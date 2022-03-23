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Путін (21440) Макрон Емманюель (1053)

Макрон годину говорив із Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,макрон,путін

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок протягом години говорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише "Європейська правда", із посиланням на  Le Figaro.

"Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною. Президент Республіки підтримує Україну", - йдеться у заяві.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером із початку вторгнення в Україну 24 лютого.

"Домовленості поки немає, але президент Макрон як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля", - сказав співрозмовник видання в адміністрації французького президента.

Кремль обмежився лише однією фразою про те, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони і "продовжено докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі про перебіг переговорів між російськими та українськими представниками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон обговорив з американським та українським президентами ситуацію навколо України, - Єлисейський палац

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Вот только, о чем можно говорить целый час, с этим больным существом?
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23.03.2022 01:37
+30
На нєт і суда нєт!

Захід, давай зброю!
Досить морозитись!
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23.03.2022 01:35
+25
Пусть Микрон сначала с Рено договорится и Лерой Марленом.
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23.03.2022 01:40
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На нєт і суда нєт!

Захід, давай зброю!
Досить морозитись!
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23.03.2022 01:35 Відповісти
Вот только, о чем можно говорить целый час, с этим больным существом?
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23.03.2022 01:37 Відповісти
Теж цікаво, жаль нема ніде послухати пряму мову або хоча б текст.
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23.03.2022 01:40 Відповісти
Это из серии: как бездарно убить целый час своего времени ...
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23.03.2022 04:18 Відповісти
Про взаємне кожання!
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23.03.2022 07:47 Відповісти
Це простий спосіб визначити, чи ще живий і в якому психологічному та моральному стані. Тому будуть продовжуватись періодично такі дзвінки.
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23.03.2022 11:40 Відповісти
Прекрасно, що б потім не казали,що з пуйлом можна договоритися.
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23.03.2022 01:38 Відповісти
Ще не звісно про що та Макарона домовлялася.Може про це- Рішення Renault відновити виробництво у росіі має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3327690
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23.03.2022 01:38 Відповісти
Когда они поймут что с пуйлом невозможно договорится методом переговоров, с ним нужно договариваться путем силы. Вот когда ракеты постучат в бункер, тогда оно оно станет более сговорчивое.
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23.03.2022 01:39 Відповісти
Пусть Микрон сначала с Рено договорится и Лерой Марленом.
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23.03.2022 01:40 Відповісти
Действительно.реальный будет толк!
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23.03.2022 01:48 Відповісти
Там много таких уродов у лягушатников. И ашан и данон и банки...
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23.03.2022 02:02 Відповісти
От і я про те. Нема ніяких санкцій до банків, там повно працюючих закордонних, через які нескладно всі фінансові питання повирішувать. От того і річна інфляція прогнозується лише 20%. А то: "ніщівні санкції - ніщівні санкції"... - Нема ніяких ніщівних санкцій. Нажаль.
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23.03.2022 02:25 Відповісти
Давайте зброю,та досить з нас вашого балабольства.
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23.03.2022 01:41 Відповісти
І про що можна було цілу годину триндіти?
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23.03.2022 01:42 Відповісти
Що з ним говорити? Вже всім зрозуміло що він КІНЧЕНИЙ, тобто як людина - він вже закінчився. Раніше був ******, а тепер Кінчене *****.
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23.03.2022 01:43 Відповісти
***** син сатани втратив розум! Він люто ненавидить УСІХ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТІ ! Ніякі розмови не допоможуть, не треба шукати "логіку" у діях ***** з свої психології !
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23.03.2022 01:43 Відповісти
Какой то мировой мазохизм и самоизнасилование с попыткой пообщаться и что то вталдычить ху*лу!
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23.03.2022 01:46 Відповісти
Мг...жабоїд свій долбаний Рено обговорював та інші "ашани"...
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23.03.2022 01:48 Відповісти
А мы так надеялись, что Макарон его уболтает... Чем Вы занимаетесь, *****? Москву брать надо, всем вместе. Придурки. Санкции они вводят. Вы снова завтыкаете, как в 2014 году и тогда уже не мы Крым потеряем, а Вы, Кипр, Варшаву, Белоскток.
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23.03.2022 01:49 Відповісти
На кому тот масквабад и те болота брать.Украине наступательное вооружение и ПВО .Рабсии санкции .полный бойкот и эмбарго на все кацапское! пускай они там сами себя сьедят на тех ******.
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23.03.2022 01:57 Відповісти
Жалюгідно... Вдумайтесь, Макрон хтів щоб вогонь припинили, але ж це як на практиці? Орки припинили й ми припинили? А отже режим тіші допоміг би Пуйлу спокійно... нарастити сили та підвезти припаси та пальне! Тобто Макрон грав за Пуйла! Але той настільки оскаженів, що цього не збагнув. А ми ще дивуємось чого французи номер 1 за шакальством!
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23.03.2022 01:49 Відповісти
Если в игре в 15 поменять местами 14 и 15, то из комбинаторики очевидно что головоломку решить невозможно. Но есть особо упоротые которые всё равно тратят время и силы, пытаясь это сделать.
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23.03.2022 01:52 Відповісти
А макрон упорный, как те кацапы в чернобаевке
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23.03.2022 02:01 Відповісти
Создаётся впечатление ,что у Макрона развивается определенная зависимость от звонков к «пу»..через день по часу он с ним говорит ,чтобы услышать одно и тоже ..О чем можно по часу говорить…с шизофреником..
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23.03.2022 02:07 Відповісти
Выборы у Макрона..10 апреля..он останавливает войну- так себя продает избирателям..выберут Макрона конечно( однозначно лучше прикацапленной Ле Пенихи), может станет жестче к лаптям
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23.03.2022 02:39 Відповісти
ХЗ. Наверное гоняют и сопят друг другу в ухо
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23.03.2022 02:50 Відповісти
какието епнутые со своими звонками. педики короче.
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23.03.2022 02:11 Відповісти
Кремлёвский обмылок не сумашедший , а полный ИДИОТ - а это
навсегда !!

Эту тварь нужно физически уничтожить и весь мир вздохнёт с облегчением !!
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23.03.2022 02:14 Відповісти
так в нього виборина носі, після виборів, якщо виграє, він буде з газет цікавитись Путіним. А ХЛ в свому репетуарі, хай здаються. Бо розстріляємо всіх.
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23.03.2022 02:38 Відповісти
К Бабуле охладел. Теперь к дедуле подкатывает извращенец. Иди говнорено мозги выноси
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23.03.2022 02:45 Відповісти
"Шах расписался в полном неумении..."! 😲
P. S.
В роли шаха - Макрон!🤔
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23.03.2022 02:57 Відповісти
Микрон доразговаривается, что Париж объявят исконно московской землёй, на которой нещадно господствует русофобия и ущемления рюзге.
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23.03.2022 03:00 Відповісти
не надо тратить ни секунды времени на окурка из подворотни из **********... надо просто монотонно ежедневно ежечасно и ежесекундно убивать свинорылых козломордов из кацапстана... так будет доходчивее до его безмозглой башки...
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23.03.2022 04:53 Відповісти
С животным разговаривать, сво́е время понапрасну терять!
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23.03.2022 05:59 Відповісти
Може вже досить Макрону щось пояснювати рашиській бункерній крисі ,ця паскуда за злочини неодміно постане перед судом.
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23.03.2022 06:21 Відповісти
френчи ведь тоже страдают величием, поэтому срут где только могут. не забываем кто вскормил Пол Пота, откуда прилетел Хомейни
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23.03.2022 06:31 Відповісти
Мені здається цей Макрон трішечки несповна розуму.
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23.03.2022 07:48 Відповісти
французьский макарон,прорашистський холуйкотрий ніколи не вів і не веде бесіди з куйлом про мир в Україні і про припинення війни.Він торгаш .котрий веде розмови про торгівлю з рашистом і особисту вигоду для куйла і його самого від французьско- рашистського гешефту,тією ж самою політику займаються і фріци
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23.03.2022 08:52 Відповісти
Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною - с Бен Ладеном тоже надо было переговоры вести? А чего не ведут переговоры с ИГИЛ?
Какой-то придурочный.
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23.03.2022 09:11 Відповісти
Путин понимает только мордой об стол.
Это ***** должно звонить и скулить о прекращении огня.
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23.03.2022 09:48 Відповісти
макрон, був використаний путлером як гандон. чергове приниження, чергові штопка, прання і знову створення видимості активних зусиль
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23.03.2022 11:37 Відповісти
 
 