Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро
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Війська РФ розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію за 6 мільйонів євро, яка розташована у зоні відчуження.
Про це у Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти незаконно заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 млн. євро., яка знаходиться у зоні відчуження
Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться в повідомленні.
Завдяки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом із українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.
Зазначається, що лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції:
- проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
- аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій;
- розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.
- надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з РАВ;
- консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження (перезахоронення РАВ, вибір майданчика для створення могильника РАВ, моніторинг зони відчуження тощо);
- експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з РАВ (об’єкти зони відчуження, НАЕК "Енергоатом" тощо).
Будь ласка, зачекайте...
Вот он красавчик, которого уже нет.
Славетні нащадки "дєдов" які у 1945 вивозили устаткування зі зношеним ресурсом, тоді як США вивозили німецьких вченних, інженерів, лікарів... тих, хто потім працював на сьогоднішній технологічний відрив США від решти світу.
совєти мали свого самородка, Корольов здається?
Московський пожар 1812.
Тобто, а хто то обладнання надав у лабораторію. Чи мова про совковий металобрухт, звісно, нєімєющій аналагав вмірі?
Тобто, а хто то обладнання надав у лабораторію. Чи мова про совковий металобрухт, звісно, нєімєющій аналагав вмірі?