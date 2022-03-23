Окупанти в Бердянську викрали нардепа ОПЗЖ Пономарьова. Його підприємство Azmol оголосило загальний страйк
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У окупованому Бердянську підприємство зупинило роботу на знак протесту проти викрадення загарбниками бізнесмена і народного депутата від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Бердянск сейчас, який публікує звернення робітників підприємтва.
У зверненні говориться: ""Шановні бердянці! Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва доки він не буде відпущений на волю військами РФ.
Олександр Пономарьов - стояв у витоків створення найбільших промислових підприємств Бердянська. Завжди підтримував місто, та не втік з нього навіть у такий складний час.
Сьогодні підтвердилася інформація, про те, що народний депутат Олександр Пономарьов був захоплений військовими.
Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомогав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту.
Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає.
Ми не знаємо, що зараз відбувається з Олександром Пономарьовим та які методи тиску застосовуються до нього.
Для Олександра Сергійовича завжди було пріоритетом збереження стабільності у місті, добробут мешканців, працівників наших промислових підприємств та їхніх родин.
Поки народний депутат не вийде на волю, адміністрація та співробітники не вважають можливою роботу підприємств.
Ми хочемо, аби війська РФ зрозуміли, що зараз під питанням стоїть доля більш ніж трьох тисяч співробітників та добробут їхніх сімей. В разі потреби ми готові донести свою позицію на мирному мітингу і вимагаємо звільнення народного депутата Олександра Пономарьова!"
Будь ласка, зачекайте...
По поводу войны на митинг не вышли, а вот «хозяина выкрали» так сразу начали переживать за свой добробут….
Джерело: https://censor.net/ua/n3306964
Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу", а в цьому скликанні є членом фракції "Опозиційна платформа - За життя". У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов'язують близько 35 компаній у його рідному Бердянську, зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3306964
Зразу видно шо за птиця.
ХА-ХА.
В мае 2015 года хозяйственный суд Запорожской области признал предприятие банкротом[4]. На судебное решение была подана апелляция, но 10 февраля 2016 года Верховный суд Украины принял решение о возобновлении процедуры ликвидации завода. 23 июля 2016 года целостный имущественный комплекс завода (включая его здания и сооружения, основные средства, складские запасы, автомобили и объекты интеллектуальной собственности, в том числе именная торговая марка «Azmol») был продан на Украинской универсальной бирже за 101,5 млн гривен (при стартовой цене 156 млн гривен), новым собственником предприятия стала украинская компания ООО «Ультра Ойл»[17].
Коротше, довів «Azmol» до банкрутства та за копійки став його власником. Оце створив, так створив. І зверніть увагу коли це сталося -у 2016 році! Тобто зажопник усе це провернув при патріотичній владі.