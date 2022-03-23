УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5776 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
39 863 28
Харківщина (4273) атака (225) Синєгубов (759) вертоліт (709)

Російські окупанти здійснили атаку на наші позиції за допомогою гелікоптерів К-52, - керівник Харківської ОВА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,окупанти,вертоліт

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Синєгубов підкреслив: "Сьогодні росіяни вирішили перевірити наші війська бойовими вертольотами К-52, Збройні Сили України напад успішно відбили.

Українська армія тримає під контролем переміщення ворожих військ і в Ізюмському напрямку. Розуміючи, що битву за Харків вони програли, окупанти намаються сконцентрувати війська біля Ізюму. Ми не допускаємо їх просування.

Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Лозову. За інформацією Штабу оборони, зафіксували і ракетні удари. Є постраждалі серед мирних жителів, остання інформація - постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків! Росіяни обстрілами пошкодили котельні, об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема школу та дитсадок. Вдячний місцевій владі та комунальним службам Лозової за зусилля та оперативне усунення наслідків російського вторгнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти конфіскували гумдопомогу та автомобілі, що прямували до Вовчанська, а водіїв після доби полону відправили до Харкова пішки, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Молодці! Хлопці, їбаште їх так, щоб кадирка хрестився.
показати весь коментар
23.03.2022 03:40
+30
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать! СМЕРТЬ КАЦАПАМ, СМЕРТЬ ГРЯЗНЫМ РУССКИМ СВИНЬЯМ!!!"
показати весь коментар
23.03.2022 05:23
+25
"Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, чому помер, відповідають, що від короновірусу, а чому без голови? Новий ірпінський штам…"
показати весь коментар
23.03.2022 04:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! Хлопці, їбаште їх так, щоб кадирка хрестився.
показати весь коментар
23.03.2022 03:40 Відповісти
Вікторія Сюмар:
Після останніх випробувань ми подорослішали. А за цей місяць збагнули ще й декілька справжніх Істин:

- що залізне небо (ппо) важливіше за хороші дороги.

- що сильна армія і оборонні союзи - це єдине запорука виживання держави і її громадян. Не папірці. Не угоди. Зброя. Важка. Авіація та артилерія.

- що професія військового- не просто престижно. Вона має достойно оплачуватися. Бо всі ці дорогі і гарновдягнуті спецнази ДБР, зосереджені на західних кордонах - це ганьба. На першому місці - армія, це має бути Закон!

- що ВПК і його підприємства мають бути першочерговими.

Ми повинні зберегти і примножити всі свої повні цикли виробництва ракет.

До речі, саме в сильному ВПК народжується буде багато інноваційних технологій і для мирного життя. Тому ВПК - номер 1

Ви знаєте що технологією ракети типу Нептун володіло 5 країн світу? І що Україна вигризла своє право бути шостою державою? І ви знаєте, що потім ці ракети призупинили випускати, бо дорого. Так от: немає ціни життя і не має бути економії на армії. І це основа виживання.

Армія - це початок, базис, основа. Ми вже усвідомили, як важливо міцно стати на ноги. І дише звідси, з фундаменту, з армії, з впк маємо починати відновлення і відродження України.

І в цьому в нас багато підстав для оптимізму: ЗСУ, які постали з 2014 року, наші молоді генерали, з досвідом бойових дій, в Генштабі; наші ВільхиМ, Стугни, Нептуни і багато інших видів зброі, які зроблені в Україні в 2014-2020 роках - не поступаються своїм західним аналогам. А наша армія сьогодні претендує на позицію Армії номер 1 в світі, за рівнем виконання бойових завдань - так точно.

Кожен український комбат, що ефективно протистояв та розбивав російські військові частини, буде нарозхват в НАТО, Ізраїлі, США…

Але лише в рамках обміну досвіду. Бо наші потрібні нам. Бо саме вони тримають над нами небо.
показати весь коментар
23.03.2022 09:54 Відповісти
Згідно відкритих джерел у рашкі цих гелікоптерів Алігаторів біля сотні було, скільки з них справних невідомо...
Так от, скільки зі 125 знищених нами гелікоптерів було цих ка-52, тому що здається мені у кацапів цих бойових вертольотів залишилось взагалі небагато... десь половини мабуть точно вже нема
показати весь коментар
23.03.2022 04:03 Відповісти
Тобто "напад успішно відбили", але ни про жоден збитий гелікоптер не повідомляється. Дивно.
показати весь коментар
23.03.2022 04:57 Відповісти
Ну як дивно

Пошкодили з чогось кулеметного
І вони зразу тікати
показати весь коментар
23.03.2022 09:47 Відповісти
Профессор Эйдельман из хайфского "Рамбам" спас украинского офицера.

Война приходит в дома хайфчан. Ночной звонок из военного госпиталя под Киевом поднял профессора Марка Эйдельмана. На другом конце провода был доктор Розинский, у которого на столе лежал офицер с оторванной рукой. Вернее, почти оторванной, чудом висящей на сосудах.

Врачи в Хайфе, к сожалению, имеют значительный опыт операций пострадавших от взрывов.

Главврач отделения ортопедии Марк Эйдельман быстро сориентировался и провел ночью онлайн-операцию. Приходилось искать непростые решения, госпиталь находился в непосредственной близости от места военных действий. Ни полноценной операционной, ни всего необходимого оборудования там нет.






Так, железный штифт для укрепления конечности он предложил сделать из... длинного гвоздя. Его укрепили медицинским цементом с антибиотиком и закрепили на кости раненного.

Руку офицера ВСУ спасли.

И эта история, одна из многих, показывает, как мал мир, как все близко и как переплетено.

А нам остается только сказать огромное спасибо хайфскому волшебнику и великому доктору, профессору Марку Эйдельману.
показати весь коментар
23.03.2022 04:04 Відповісти
"Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, чому помер, відповідають, що від короновірусу, а чому без голови? Новий ірпінський штам…"
показати весь коментар
23.03.2022 04:05 Відповісти
Супутнє захворювання
показати весь коментар
23.03.2022 04:31 Відповісти
Она отвалилась.
показати весь коментар
23.03.2022 09:54 Відповісти
Пакети зараз в ціні! Особливо надто міцні 2000х600 мм.
показати весь коментар
23.03.2022 06:20 Відповісти
ви собі не уявляте як приємно слухати оце по новинах:
"Ukraine is now fighting to take back territory from russians"!
показати весь коментар
23.03.2022 04:09 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 04:18 Відповісти
🔴🔴🔴 NYT проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, и обнаружила, что военных вертолетов там больше нет.

Опрошенные газетой военные эксперты заявили, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении.

Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.
показати весь коментар
23.03.2022 04:27 Відповісти
-Слухай, Петренко, А "Алігатори" літають ?
-Та літають. Правда низенько і недовго.
показати весь коментар
23.03.2022 05:57 Відповісти
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать! СМЕРТЬ КАЦАПАМ, СМЕРТЬ ГРЯЗНЫМ РУССКИМ СВИНЬЯМ!!!"
показати весь коментар
23.03.2022 05:23 Відповісти
`рф просить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою`
показати весь коментар
23.03.2022 05:25 Відповісти
!!!
показати весь коментар
23.03.2022 05:30 Відповісти
А москаль північний
то наш ворог вічний .
.........
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..........
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
23.03.2022 05:44 Відповісти
А тебе шкребе гаманець олігархів, штибу ригівського Шуфрича !?
показати весь коментар
23.03.2022 05:59 Відповісти
Рекомендую Зеленскому показать это видео всем международным партнерам которые думают что с кремлевским фюрером можно о чем то договорится - https://www.youtube.com/watch?v=H6hPqi9Nz9k
показати весь коментар
23.03.2022 06:10 Відповісти
Давайте разом забанимо цього підара,нажимаємо флажок пожаловаться,далее пропоганда тероризма и отправить!
https://m.youtube.com/channel/UC_6K-mt3Yo7RgP4ArLQa7tA/videos
показати весь коментар
23.03.2022 06:31 Відповісти
Асфальт гелікоптери не збиває?
показати весь коментар
23.03.2022 08:27 Відповісти
Прикол, Ка-52 з НАРами.
А де ж ніімєющієаналагав ПТРК Віхрь, закінчилися, чи виявилися неефективними?
показати весь коментар
23.03.2022 09:22 Відповісти
У кацапських військ один шлях - КАПІТУЛЯЦІЯ.
Зе, ТІЛЬКИ НЕ ЗДАЙ УКРАЇНУ НА "ПЕРЕМОВИНАХ"
показати весь коментар
23.03.2022 11:37 Відповісти
 
 