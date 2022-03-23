Макрон годину говорив із Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок протягом години говорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише "Європейська правда", із посиланням на Le Figaro.

"Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною. Президент Республіки підтримує Україну", - йдеться у заяві.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером із початку вторгнення в Україну 24 лютого.

"Домовленості поки немає, але президент Макрон як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля", - сказав співрозмовник видання в адміністрації французького президента.

Кремль обмежився лише однією фразою про те, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони і "продовжено докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі про перебіг переговорів між російськими та українськими представниками".

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