони також мають проблеми з запасами та з високоточними боєприпасами. Ця велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", - сказав він.

За його словами, ці труднощі виникли вже за тиждень після початку вторгнення РФ. Також російські військові мають проблеми з логістикою, зв’язком та комунікацією і навіть теплим одягом.

"Виявлені ознаки того, що деякі з їхніх солдатів страждають від обмороження, тому що їм не вистачає належного спорядження для холодної погоди. Це на додачу до їжі та палива. Постійні проблеми із забезпеченням. Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування", - додав високопосадовець.

Окремо в Пентагоні звертають увагу на проблему з нестачею палива у російських військових кораблів: "У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони переймаються тим, як заправляти свої кораблі".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
насчёт обморожений пускай не врут-ВСУ делает всё возможное чтоб русне было жарко.Слава Украине!!!
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23.03.2022 01:15
+26
Найкращі ліки - ампутація!
Можно і голови.
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23.03.2022 01:12
+26
Корабль, посланный островом Змеиный, дойти до указанного пункта не может - бензина нет.
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23.03.2022 01:15
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Найкращі ліки - ампутація!
Можно і голови.
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23.03.2022 01:12 Відповісти
Вже не тільки з танків, а й з кораблів солярку зливають! 😏
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23.03.2022 01:38 Відповісти
Корабль, посланный островом Змеиный, дойти до указанного пункта не может - бензина нет.
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23.03.2022 01:15 Відповісти
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23.03.2022 03:29 Відповісти
насчёт обморожений пускай не врут-ВСУ делает всё возможное чтоб русне было жарко.Слава Украине!!!
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23.03.2022 01:15 Відповісти
а коли поруч немає ЗСУ, то рашисти морозяться
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23.03.2022 01:19 Відповісти
Топлива у рашистов постоянно не хватает. С мозгами все в порядке, а топлива нет. Вот бы им иметь запасы нефти и газа)
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23.03.2022 01:16 Відповісти
Це - повний пєсєц!
Одержати обмороження в Україні надо умєть!
Я вам кажу як ветеран кизил-орди, який срочну службу тягнув в Сибіру

Ми всю зиму в полях в наметах жили на навчаннях, хтось підморожувався, але все одно в ватнічках якось кувиркались та виживали
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23.03.2022 01:18 Відповісти
обмороження можуть бути пов"язані з постійною пиятикою.
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23.03.2022 01:22 Відповісти
Портяночки у нас були баєві та валяночки!
Повний пєсєц із тими валянками - в неможливо ходити, можна лише ледве пересуватись

А у рашкованських берці гівно - мокрі і носки мокрі
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23.03.2022 01:25 Відповісти
У ЗСУ екипіровка на порядок вища, бо Нова Армія це народна армія!

В неї душу вклали і Порох, і Полторак, і Пастор, і військові та гражданські специ, і волонтери - весь народ!
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23.03.2022 01:42 Відповісти
ну шо поделать, обмельчал нонче "руззгий багатырь")))
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23.03.2022 01:23 Відповісти
Одним словом - відморожені
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23.03.2022 01:21 Відповісти
Армію рашки губить корупція у всі часи

Перечитайте "Сєвастопольские расскази" Толстого (графа Толстого !, а не того хрєна простого)
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23.03.2022 01:22 Відповісти
граф Толстой теж був імперіалістом, цілком заслужено має такого нащадка.
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23.03.2022 01:23 Відповісти
Генії відпочивають на нащадках!

Граф відпочиває по полной із Толстим-депутатом та Толстою-письменницею 😏
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23.03.2022 01:28 Відповісти
Анало-говнет,сброд підарасів вся ця країна дурнів.
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23.03.2022 01:23 Відповісти
Екипіровка у рашки виявилась повне гівно - нещодавно зловили полкана рашиста в труселях та носках ЗСУ
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23.03.2022 01:30 Відповісти
Це в рашкополкана вроджений рефлекс спрацював - цупити все підряд. Мабуть, в якусь комору з військовими речами заліз Скоро орків будуть в дитячих підгузках ловити, бо вони гумконвої почали грабувати.
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23.03.2022 03:28 Відповісти
сейчас мерзнут, скоро еще начнут киснуть, а это болезни, главное не затягивать с русней пока солнышко не начнет греть и можно хоть в трусах топтать нашу землю
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23.03.2022 01:30 Відповісти
русский военный солдат иди на х:й
чукчи в холодильнике греются,а орки на бутылке скачут
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23.03.2022 01:30 Відповісти
А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ!!!
Очень кстати старые, добрые слова из сказки.
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23.03.2022 03:30 Відповісти
Армия рф это сборище деградантов, опозорились на весь мир, а потом сдохли
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23.03.2022 05:08 Відповісти
Совєцкая армія така сама була, ходили в портянках та кірзачах, носили бушлати, жерли протухшу квашену капусту та перлову кашу. Солдат був ніщий, голодний і злий.
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23.03.2022 05:31 Відповісти
100%
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23.03.2022 08:29 Відповісти
100%
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23.03.2022 08:44 Відповісти
У вас ошибка в слове ,,страдают,,
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23.03.2022 09:13 Відповісти
Страждають? ну і *** з ними.



Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.



Про це інформує Офіс Генерального прокурора
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23.03.2022 10:12 Відповісти
це все можна написати коротше - повна відсутніть мозку!
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23.03.2022 11:23 Відповісти
Да пусть хоть все перемёрзнут.Забыли как им Финны в 39м устроили .
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23.03.2022 12:28 Відповісти
 
 