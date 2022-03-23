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У Тростянці - масштабна пожежа, яку не можуть загасити через бойові дії, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

У Тростянці на Сумщині спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть загасити через вуличні бої з російськими окупантами.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалася дуже велика пожежа у Тростянці, тому звертаємося до всіх мешканців міста: будь ласка, зачиніть вікна, може бути дуже велике задимлення, і перебувайте в укриттях, тому що точаться вуличні бої і відбуваються артилерійські обстріли", - зазначив він.

За словами Живицького, пожежу також неможливо загасити, бо продовжуються бої, неможливо туди потрапити ДСНС.

Також читайте: Окупанти в Тростянці розстріляли жінку, яка їхала на велосипеді, - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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звіри казламорді, не беріть у полон мерзоту !!!
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23.03.2022 02:00 Відповісти
У Тростянці реально Хатинь якась. Я більше додам - не брати в полон, а ще мститись самкам окупантів та їх дитинчатам!
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23.03.2022 02:04 Відповісти
Очевидно же что кремлевская нечисть уничтожает украинцев с расчетом чтобы на их место завести кацапов. Так они делали всегда и со всеми народами. Делают они это осознанно чтобы в дальнейшем с помощью этих людей управлять целой страной.
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23.03.2022 02:17 Відповісти
Именно по этой причине Латвия отбирала паспорта у всех жителей кто не владеет латышским языком. Эту же практику необходимо проводить и в Украине.
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23.03.2022 02:24 Відповісти
***** не змогло завоювати Україну з набігу, то змінило тактику і по черзі знищує міста і села одне за одним.
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23.03.2022 02:45 Відповісти
Смерть цапам!
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23.03.2022 02:21 Відповісти
а яка військова частина кацапів окопувала Тростянець ? хочу знати звідки привезли цих катів .
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23.03.2022 02:51 Відповісти
 
 