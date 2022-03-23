Зусилля Росії підкорити населення у захоплених містах провалилися. Тепер вона намагатиметься придушити спротив, - Міноборони Британії

За даними британської військової розвідки, Росія намагатиметься силою придушити протести українців у тимчасово окупованих містах.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Українське мирне населення в окупованих РФ містах продовжує протестувати проти російського контролю. Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", - йдеться у повідомленні.

Однак, на думку британської сторони, Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими примусовими заходами і спробує придушити спротив українського населення.