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Бердянськ (370) окупація (5831) Пономарьов Олександр (46)

Окупанти в Бердянську викрали нардепа ОПЗЖ Пономарьова. Його підприємство Azmol оголосило загальний страйк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пономарьов

У окупованому Бердянську підприємство зупинило роботу на знак протесту проти викрадення загарбниками бізнесмена і народного депутата від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Бердянск сейчас, який публікує звернення робітників підприємтва.

 У зверненні говориться: ""Шановні бердянці! Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва доки він не буде відпущений на волю військами РФ.

Олександр Пономарьов - стояв у витоків створення найбільших промислових підприємств Бердянська. Завжди підтримував місто, та не втік з нього навіть у такий складний час.
Сьогодні підтвердилася інформація, про те, що народний депутат Олександр Пономарьов був захоплений військовими.

Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомогав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту.

Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає.

Ми не знаємо, що зараз відбувається з Олександром Пономарьовим та які методи тиску застосовуються до нього.

Для Олександра Сергійовича завжди було пріоритетом збереження стабільності у місті, добробут мешканців, працівників наших промислових підприємств та їхніх родин.

Поки народний депутат не вийде на волю, адміністрація та співробітники не вважають можливою роботу підприємств.

Ми хочемо, аби війська РФ зрозуміли, що зараз під питанням стоїть доля більш ніж трьох тисяч співробітників та добробут їхніх сімей. В разі потреби ми готові донести свою позицію на мирному мітингу і вимагаємо звільнення народного депутата Олександра Пономарьова!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Инсценировка ? ОПЗЖ могут себя так пытаться очистить .
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23.03.2022 02:53
+34
Это ж свой. Погвалтуют, отпустят
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23.03.2022 02:52
+28
а на кого ви падлюки працюєте в окупованому місті ? які стабільність і добробут під час війни ?
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23.03.2022 02:57
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Это ж свой. Погвалтуют, отпустят
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23.03.2022 02:52 Відповісти
Тут народ с этого просто ус#ется , цирк в стиле 95 ого. Это настолько для них свой ,что просто родной . Значит не очень верит в то что кацапы здесь задержатся и отмазку патриотическую придумал или санкций за пособничество опасается .
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23.03.2022 02:57 Відповісти
Ща випустять... буде медаль хероя просить
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23.03.2022 03:35 Відповісти
Инсценировка ? ОПЗЖ могут себя так пытаться очистить .
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23.03.2022 02:53 Відповісти
Другие версии здесь даже ни кто и не рассматривает , ну кроме его ставленников конечно
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23.03.2022 03:00 Відповісти
«Ми хочемо, аби війська РФ зрозуміли, що зараз під питанням стоїть доля більш ніж трьох тисяч співробітників та добробут їхніх сімей» …
По поводу войны на митинг не вышли, а вот «хозяина выкрали» так сразу начали переживать за свой добробут….
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23.03.2022 10:16 Відповісти
а на кого ви падлюки працюєте в окупованому місті ? які стабільність і добробут під час війни ?
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23.03.2022 02:57 Відповісти
Згадалося ... " Если завтра Луиса не отпустят с карнавала -я *** на работу выйду ! "
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23.03.2022 04:08 Відповісти
Невірю. Невірю. І не хочу вірити. Геть не трішки. Ось коли це **********, буде висіти, на любій лужайці. От тоді може. Але щоб була бошка пробита.
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23.03.2022 02:59 Відповісти
суть допису підтримую, але нестримні борошна лінгвістичних марень- ні...
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23.03.2022 09:49 Відповісти
суть допису підтримую, але нестримні борошна лінгвістичних марень- ні...
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23.03.2022 09:51 Відповісти
суть допису підтримую, але нестримні борошна лінгвістичних марень- ні...
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23.03.2022 09:51 Відповісти
На палю ****
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23.03.2022 03:00 Відповісти
Чекаємо розповідь, як вкрали й анально катували Ківу
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23.03.2022 03:03 Відповісти
Причем украли вчера, а анально насилуют два года
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23.03.2022 03:05 Відповісти
ООО... то буде порно с прістрастієм.
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23.03.2022 03:32 Відповісти
Якщо вони працюють , а місто окуповане - то постає одне маленьке питання:" а куди ідуть товари від вашого виробництва?". І кого ви цим страйком попереджаєте? Тобто, я щось не зрозумів - поки більшість українців воює з окупантами, ви на них працюєте , і лякаєте орків страйком щоб вони повернули вашого сєпара? Це якась мєрзость тіпи.
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23.03.2022 03:07 Відповісти
Бердянські сепари несуть частину відповідальності за Маріуполь. Можна зрозуміти слабку, точніше відсутність оборони, але не передачу транспортної промисловості та порту ворогові. Пономарьов зараз грає, або ж з нього рашисти збивають те що тварина думав залишити собі. Ця смужка югавастока останнє пристанище ватних ригоаналів.
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23.03.2022 10:08 Відповісти
І звязок з ним обірвався......
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23.03.2022 03:12 Відповісти
Тобто коли місто захопили кацапи - страйку не було, все влаштовувало..?
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23.03.2022 03:16 Відповісти
ну не може руССкій чЄлаВєк без пана. ну ніяк! як тільки пан пропав, то зразу тривога, кінець світу і крики 'ВІДДАЙТЕ ПАНА'!!!!11
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23.03.2022 03:20 Відповісти
В смысле забастовка? AZMOL BP пригрозил, что перестанет снабжать армию оккупантов? Я всё правильно понял?
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23.03.2022 03:28 Відповісти
Якось дуже часто їх стали викрадать і відпускать. Прям якась естафета пішла
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23.03.2022 03:30 Відповісти
Пономарьов - це ж права рука Степана Андрійовича Бандери! тільки нікому не кажіть!
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23.03.2022 03:34 Відповісти
Найшла коса на камінь.
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23.03.2022 03:35 Відповісти
Это лишний раз доказывает , что хутину в Украине люди не нужны. Ему нужна ПУСТАЯ территория , на которой он расселит узкоглазых кацапов
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23.03.2022 03:44 Відповісти
Могут еще попытаться обменять на 8-9 военнопленных.... через 3-4 дня все станет ясно
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23.03.2022 03:58 Відповісти
Та он с ними водку пьет, а потом попросят за него того в "трусиках"
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23.03.2022 04:09 Відповісти
Викрали вони опзж, ми вам всю партію можем безкоштовно віддатита ще і комуняк з прогресивними соціалістами.
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23.03.2022 05:15 Відповісти
Бердянські манкурти заскиглили.
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23.03.2022 05:21 Відповісти
Бердянськ стає чистіше від ватніков. Приємна новина!
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23.03.2022 05:54 Відповісти
Тобто,у той час,коли весь народ бореться,ці підари працюють на окупанта,а тепер застрайкували,бо зникло ригівське лайно? У Бердянську всі такі? Кацапам можна оголошувати бнр?
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23.03.2022 05:54 Відповісти
Це спецоперація росіян, щоб українці думали що ОПЗЖ не зрадники! Хоча всі знають що вони одна з головних причин цієї війни і що вони зрадники України на 100 відсотків
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23.03.2022 06:00 Відповісти
Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджує не лише інформація, отримана "Схемами" від власних джерел, але й інформація із сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", а новий документ серед недійсних не значиться.

Джерело: https://censor.net/ua/n3306964

Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу", а в цьому скликанні є членом фракції "Опозиційна платформа - За життя". У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов'язують близько 35 компаній у його рідному Бердянську, зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3306964
Зразу видно шо за птиця.
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23.03.2022 06:07 Відповісти
Хрєнь-тупа кацапьска чергова хрєнь із гавна і палок,як і все що у дурних від народження кацапів...
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23.03.2022 06:22 Відповісти
)))
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23.03.2022 06:47 Відповісти
Вот только не надо с него делать героя. Карму свою он загадил по полной. Убийство ветерана АТО Сармата на его руках. А в Бердянске местные знают где он и что с ним. Отключил телефоны. Сидит очкует в схроне. Своих территорий по городу у него много и есть где укрыться.
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23.03.2022 08:21 Відповісти
Вимагаю не повертати!
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23.03.2022 08:53 Відповісти
он на обмен не заслужил, пусть сидит
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23.03.2022 09:09 Відповісти
Кацапи знайшли простий спосіб засилки в українське запілля легендованої агентури, через обмін своїх полонених на своїх же засланців. І таке неподобство стає можливим виключно завдяки московській агентурі в ОП, ГПУ, ДБР та ФСБУ.
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23.03.2022 09:23 Відповісти
Викрали, чи запросили на дружескую бєсєду?
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23.03.2022 09:24 Відповісти
Курва, а до цих пір в назві підприємства букву z замінити не намагалися. Чи вже давно орків чееали.
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23.03.2022 09:46 Відповісти
Friendly fire....
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23.03.2022 09:54 Відповісти
Він один з тих хто здавав місто ворогу.
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23.03.2022 10:05 Відповісти
Олександр Пономарьов - стояв у витоків створення найбільших промислових підприємств Бердянська. Джерело: https://censor.net/ua/n3327826
ХА-ХА.
В мае 2015 года хозяйственный суд Запорожской области признал предприятие банкротом[4]. На судебное решение была подана апелляция, но 10 февраля 2016 года Верховный суд Украины принял решение о возобновлении процедуры ликвидации завода. 23 июля 2016 года целостный имущественный комплекс завода (включая его здания и сооружения, основные средства, складские запасы, автомобили и объекты интеллектуальной собственности, в том числе именная торговая марка «Azmol») был продан на Украинской универсальной бирже за 101,5 млн гривен (при стартовой цене 156 млн гривен), новым собственником предприятия стала украинская компания ООО «Ультра Ойл»[17].

Коротше, довів «Azmol» до банкрутства та за копійки став його власником. Оце створив, так створив. І зверніть увагу коли це сталося -у 2016 році! Тобто зажопник усе це провернув при патріотичній владі.
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23.03.2022 10:58 Відповісти
В сенсі, вийшли на страйк? Вони що, під окупацією працюють? В сенсі "Азмол ВР"? А нічо, що ВР приєдналося до санкцій? Тобто я так розумію, що зграя колаборантів вийшла на страйк, коли окупанти не узгодили із їхнім гауляйтером розмір пайки.
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23.03.2022 11:45 Відповісти
свого викрали оце цирк на дротi його точно нiхто не стане обмiнювати та визволяти
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23.03.2022 11:48 Відповісти
не захопили , а евакуювали , не плутайте різні речі
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23.03.2022 12:06 Відповісти
 
 