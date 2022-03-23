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В США готують законопроєкт, що заблокує золоті резерви Росії на $132 млрд

Новини Цензор.НЕТ Економіка

золото

Посадовці Сполучених Штатів Америки готують законопроєкт, що покликаний заблокувати золоті резерви Російської Федерації приблизно на 132 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Зокрема, міністерка фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт.

Він передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії.

Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроєкт може бути ухвалений вже цього тижня. Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроєкт.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.

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"Гасіть " Мордор...гасіть
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23.03.2022 09:14 Відповісти
Золотовалютні резерви йдуть нах*й?
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23.03.2022 09:14 Відповісти
Нафтові голодранці. Таке тільки в росії може бути.
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23.03.2022 09:41 Відповісти
Венисуэла.Друзья *********.
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23.03.2022 10:12 Відповісти
ДЛЯ ЗСУ . По свідченням людей зі Скадовська - ведуться підготовчі роботи агресором на злітній смузі бувшого аеропорту .Готовте ''чорнобаївські'' смаколики.
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23.03.2022 09:45 Відповісти
США а именно Госдеп США, в переговорах с Венесуэлой, могут в обмен на нефть выторговать ЗРК ТОР, БУК, С-300
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23.03.2022 09:46 Відповісти
Що ,на Алясці мало золота??
або в Австраліі..
Ні кцента лаптєногім
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23.03.2022 09:48 Відповісти
Це до чого?
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23.03.2022 09:53 Відповісти
І що тепер? Це якось на користь саме нам??
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23.03.2022 10:11 Відповісти
 
 