Російські окупанти здійснили атаку на наші позиції за допомогою гелікоптерів К-52, - керівник Харківської ОВА Синєгубов
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Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Синєгубов підкреслив: "Сьогодні росіяни вирішили перевірити наші війська бойовими вертольотами К-52, Збройні Сили України напад успішно відбили.
Українська армія тримає під контролем переміщення ворожих військ і в Ізюмському напрямку. Розуміючи, що битву за Харків вони програли, окупанти намаються сконцентрувати війська біля Ізюму. Ми не допускаємо їх просування.
Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Лозову. За інформацією Штабу оборони, зафіксували і ракетні удари. Є постраждалі серед мирних жителів, остання інформація - постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків! Росіяни обстрілами пошкодили котельні, об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема школу та дитсадок. Вдячний місцевій владі та комунальним службам Лозової за зусилля та оперативне усунення наслідків російського вторгнення".
Будь ласка, зачекайте...
Після останніх випробувань ми подорослішали. А за цей місяць збагнули ще й декілька справжніх Істин:
- що залізне небо (ппо) важливіше за хороші дороги.
- що сильна армія і оборонні союзи - це єдине запорука виживання держави і її громадян. Не папірці. Не угоди. Зброя. Важка. Авіація та артилерія.
- що професія військового- не просто престижно. Вона має достойно оплачуватися. Бо всі ці дорогі і гарновдягнуті спецнази ДБР, зосереджені на західних кордонах - це ганьба. На першому місці - армія, це має бути Закон!
- що ВПК і його підприємства мають бути першочерговими.
Ми повинні зберегти і примножити всі свої повні цикли виробництва ракет.
До речі, саме в сильному ВПК народжується буде багато інноваційних технологій і для мирного життя. Тому ВПК - номер 1
Ви знаєте що технологією ракети типу Нептун володіло 5 країн світу? І що Україна вигризла своє право бути шостою державою? І ви знаєте, що потім ці ракети призупинили випускати, бо дорого. Так от: немає ціни життя і не має бути економії на армії. І це основа виживання.
Армія - це початок, базис, основа. Ми вже усвідомили, як важливо міцно стати на ноги. І дише звідси, з фундаменту, з армії, з впк маємо починати відновлення і відродження України.
І в цьому в нас багато підстав для оптимізму: ЗСУ, які постали з 2014 року, наші молоді генерали, з досвідом бойових дій, в Генштабі; наші ВільхиМ, Стугни, Нептуни і багато інших видів зброі, які зроблені в Україні в 2014-2020 роках - не поступаються своїм західним аналогам. А наша армія сьогодні претендує на позицію Армії номер 1 в світі, за рівнем виконання бойових завдань - так точно.
Кожен український комбат, що ефективно протистояв та розбивав російські військові частини, буде нарозхват в НАТО, Ізраїлі, США…
Але лише в рамках обміну досвіду. Бо наші потрібні нам. Бо саме вони тримають над нами небо.
Так от, скільки зі 125 знищених нами гелікоптерів було цих ка-52, тому що здається мені у кацапів цих бойових вертольотів залишилось взагалі небагато... десь половини мабуть точно вже нема
Пошкодили з чогось кулеметного
І вони зразу тікати
Война приходит в дома хайфчан. Ночной звонок из военного госпиталя под Киевом поднял профессора Марка Эйдельмана. На другом конце провода был доктор Розинский, у которого на столе лежал офицер с оторванной рукой. Вернее, почти оторванной, чудом висящей на сосудах.
Врачи в Хайфе, к сожалению, имеют значительный опыт операций пострадавших от взрывов.
Главврач отделения ортопедии Марк Эйдельман быстро сориентировался и провел ночью онлайн-операцию. Приходилось искать непростые решения, госпиталь находился в непосредственной близости от места военных действий. Ни полноценной операционной, ни всего необходимого оборудования там нет.
Так, железный штифт для укрепления конечности он предложил сделать из... длинного гвоздя. Его укрепили медицинским цементом с антибиотиком и закрепили на кости раненного.
Руку офицера ВСУ спасли.
И эта история, одна из многих, показывает, как мал мир, как все близко и как переплетено.
А нам остается только сказать огромное спасибо хайфскому волшебнику и великому доктору, профессору Марку Эйдельману.
"Ukraine is now fighting to take back territory from russians"!
Опрошенные газетой военные эксперты заявили, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении.
Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.
-Та літають. Правда низенько і недовго.
то наш ворог вічний .
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
https://m.youtube.com/channel/UC_6K-mt3Yo7RgP4ArLQa7tA/videos
А де ж ніімєющієаналагав ПТРК Віхрь, закінчилися, чи виявилися неефективними?
Зе, ТІЛЬКИ НЕ ЗДАЙ УКРАЇНУ НА "ПЕРЕМОВИНАХ"