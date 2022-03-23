Окупанти в Бердянську викрали нардепа ОПЗЖ Пономарьова. Його підприємство Azmol оголосило загальний страйк

У окупованому Бердянську підприємство зупинило роботу на знак протесту проти викрадення загарбниками бізнесмена і народного депутата від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Бердянск сейчас, який публікує звернення робітників підприємтва.

У зверненні говориться: ""Шановні бердянці! Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва доки він не буде відпущений на волю військами РФ.



Олександр Пономарьов - стояв у витоків створення найбільших промислових підприємств Бердянська. Завжди підтримував місто, та не втік з нього навіть у такий складний час.

Сьогодні підтвердилася інформація, про те, що народний депутат Олександр Пономарьов був захоплений військовими.



Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомогав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту.



Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає.



Ми не знаємо, що зараз відбувається з Олександром Пономарьовим та які методи тиску застосовуються до нього.



Для Олександра Сергійовича завжди було пріоритетом збереження стабільності у місті, добробут мешканців, працівників наших промислових підприємств та їхніх родин.



Поки народний депутат не вийде на волю, адміністрація та співробітники не вважають можливою роботу підприємств.



Ми хочемо, аби війська РФ зрозуміли, що зараз під питанням стоїть доля більш ніж трьох тисяч співробітників та добробут їхніх сімей. В разі потреби ми готові донести свою позицію на мирному мітингу і вимагаємо звільнення народного депутата Олександра Пономарьова!"

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