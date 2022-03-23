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Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес

Війська РФ розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію за 6 мільйонів євро, яка розташована у зоні відчуження.

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти незаконно заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 млн. євро., яка знаходиться у зоні відчуження

Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться в повідомленні.

Завдяки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом із українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

Зазначається, що лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції:

  • проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
  • аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій;
  • розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.
  • надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з РАВ;
  • консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження (перезахоронення РАВ, вибір майданчика для створення могильника РАВ, моніторинг зони відчуження тощо);
  • експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з РАВ (об’єкти зони відчуження, НАЕК "Енергоатом" тощо).

Також читайте: Між Україною та МАГАТЕ готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів, - Котін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
"Звільняють" все до чого дотягнуться чєрті срані... Нічого, "карма злая ****".
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23.03.2022 01:40
+10
Чому мене це не дивує.
Славетні нащадки "дєдов" які у 1945 вивозили устаткування зі зношеним ресурсом, тоді як США вивозили німецьких вченних, інженерів, лікарів... тих, хто потім працював на сьогоднішній технологічний відрив США від решти світу.
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23.03.2022 01:45
+8
Здадуть в металолом, гроші проп"ють, очевидно же.
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23.03.2022 01:44
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ОБЛАДНАННЯ на шість міліонів - і аналогів немає в європі? щож там це за таке обладнання що воно тим тупим москалчм потрібне? - хоча потім збємо з орків в рази більше )
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23.03.2022 01:40 Відповісти
Здадуть в металолом, гроші проп"ють, очевидно же.
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23.03.2022 01:44 Відповісти
Це може бути замовленя віб "нетупих" москалів. А якщо Пуйло таки вирішить натиснути червону кнопочку, то обладнання може і згодиться - для "обраних", що в бункері сховаються.
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23.03.2022 03:41 Відповісти
"Звільняють" все до чого дотягнуться чєрті срані... Нічого, "карма злая ****".
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23.03.2022 01:40 Відповісти
надеюсь орки взяли на себя радиации, так что скоро и член отвалится,хотя он у них и так отваленный от стекломоя с бояркой
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23.03.2022 01:44 Відповісти
А им не привыкать - большинство населения даже не узнает. В юности встречался с девчонкой, у которой отчим служил в Семипалатинске. Из армии пришел лысым, своих детей иметь не мог, никаких групп/выплат не было. Да, это было еще при совке, но я не думаю, что в паРаше что-то изменилось.
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23.03.2022 01:49 Відповісти
Даже стало хуже, при совке таких людей, что хватанули радиации, прятали в секретности, но по крайней мере об них знали и помнили, а нынче всем на всех пофиг. Тут уже даже не "бабы ещё нарожают", тут ещё хуже, они даже к собственному населению относятся скорее как к врагам.
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23.03.2022 06:06 Відповісти
у меня сосед до пенсии работал на судне Космонавт Владимир Комаров научно-исследовательское судно, всю жизнь он прожил с женой без детей и умер от рака, а она от старости, на том судне можно было получить облучение 100500ть раз, так как работали они с космосом.
Вот он красавчик, которого уже нет.
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23.03.2022 09:59 Відповісти
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23.03.2022 10:07 Відповісти
Так этот хоть работал - знал на что подписывался (хотя, кто там кому что объяснял?) и мог даже регресс получать, а тот просто срочку отслужил.
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23.03.2022 10:20 Відповісти
Нарешті всі притомні зрозуміють,хто насправді ці сучки москвороті,це не люди.
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23.03.2022 01:44 Відповісти
***********- в утиль !
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23.03.2022 01:44 Відповісти
Чому мене це не дивує.
Славетні нащадки "дєдов" які у 1945 вивозили устаткування зі зношеним ресурсом, тоді як США вивозили німецьких вченних, інженерів, лікарів... тих, хто потім працював на сьогоднішній технологічний відрив США від решти світу.
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23.03.2022 01:45 Відповісти
Та НКВД також вивозило-он у космосмос літали на розробках Вернера фон Брауна до середини 70-х.Та і "калашнікоФФ"-це теж не Калашніков розробив,17-ти річний школяр.
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23.03.2022 01:58 Відповісти
Мій дядько розповідав,що у 1946 році у Підмосков*ї була створена гігантська зона.куди навезли німецьких науковців,інженерів разом з сім*ями.Німецькі полонені набудували їм котеджів-не те що Корольов у шаражці сидів.Колись читав,що останніх відпустили НДР десь у 1955 році.Тут ще питання у якості відловлених німців-ті,хто мав мізки,тікали до американців та англійців.
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23.03.2022 02:04 Відповісти
Взагалі то Вернера фон Браун зі своєю командою офіційно визнаний у США як батько-засновник того, що сьогодні віддомо світу під назвою NASA.
совєти мали свого самородка, Корольов здається?
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23.03.2022 02:14 Відповісти
Ну і нащо вони їм? У труні кешені немає.
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23.03.2022 01:47 Відповісти
Сколько они заводов вывезли с Донбасса в 2014-15 годах..,поэтому уже не удивляет..будут выплачивать..не удивлюсь если они саркофаг разберут и вывезут.
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23.03.2022 02:03 Відповісти
Варвари прийшли на нашу землю, а деякі наші ,, діячі " сприймають іх за адекватних людей і ведуть з ними перемовини - це жах 😠
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23.03.2022 02:07 Відповісти
Тупість завжди переможе: https://www.youtube.com/watch?v=ezmvtBFRefI&ab_channel=RadiationHazard
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23.03.2022 02:21 Відповісти
Все як у фільмах про навалу орди на Київ 1242 року. Історія повторюється.
Московський пожар 1812.
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23.03.2022 02:36 Відповісти
Я так понимаю в туалет заходить не стоит? и так ясно чего там нет...
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23.03.2022 02:42 Відповісти
реально азиатская орда. всё разграбить, разгромить, всех убить, искалечить...
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23.03.2022 06:21 Відповісти
Майже 100 одиниць ************** вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі

Тобто, а хто то обладнання надав у лабораторію. Чи мова про совковий металобрухт, звісно, нєімєющій аналагав вмірі?
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23.03.2022 09:30 Відповісти
Майже 100 одиниць ************** вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі

Тобто, а хто то обладнання надав у лабораторію. Чи мова про совковий металобрухт, звісно, нєімєющій аналагав вмірі?
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23.03.2022 09:38 Відповісти
в сталкера наигрались, бараны
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23.03.2022 10:02 Відповісти
 
 