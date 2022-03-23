У Латвії майже 5 тисяч біженців з України отримали дозвіл на проживання з правом на роботу
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Латвія з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну видала українським біженцям 4787 дозволів на проживання з правом на працевлаштування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi із посиланням на МВС країни.
"Розселення через Комісію з цивільної оборони знадобилося 4318 українцям. У Ризі потребували житла 988 людей. Зараз муніципалітети можуть розмістити та нагодувати 6238 осіб. Дехто з України зупиняється у родичів, друзів або знайомих. Більшість українських біженців – жінки та діти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до Ризького самоврядування подано 1095 заяв на гарантовані допомоги з мінімального доходу, 1110 заяв на отримання кризової допомоги. Також подано 1258 заяв на здобуття освіти, з них 379 до дошкільних закладів та 879 до шкіл.
Наразі латвійське МВС працює над створенням єдиної бази даних українських біженців.
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Всё плохо)
У нас семь ***** [многокоординатных обрабатывающих центров из ЕС], из них работает от силы 4. Остальные в ремонте. Раньше не ремонтировали, потому что дорого. Сейчас - потому что очень дорого и санкции. И с торгами у нас постоянно какая-то х****.
Уже несколько лет хотим купить импортные автоматы продольного точения. Вместо старых советских. Так и не купили. Постоянно вставляли палки в колеса (то ли свои, то ли *****[тоже свои, но не совсем], а, может, все вместе). Теперь вот не купить вообще никак пока. Российских АПТ нет никаких. Только импортные - Япония, Германия, Швейцария, Тайвань и т.д.
Остальные станки с ЧПУ в цеху все, естественно, импортные. Ну, есть ещё всякие *****[старые советские], но они уже в предсмертном состоянии. Нет запчастей на такие станки.
Никаких новых российских станков с ЧПУ нет.
Пару раз предлагали что-то российское, но эти станки все равно сильно зависят от импортных комплектующих. И поддержка у них плохая. И качество непонятное.
Весь инструмент импортный. Есть российские компании, которые могут делать осевой инструмент. Но делают они его из импортного твердого сплава на импортных станках.
СОЖ импортная.
Вообще, все печально. И это не только у нас. Уверен, во всех отраслях промышленности очень плохо со средствами производства. Они почти всегда не российского происхождения. Или российского, но собраны из импортных узлов.