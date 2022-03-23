Російські солдати в Україні страждають від обмороження, а у кораблів проблеми з паливом, - Пентагон

Російські військові мають в Україні проблеми з запасами – їжею та паливом. Деякі солдати потерпають від обмороження, тому що не мають відповідного спорядження, а російським військовим кораблям у Чорному морі не вистачає палива.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу.

"Сьогодні 27-ий день, і ми продовжуємо бачити, що вони мають проблеми з паливом та їжею. Вони також мають проблеми з запасами та з високоточними боєприпасами. Ця велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", - сказав він.

За його словами, ці труднощі виникли вже за тиждень після початку вторгнення РФ. Також російські військові мають проблеми з логістикою, зв’язком та комунікацією і навіть теплим одягом.

"Виявлені ознаки того, що деякі з їхніх солдатів страждають від обмороження, тому що їм не вистачає належного спорядження для холодної погоди. Це на додачу до їжі та палива. Постійні проблеми із забезпеченням. Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування", - додав високопосадовець.

Окремо в Пентагоні звертають увагу на проблему з нестачею палива у російських військових кораблів: "У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони переймаються тим, як заправляти свої кораблі".

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