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Зусилля Росії підкорити населення у захоплених містах провалилися. Тепер вона намагатиметься придушити спротив, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

За даними британської військової розвідки, Росія намагатиметься силою придушити протести українців у тимчасово окупованих містах.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Українське мирне населення в окупованих РФ містах продовжує протестувати проти російського контролю. Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", - йдеться у повідомленні.

Однак, на думку британської сторони, Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими примусовими заходами і спробує придушити спротив українського населення.

Зусилля Росії підкорити населення у захоплених містах провалилися. Тепер вона намагатиметься придушити спротив, - Міноборони Британії 01

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Нормальним людям оттуда нужно валить, поздно пить баржоми
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23.03.2022 09:09 Відповісти
"Мы можем больше тратить на армию - но тогда же мы не сможем строить дороги"
(С) зеленский
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23.03.2022 09:12 Відповісти
руссофашисткая свинаруZZия может взять губами только Хер от Херсона!
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23.03.2022 09:56 Відповісти
русофашисти зубья доламають об наших людей.
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23.03.2022 10:08 Відповісти
Мирні демонстрації ефекту не дали. Тепер будуть різати кацапські горлянки кухонними ножами, здобуваючи собі зброю.
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23.03.2022 10:11 Відповісти
 
 